Η Κύπρος χαιρετίζει θερμά την υπογραφή της «ρηξικέλευθης ειρηνευτικής συνθήκης» μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν από τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικολ Πασινιάν και τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ, παρουσία του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Η ιστορική αυτή συμφωνία δημιουργεί τη δυναμική και μεγάλες προοπτικές για διαρκή ειρήνη και πραγματική ευημερία στην περιοχή, με πλήρη σεβασμό στη διαδικασία ομαλοποίησης των σχέσεων μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν και με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και του απαραβίαστου των συνόρων της κάθε χώρας», σημειώνει.

«Η Κύπρος συγχαίρει για τον αποφασιστικό ρόλο του Προέδρου Τραμπ στο να γίνει πραγματικότητα αυτή η συμφωνία», καταλήγει το Υπουργείο.

KYPE