Το Κίνημα «Άλμα» ζητά την άμεση εφαρμογή των μέτρων στήριξης των πυρόπληκτων, με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, τονίζοντας ότι «οι ζωές των πυρόπληκτων δεν μπορούν να περιμένουν» ενώ συνεχίζεται η απαίτηση για απόδοση ευθυνών.

Σε ανακοίνωσή του, το κίνημα προτείνει τη δημιουργία «ενός σημείου εξυπηρέτησης» ανά χωριό ή σύμπλεγμα, ώστε οι πολίτες να εκδίδουν επί τόπου όλα τα απαιτούμενα κρατικά πιστοποιητικά. Ζητά επίσης fast-track αδειοδότηση με Υπεύθυνο Έργου για κατοικίες εντός οικιστικής ζώνης και κοινωνική στήριξη για κύριες κατοικίες εκτός ζώνης.

Στο πακέτο μέτρων που προτείνει περιλαμβάνονται ακόμη: αποζημιώσεις μικρών βιοτεχνών με βάση το κόστος αντικατάστασης, υλοποίηση αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων πριν τις φθινοπωρινές βροχές, στοχευμένη αναδάσωση, καθώς και δημιουργία δημόσιου πίνακα παρακολούθησης (dashboard) με σαφή ορόσημα και πλήρη διαφάνεια για την πρόοδο των έργων.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

«Παρότι η ανάγκη για λογοδοσία, απόδοση και ανάληψη ευθυνών δεν έχει εκλείψει, η καθημερινότητα των πυρόπληκτων δεν μπορεί να περιμένει: προέχει να εφαρμοστούν άμεσα και χωρίς πρόσθετη ταλαιπωρία όλα τα μέτρα στήριξης και αποκατάστασης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Η Πολιτεία οφείλει να μετατρέψει τις εξαγγελίες σε πράξη χωρίς άλλη καθυστέρηση και χωρίς πρόσθετη ταλαιπωρία για ανθρώπους που ήδη έχασαν σπίτια, περιουσίες και δουλειές. Τα μέτρα που αποφασίστηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 30 Ιουλίου 2025 (εφάπαξ ενίσχυση, επιδότηση ενοικίου, αποκατάσταση κατοικιών, σχήματα για επιχειρήσεις, στήριξη μισθών, αγροτικές αποζημιώσεις κ.ά.) είναι σωστά και πρέπει να υλοποιηθούν πλήρως και άμεσα. Προτείνουμε τα εξής:

1) Ένα σημείο επαφής κράτους-πολιτών (Single point of contact) — όπως στα μεγάλα έργα, τώρα για τους πυρόπληκτους

Ζητούμε κινητές διακλαδικές ομάδες υπό μορφή Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολίτη – ΚΕΠ (ΥΠΕΣ/Επαρχιακή Διοίκηση, Κτηματολόγιο, Πολεοδομία, Τμήμα Δασών, ΤΑΥ, Τμήμα Εργασίας, Τμήμα Γεωργίας, Υφυπ. Τουρισμού, Υπουργείο Ενέργειας & Εμπορίου, Αστυνομία,. Επαρχιακή Διοίκηση), με πυρήνα σε κάθε χωριό και πλήρεις ομάδες σε ομάδες γειτονικών χωριών ή έστω και σε ένα εκ των πληγέντων χωριών, καθημερινά, μέχρι να εκλείψει η ανάγκη. Οι ομάδες αυτές θα λειτουργούν ως ένα και μοναδικό σημείο εξυπηρέτησης για όλες τις αιτήσεις/βεβαιώσεις. Η τεχνογνωσία υπάρχει. Το κράτος έχει ήδη εφαρμόσει το μοντέλο «Υπεύθυνος Έργου» στα Έργα Στρατηγικής Ανάπτυξης — να εφαρμοστεί και εδώ.

Επιτόπου έκδοση πιστοποιητικών που εκδίδει το Δημόσιο

Όσα πιστοποιητικά απαιτούνται και είναι κρατικά (π.χ. αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας από το Κτηματολόγιο, στοιχεία για εισοδήματα από Τμήμα Φορολογίας κλπ.), και αντίγραφα των απολεσθέντων ή καμένων εγγράφων βεβαιώσεις ληξιαρχείου/ταυτότητας/διαβατηρίου για όσους τα έχασαν) να εκδίδονται επιτόπου από τα συνεργεία, με υπηρεσιακή πρόσβαση στα συστήματα. Το κράτος στον πολίτη — όχι ο πολίτης από υπηρεσία σε υπηρεσία.

2) Γρήγορη αδειοδότηση για κατεστραμμένες κατοικίες χωρίς άδεια

Για περιπτώσεις όπου η καμένη κατοικία δεν ήταν αδειοδοτημένη και απαιτείται εκ των υστέρων αδειοδότηση για να καταβληθεί ενίσχυση: να οριστούν Υπεύθυνοι Έργου (κατά τα πρότυπα του Ν. 84(Ι)/2023 που αφορά τις μεγάλες αναπτύξεις) που θα «τρέχουν» οι ίδιοι όλα τα βήματα σε όλες τις εμπλεκόμενες Αρχές και Υπηρεσίες μέχρι την ολοκλήρωση, ώστε να μην περιφέρεται ο πολίτης στο λαβύρινθο της γραφειοκρατίας.

Για κατοικίες εκτός οικιστικής ζώνης που δεν μπορούν να αδειοδοτηθούν: να υπάρξει εξατομικευμένη κοινωνική στήριξη, όπου αποδεδειγμένα πρόκειται για κύρια και μόνιμη κατοικία και τίθεται ζήτημα αξιοπρεπούς διαβίωσης (στέγαση/ενοίκιο/επιδότηση επανεγκατάστασης).

3) Στήριξη μικρών βιοτεχνών με βάση το πραγματικό κόστος αντικατάστασης

Οι βιοτέχνες που έχασαν μηχανήματα πρέπει να αποζημιώνονται με βάση το κόστος αντικατάστασης (να μπορούν να ξαναλειτουργήσουν), όχι μόνο με την υπολειμματική αξία παλαιού εξοπλισμού. Τα σχέδια για επιχειρήσεις να προβλέπουν ευελιξία, γρήγορες προκαταβολές και εξατομικευμένη κρίση όπου χρειάζεται.

4) Αγροτικός τομέας: από τις αποζημιώσεις στην ανασύσταση παραγωγής

Το πακέτο του Υπουργείου Γεωργίας (de minimis, αποζημιώσεις/προκαταβολές, αποκατάσταση παγίων) πρέπει να ευθυγραμμίζεται με:

Αναδιάρθρωση & μετατροπή αμπελώνων για όσους θέλουν να ξαναφυτέψουν ,

για όσους θέλουν να , Πρώτη εγκατάσταση νέων γεωργών ,

, Νέο σχήμα μίσθωσης καμένων αμπελώνων σε νέους γεωργούς, ώστε οι ιδιοκτήτες που δεν μπορούν/δεν θέλουν να επαναφυτεύσουν να έχουν κίνητρο να τα εκμισθώσουν.

5) Αντιπλημμυρική προστασία & περιβαλλοντική αποκατάσταση με χρονοδιάγραμμα

Οι καμένες λεκάνες απορροής είναι υψηλού κινδύνου πλημμυρών και χρειάζονται άμεσα αντιδιαβρωτικά/αντιπλημμυρικά (καθαρισμοί ρεμάτων εντός οικισμών, επιφανειακές εδαφοκαλύψεις, έργα συγκράτησης φερτών υλικών με μικροφράγματα και κορμοφράγματα, όπου ενδείκνυται κλπ). Παράλληλα, στοχευμένο σχέδιο αναδάσωσης με επιστημονικά κριτήρια προτεραιοποίησης.

Κίνητρα για ιδιωτικές εκτάσεις

Πολλές καμένες εκτάσεις είναι ιδιωτικές. Χρειάζονται οικονομικά κίνητρα για αναδάσωση/φύτευση και τεχνική υποστήριξη (φυτευτικό υλικό, συμβουλευτική).

Ειδικά για αμπέλια που δεν αποτελούσαν κύρια απασχόληση: κίνητρα είτε για επανεγκατάσταση είτε για ενοικίαση σε ενεργούς —ιδίως νέους— γεωργούς.

6) Διαφάνεια και λογοδοσία

Ζητούμε δημόσιο πίνακα προόδου (dashboard) με μηνιαία στοιχεία: αιτήσεις/πληρωμές ανά μέτρο, μέσος χρόνος διεκπεραίωσης, έργα που ολοκληρώθηκαν ανά κοινότητα. Κάθε εξαίρεση ή εξατομικευμένη ρύθμιση εκτός δημοσιευμένου πλαισίου να δημοσιοποιείται ανωνυμοποιημένα με τεκμηρίωση, ώστε να διασφαλίζεται ισονομία. Δεν πρέπει να υπάρξει ρουσφέτι και βόλεμα ημετέρων.

7) Ζητούμε επίσημο σχέδιο με ορόσημα (να δημοσιευτεί άμεσα)

Έως 20 Αυγούστου 2025 : εγκατάσταση κινητών ομάδων σε όλα τα επηρεαζόμενα χωριά/συστάδες, με πλήρη αρμοδιότητα έκδοσης πιστοποιητικών/παραλαβής αιτήσεων.

: εγκατάσταση σε όλα τα επηρεαζόμενα χωριά/συστάδες, με πλήρη αρμοδιότητα έκδοσης πιστοποιητικών/παραλαβής αιτήσεων. Έως 31 Αυγούστου 2025 : ολοκλήρωση πρώτου κύκλου εφάπαξ πληρωμών & προκαταβολών για αγρότες/επιχειρήσεις· ενεργοποίηση σχήματος μισθολογικής στήριξης.

: ολοκλήρωση & προκαταβολών για αγρότες/επιχειρήσεις· ενεργοποίηση σχήματος μισθολογικής στήριξης. Έως 15 Σεπτεμβρίου 2025 : ολοκλήρωση αντιδιαβρωτικών παρεμβάσεων στις κρίσιμες πλαγιές/ρέματα· δημοσιοποίηση χαρτών κινδύνου πριν τις φθινοπωρινές βροχές.

: ολοκλήρωση στις κρίσιμες πλαγιές/ρέματα· δημοσιοποίηση χαρτών κινδύνου πριν τις φθινοπωρινές βροχές. Έως 30 Σεπτεμβρίου 2025 : λειτουργία fast-track αδειοδότησης με Υπευθύνους Έργου για κατοικίες που χρειάζονται εκ των υστέρων άδεια.

: λειτουργία με Υπευθύνους Έργου για κατοικίες που χρειάζονται εκ των υστέρων άδεια. Έως 31 Οκτωβρίου 2025: προκήρυξη ειδικών κινήτρων για αναδάσωση ιδιωτικών εκτάσεων και σχήματος μίσθωσης καμένων αμπελώνων σε νέους γεωργούς.

Εν ολίγοις, καλούμε την Κυβέρνηση:

Να εφαρμόσει άμεσα τα ήδη ανακοινωθέντα μέτρα, Να φέρει το κράτος στον πολίτη με κινητές ομάδες «ενός σημείου επαφής», Να θωρακίσει τις καμένες περιοχές πριν τις βροχές με έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και σχέδιο αναδάσωσης, Να στηρίξει εξατομικευμένα τους πραγματικά ευάλωτους (κύρια κατοικία εκτός ζώνης, μικροί βιοτέχνες), και Να δημοσιεύσει χρονοδιάγραμμα & δείκτες προόδου, με πλήρη διαφάνεια.

Το κράτος, στις φυσικές καταστροφές, δίνει εξετάσεις στους πολίτες: πρέπει να είναι αρωγός στους κατοίκους των χωριών – με ενεργό παρουσία, ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια».