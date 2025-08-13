Τη μία ήταν η αντικατοχική εκδήλωση για την Αμμόχωστο. Την άλλη, η εκδήλωση για τον Σολωμό Σολωμού και τον Τάσο Ισαάκ. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, έμμεσα το Κυπριακό μπαίνει στο επίκεντρο της προεκλογικής. Όχι κατ’ ανάγκη για την ουσία, αλλά για τις εντυπώσεις. Η πίεση που δέχονται πλέον κυρίως τα δύο μεγάλα κόμματα από άλλες πολιτικές δυνάμεις, οδηγεί, από τη μία, σε εσωκομματικά μέτωπα και, από την άλλη, σε μεταξύ τους συγκρούσεις.

Την προηγούμενη εβδομάδα, οι αναφορές του παρουσιαστή της αντικατοχικής εκδήλωσης για την Αμμόχωστο, Ανδρέα Καζαμία, προκάλεσαν αντιδράσεις από ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ, αλλά και αποστασιοποίηση από τα λεγόμενά του από τον δήμαρχο Σίμο Ιωάννου. Και οι δύο προέρχονται από το ΑΚΕΛ, και η διάσταση απόψεων δεν πέρασε απαρατήρητη. Η Εζεκία Παπαϊωάννου απέφυγε επίσημα να τοποθετηθεί επί του θέματος.

Η Πινδάρου, από την πλευρά της, παρότι η υπόθεση θα μπορούσε να αποτελέσει πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης με το ΑΚΕΛ, επέλεξε να μην προβεί σε καμία τοποθέτηση. Οι δηλώσεις του παρουσιαστή ερμηνεύθηκαν αφενός ως κριτική προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη —τον οποίο η Πινδάρου δεν ήθελε να φανεί ότι στηρίζει με οποιαδήποτε ανακοίνωση— και αφετέρου για την αναφορά στο Κραν Μοντανά, η νέα ηγεσία του ΔΗΣΥ κρατά αποστάσεις από τη διακυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη, αποφεύγοντας έτσι κάθε σχολιασμό.

Η συνέχεια δόθηκε από τον ίδιο τον Νίκο Αναστασιάδη, όταν, με επιστολή του προς την ηγεσία του ΔΗΣΥ, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας και επίτιμος πρόεδρος του κόμματος επεσήμανε ότι διαπιστώνει αποστασιοποίηση από τη διακυβέρνησή του, η οποία αφορά και τη διαχείριση του εθνικού θέματος, «με υιοθέτηση των εξ ακοής μαρτύρων που, για λόγους δικούς τους, είναι πάντοτε πρόθυμοι να υιοθετούν, χάριν δήθεν του εθνικού “καλού”, τα αφηγήματα της Τουρκίας», όπως έγραψε. Η Πινδάρου απέφυγε εκ νέου να σχολιάσει, μη θέλοντας να δώσει συνέχεια.

Το περασμένο Σάββατο, στην εκδήλωση μνήμης Ισαάκ και Σολωμού, όπου έγιναν και τα αποκαλυπτήρια του μνημείου τους από την Πρόεδρο της Βουλής και του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, η ομιλία της —προσαρμοσμένη στο ακροατήριο— άναψε νέες φωτιές και κόντρες.

Το VOLT άνοιξε πρώτο τη συζήτηση, θέτοντας ζήτημα για την αναφορά της Αννίτας Δημητρίου ότι η διχόνοια δεν πρέπει να είναι μεταξύ μας, αλλά με «τους απέναντι». Η αντίδραση του VOLT προκάλεσε την παρέμβαση του ΑΚΕΛ, το οποίο, σε αντίθεση με την ουδέτερη στάση του ΔΗΣΥ στην εκδήλωση της Αμμοχώστου, εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για μετωπική επίθεση στην ηγεσία της Πινδάρου. Από την άλλη, το κόμμα της Αριστεράς δεν ήθελε να αφήσει ελεύθερο το πεδίο στο VOLT του οποίου οι θέσεις του στο Κυπριακό αγγίζουν ένα κοινό το οποίο διεκδικεί για την κάλπη και το ΑΚΕΛ.

«Είναι τραγικό ότι χρειάζεται να υποδειχθεί στην Πρόεδρο του ΔΗΣΥ ότι εχθρός μας είναι η κατοχή και η διχοτόμηση, όχι οι Τουρκοκύπριοι συμπατριώτες μας που είναι μέρος του κυπριακού λαού. Αυτό όμως προκύπτει μετά τη δήλωση της προέδρου του ΔΗΣΥ ότι “δεν πρέπει να έχουμε διχόνοια μεταξύ μας, αλλά με τους απέναντι”. Είτε η ηγεσία του ΔΗΣΥ νομίζει ότι με τέτοιες δηλώσεις θα ανακόψει τις διαρροές της προς το ΕΛΑΜ, είτε αυτά τα ιδεολογήματα είναι τα πραγματικά πιστεύω της Πινδάρου, το σίγουρο είναι ένα: ο Συναγερμός επιλέγει να κινηθεί ακόμα πιο εθνικιστικά και να παίξει ξανά με το χαρτί της πατριδοκαπηλίας, αδιαφορώντας για τη ζημιά που προξενεί στην υπόθεση του Κυπριακού», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ, Γιώργος Κουκουμάς.

Η απάντηση του ΔΗΣΥ ήρθε λίγη ώρα αργότερα, με τον Ονούφριο Κουλλά να υποστηρίζει ότι ΑΚΕΛ και VOLT ουσιαστικά ζητούν «να κάνουμε ομόνοια με τους δολοφόνους του Ισαάκ και του Σολωμού». «Η κ. Δημητρίου αναφερόταν στους δολοφόνους, τον κατοχικό στρατό και την Τουρκία που αρνείται να εκτελέσει τα εντάλματα σύλληψης, αφήνοντας τους ενόχους ελεύθερους για 29 χρόνια», σημείωσε, καταλήγοντας: «Τέτοιες μέρες ειδικά, ντρέπεται και η ντροπή μαζί τους».

Η ανταπάντηση του ΑΚΕΛ έβαλε στη συζήτηση και την επιστολή Αναστασιάδη, μιλώντας για πίεση που αισθάνεται η Πινδάρου από τις νουθεσίες του τέως Προέδρου. «Δεν μπορεί να την πληρώνει ο αγώνας της Κύπρου για λευτεριά και επανένωση», ανέφερε, καλώντας τον ΔΗΣΥ, «τέτοιες μέρες ειδικά», «ας μην επιχειρεί να ανοίξει συζήτηση για το παρελθόν, γιατί “τρίβκεται στη βέρκα” της ιστορικής μνήμης».

Το VOLT, από την πλευρά του, κατηγόρησε τον ΔΗΣΥ για εκμετάλλευση της αυτοθυσίας για ψηφοθηρικούς λόγους: «Πενηνταένα χρόνια μετά, ο ΔΗΣΥ αναζητεί “απέναντι”, παίζοντας το χαρτί της διχόνοιας και του διαχωρισμού. Το χαρτί της συνύπαρξης και της συμβίωσης όμως είναι ο μόνος τρόπος να τερματιστεί η κατοχή στη χώρα».

Ο ΔΗΣΥ επανήλθε κατηγορώντας ΑΚΕΛ και VOLT ότι, «αφού αποκαλύφθηκαν τα ψεύδη τους, επιχειρούν να μεταφέρουν τη συζήτηση αλλού. Αντιλαμβανόμενοι την γκάφα τους με τους δολοφόνους του Ισαάκ και του Σολωμού, επιχειρούν να κάνουν στον Δημοκρατικό Συναγερμό μαθήματα φιλοπατρίας και υπευθυνότητας απέναντι στον τόπο και το εθνικό μας θέμα. Απλώς κακοφαίνεται στα κόμματα της αριστεράς, ΑΚΕΛ και VOLT, που επιδιώκουμε την εθνική ενότητα και παρεξηγούνται που θεωρούμε εχθρό την κατοχική δύναμη».