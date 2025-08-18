Δημοκρατικός Συναγερμός και Κυβέρνηση ανταλλάζουν «πυρά» με αφορμή την απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας να διαθέσει, για τους 12 επόμενους μήνες, τη μηνιαία αποζημίωσή που προβλέπεται για την 18ετή υπηρεσία του στο δημόσιο, ως διπλωμάτης στο Υπουργείο Εξωτερικών, σε έξι οίκους στέγασης ή κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων.

Ο ΔΗΣΥ, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι ο κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, έπρεπε από την πρώτη στιγμή να αποποιηθεί τη σύνταξη του και ότι σε «ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα δεν χρειαζόταν κανένα νομικό πλαίσιο να τον πιέσει». Προσθέτει, μάλιστα, ότι «είναι λάθος να στέλνει στους πολίτες το μήνυμα ότι η φιλανθρωπία αποτελεί όχημα επικοινωνίας».

Η απάντηση του Προεδρικού ήρθε από πλευράς του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Χαράλαμπου Χαραλάμπους, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Twitter έγραψε πως «η ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού δεν βρήκε ούτε ένα λεπτό να εκδώσει ανακοίνωση για την ομιλία του κ. Καζαμία στην Αντικατοχική Αμμοχώστου, αλλά βρήκε αμέσως χρόνο και διάθεση να τοποθετηθεί για την αποποίηση της σύνταξης του Προέδρου της Δημοκρατίας»

Η ανακοίνωση του ΔΗΣΥ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έπρεπε από την πρώτη στιγμή να αποποιηθεί τη σύνταξη του δίνοντας το καλό παράδειγμα.

Όχι να κάνει μια προσωρινή παραχώρηση, μετά από εφτάμισι χρόνια πέντε ως ΥΠΕΞ και δυόμισι ως ΠτΔ, υπό το βάρος του νέου θεσμικού πλαισίου και της κοινωνικής κριτικής.

Σε ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα δεν χρειαζόταν κανένα νομικό πλαίσιο να τον πιέσει.

Είναι λοιπόν μια θετική κίνηση που άργησε πολύ.

Παράλληλα, είναι λάθος να στέλνει στους πολίτες το μήνυμα ότι η φιλανθρωπία αποτελεί όχημα επικοινωνίας.

Κατά τ’ άλλα «δεν θέλει δημοσιότητα».

Η ανακοίνωση της Κυβέρνησης

Η ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού δεν βρήκε ούτε ένα λεπτό να εκδώσει ανακοίνωση για την ομιλία του κ. Καζαμία στην Αντικατοχική Αμμοχώστου, μια εκδήλωση με βαριά εθνική και πολιτική σημασία.

Αντίθετα, βρήκε αμέσως χρόνο και διάθεση να τοποθετηθεί για την αποποίηση της σύνταξης του Προέδρου της Δημοκρατίας. Προφανώς, οι προτεραιότητες της ηγεσίας είναι άλλες.