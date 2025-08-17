Η Άγκυρα επιχειρεί μέσα από το πρόγραμμα «κοινωνικής πολιτικής» στα κατεχόμενα να εδραιώσει τα κατοχικά δεδομένα και να επιβάλλει τετελεσμένα, τα οποία θέτουν εκτός ατζέντας την όποια προοπτική επίτευξης συμφωνίας στο Κυπριακό. Προσπαθεί να εξουδετερώσει το περιουσιακό, το εδαφικό και να ενισχύσει τον εποικισμό.

Το «Αττίλας με κοινωνικό πρόσωπο», που βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει προφανείς στόχους και επιδιώξεις στην Κύπρο.

Την τελευταία πενταετία, η κατοχική πλευρά προχωρεί στην υλοποίηση του σχεδιασμού αυτού για την ανέγερση κοινωνικών κατοικιών. Μπορεί αυτό το πρόγραμμα να εντάσσεται σε μια λογική, όπως προβάλλεται, για επίλυση του στεγαστικού προβλήματος στα κατεχόμενα, ωστόσο, στο βάθος ο σχεδιασμός αυτός έχει σχέση με την αλλαγή των δεδομένων επί του εδάφους.

Το πρόγραμμα για τις «κοινωνικές κατοικίες», το οποίο ξεκίνησε στις αρχές του 2020, έθεσε ως στόχο την ανέγερση 3.500 κοινωνικών κατοικιών, εστιάζοντας την προσοχή σε περιοχές όπως, Κερύνεια, Αμμόχωστο, Μόρφου, Λεύκα, Τρίκωμο, Γερόλακκο.

Πέντε χρόνια αργότερα, ο σχεδιασμός, που είναι υπό την ευθύνη του Τούρκου Αντιπροέδρου, Γιλμάζ, έχει διαφοροποιηθεί. Τώρα γίνεται λόγος για 6.500 κατοικίες.

Υπενθυμίζεται ότι υπήρξαν δημόσιες εξαγγελίες για την περιοχή της κατεχόμενης Δερύνειας, το 2023. Πρόκειται για έκταση περίπου 140 στρεμμάτων, ιδιοκτησίας Ελληνοκυπρίων και η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από τη Διεύθυνση Κοινωνικών Κατοικιών της Τουρκίας, ΤΟΚΙ.

Οι περιοχές ανέγερσης

Με βάση, πάντα, τις δημόσιες δηλώσεις, που έγιναν από τον ψευδοπρωθυπουργό Ουνάλ Οστέλ, ο προγραμματισμός αφορά την ανέγερση στη Δερύνεια 1.192 κατοικιών, Κατωκοπιά 50, Γερόλακκος 1.500, Μάνδρες 1.000, Κώμη Κεπήρ 80, Τρίκωμο 900, Μόρφου 1200, Βατυλή 350, Παλαίκυθρο 120, Βαθύλακας 100, Πραστειό 50, Καλοψίδα 30. Είναι σαφές από τα όσα μεταδίδονται από τα κατεχόμενα αυτός ο σχεδιασμός θα επεκταθεί και σε άλλα χωριά, περιοχές, όπως Αχερίτου, Κοντέα, Μακράσυκα. Υπάρχει, επίσης, σχέδιο για την κατασκευή κατοικιών στην κατεχόμενη Καρπασία, που θα ανεγερθούν μετά από συνεννόηση με την Ένωση Τουρκοκυπρίων Εργολάβων.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι στις 15 Ιουλίου 2025, υπεγράφη μεταξύ του «υπουργείου εσωτερικών» του κατοχικού καθεστώτος και του «τουρκοκυπριακού συνεταιρισμού κατασκευών», συμφωνία εργασιών ανέγερσης της 1ης φάσης του Σχεδίου Νέων Κοινωνικών Κατοικιών στην κατεχόμενη Μόρφου .

Η τελετή υπογραφής έγινε στην παρουσία του «πρωθυπουργού» του ψευδοκράτους Ουνάλ Οστέλ, ο οποίος αναγνώρισε πως υπήρξε στασιμότητα και ότι πλέον «ο σχεδιασμός προχωρά». Εξήγγειλε δε πως, επόμενος στόχος της «κυβέρνησης», είναι η τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου για τις κοινωνικές κατοικίες που θα ανεγερθούν στην περιοχή του Γερολάκκου. Σε ό,τι αφορά τη Μόρφου, η τελετή τοποθέτησης θεμελίου λίθου έγινε τον περασμένο Μάρτιο και όχι τυχαία υπήρξαν αναφορές- παραδοχές ότι η περιοχή τίθεται «εκτός συζητήσεων» στο Κυπριακό. Υπάρχει σχετική δήλωση του λεγόμενου Προέδρου της «Βουλής» στα τουρκοκυπριακά ΜΜΕ.

Πληρώνει η Άγκυρα

Το κονδύλι για την ανέγερση των κατοικιών θα το καταβάλλει η Τουρκία μέσα από την τουρκική κρατική εταιρεία οικοδομών ΤΟΚΙ, η οποία έχει τον ίδιο επεκτατικό ρόλο και στα ανοίγματα της Άγκυρας σε αφρικανικές χώρες, αλλά και σε βαλκανικά κράτη. Το ψευδοκράτος, πάντως, δημιούργησε ένα ταμείο, το οποίο χρηματοδοτείται από τέλη που καταβάλλονται στο «κτηματολόγιο» από αλλοδαπούς «ιδιοκτήτες». Ωστόσο, το μεγαλύτερο κόστος θα το καλύψει η Τουρκία.

Πρόκειται για ένα σχεδιασμό, ο οποίος προτάσσει το «κοινωνικό πρόσωπο» του κατοχικού καθεστώτος και γίνεται, σε αυτή τη φάση, για να αναδειχθεί και το ψευδοκράτος, αλλά και η ψευδοκυβέρνηση ενόψει και των λεγόμενων εκλογών. Είναι, όμως, σαφές πως ο σχεδιασμός είναι βαθύτερος και αφορά την εδραίωση της κατοχής και την δημιουργία τετελεσμένων μέσα από την οικοδόμησης χιλιάδων σπιτιών και συγκροτημάτων σε ελληνοκυπριακές περιουσίες, προσφέροντας «τίτλους ιδιοκτησίας» στους «ιδιοκτήτες».

Στοχευμένη επιλογή

Από μία αξιολόγηση των περιοχών, που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «κοινωνικών κατοικιών», προκύπτει ευθέως ότι πρόκειται για αυτές, που κατά καιρούς, όταν υπήρχαν συζητήσεις στο Κυπριακό, θεωρούνται ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ήταν στη σφαίρα πιθανής διαπραγμάτευσης. Ως εκ τούτου πρόκειται για μια στοχευμένη κίνηση από πλευράς της Άγκυρας. Δεν πρέπει, πάντως, να μην αξιολογηθεί και το γεγονός ότι η κατοχική δύναμη προωθεί για ανάπτυξη περιοχές, οι οποίες γειτνιάζουν με τις Βρετανικές Βάσεις Δεκέλειας ( Καλοψίδα, Αχερίτου, Κοντέα, Κούκλια Αμμοχώστου).

Είναι δε σαφές πως η επένδυση αυτή, η κατασκευή τόσων κατοικιών προφανώς και έχει και πολιτικό μήνυμα, που αφορά το Κυπριακό και επιβεβαιώνει τις προθέσεις της κατοχικής δύναμης. Πρέπει να αναφερθεί και με βάση τα όσα αναφέρονται και δημόσια στην κατεχόμενη περιοχή, οι λεγόμενες κοινωνικές κατοικίες θα προσφέρονται και σε Τούρκους πολίτες, που «μεταναστεύουν» στα κατεχόμενα. Θα είναι μια ακόμη προσπάθεια αύξησης του πληθυσμού με νέους εποίκους. Νέους εποίκους ηλικιακά, νέα ζευγάρια, τα οποία με το δέλεαρ της «κοινωνικής κατοικίας», εύκολα μπορούν να εγκατασταθούν στην κατεχόμενη Κύπρο. Με αυτή τη νέα κάθοδο εποίκων επιτυγχάνεται ένας ακόμη στόχος, που είναι η ενίσχυση του εκ Τουρκίας πληθυσμού στην κατεχόμενη Κύπρο.

Η «επιχείρηση», λοιπόν, «Αττίλας με κοινωνικό πρόσωπο», αφορά τη γνωστή μέθοδο της ήπιας ισχύος, που επιστρατεύεται από την κατοχική δύναμη για την εδραίωση της παρουσίας της. Η πολιτική της ήπιας ισχύος υιοθετείται από την Άγκυρα και σε άλλες περιοχές του κόσμου, στο πλαίσιο της επεκτατική της πολιτική μέσω «φιλανθρωπίας».

Είναι σαφές πως η Τουρκία επενδύει πολλά χρήματα στα κατεχόμενα. Τα χρήματα αυτά είναι επενδύσεις ελέγχου και εδραίωσης των κατοχικών δεδομένων. Στέλνει δε το μήνυμα πως επενδύει για να μείνει κι όχι να φύγει.

Τουρκικό Master Plan «για τα επόμενα 100 χρόνια»

Ο Τούρκος Υπουργός Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Κλιματικής Αλλαγής, Μουράτ Κουρούμ, σε δηλώσεις του για το θέμα των κατοικιών είχε πως κάνουν με αποφασιστικότητα βήματα για να υλοποιήσουν το Master Plan τους για την «ΤΔΒΚ», το οποίο θα διασφαλίσει τα επόμενα 100 χρόνια του τουρκοκυπριακού «λαού». Πρέπει να σημειωθεί σε σχέση με τα πιο πάνω ότι η Άγκυρα προχωρεί τα τελευταία χρόνια και κτίζει και πολλά κτίρια εξυπηρέτησης του κοινού ( «δικαστήρια», «εθνική βιβλιοθήκη» κλπ) ενώ αναβαθμίζουν και τεχνολογικά το κατοχικό καθεστώς.

Ανάρτηση της τουρκικής ιστοσελίδας www.turkiyegazetesi.com.tr, στην οποία γινόταν λόγος στην επίσκεψη Κουρούμ στα κατεχόμενα, μεταξύ άλλων, αναφέρει πως «αυτή η επενδυτική κίνηση προς την Κύπρο, η οποία τα τελευταία χρόνια προσέλκυσε το ενδιαφέρον αρκετών παγκόσμιων και περιφερειακών δυνάμεων, δεν θεωρείται μόνο οικονομικό, αλλά και στρατηγικό βήμα. Τα σχέδια που θα υλοποιηθούν με την εμπειρία της Τουρκίας, θα συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της ‘’τ.δ.β.κ’’. και ταυτόχρονα θα ενισχύσουν την ισορροπία στην Ανατολική Μεσόγειο υπέρ της Τουρκίας». Σημειώνεται επίσης, στο δημοσίευμα, ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξε σοβαρή ζήτηση στο νησί πρωτίστως από την Ελλάδα, το Ισραήλ και από χώρες της Ε.Ε. και υπήρξαν ισχυρισμοί ότι ξένοι υπήκοοι αγόρασαν αρκετά τεμάχια γης και κατοικίες στο νησί. «Για τον λόγο αυτό, η αύξηση του τουρκικού πληθυσμού στην Κύπρο είναι κρίσιμης σημασίας», υπογραμμίζεται στην ανάρτηση της τουρκικής ιστοσελίδας.