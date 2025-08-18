Θα συμμετέχει στην τηλεδιάσκεψη των αρχηγών των κρατών μελών της ΕΕ για την Ουκρανία την Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανέφερε το βράδυ της Δευτέρας σε γραπτή του δήλωση ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης θα συμμετάσχει αύριο το μεσημέρι σε τηλεδιάσκεψη που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, με τη συμμετοχή των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την αποτίμηση των σημερινών συναντήσεων στην Ουάσινγκτον σχετικά με την Ουκρανία», αναφέρεται στη γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου.