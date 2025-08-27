Το κατοχικό καθεστώς προκαλεί εκ νέου στο θέμα της παράνομης σύλληψης πέντε Ελληνοκυπρίων που βρέθηκαν στα κατεχόμενα στις 19 Ιουλίου 2025, και υποστηρίζει ότι επιχειρείται από πλευράς κυπριακής κυβέρνησης εκφοβισμός. Προσχηματικά το κατοχικό καθεστώς προσπαθεί να πετύχει τερματισμό των νόμιμων μέτρων που λαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία κατά των σφετεριστών ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα.

Η επιστολή (ημερομηνίας 12 Αυγούστου) που φέρει την υπογραφή του λεγόμενου αντιπροσώπου του κατοχικού καθεστώτος στα Ηνωμένα Έθνη, Μουράτ Σοϊσάλ, ο οποίος επιχειρεί να διαστρεβλώσει τα γεγονότα προβάλλοντας το τουρκοκυπριακό αφήγημα ως προς τις παράνομες συλλήψεις Ελληνοκυπρίων. Υποστηρίζει δε ότι στα κατεχόμενα υπάρχει «ένα πλήρες δημοκρατικό κράτος με όλους του θεσμούς του, όπου επικρατεί το κράτος δικαίου».

Επαναλαμβάνει το τουρκικό αφήγημα ότι η «αστυνομία» του ψευδοκράτους προχώρησε στη σύλληψη των πέντε «μετά από καταγγελίες για παράνομη είσοδο και πρόκληση δημόσιας αναταραχής». Το κατοχικό καθεστώς κάνει λόγο για «ψευδείς ισχυρισμούς των Ελληνοκυπρίων» ότι η σύλληψη των πέντε «βασίζεται σε κατασκευασμένες κατηγορίες και ότι η ‘ΤΔΒΚ’ και η Τουρκία προσπαθούν να εκφοβίσουν Ελληνοκύπριους που επιθυμούν να επισκεφθούν τη βόρεια Κύπρο». Ενώ επιτίθενται κατά του Προέδρου Χριστοδουλίδη τον οποίο κατηγορούν – επικαλούμενοι και δημοσίευμα του philenews της 2ας Αυγούστου 2025 – ότι «έφτασε στο σημείο να υπονοήσει ότι αυτό έχει γίνει σε αντίποινα για τη σειρά συλλήψεων που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την επανεργοποιημένη πολιτική τους να ποινικοποιούν ψευδώς άτομα που εμπλέκονται σε νόμιμες συναλλαγές ακινήτων στην ΤΔΒΚ και απείλησε ότι αυτό θα καταλήξει να είναι επιζήμιο για τους Τουρκοκύπριους».

Το κατοχικό καθεστώς θεωρεί ως «νόμιμες» την παράνομη εκμετάλλευση ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα.

Επίσης θεωρεί πως αυτές οι ενέργειες στρέφονται εναντίον Τουρκοκυπρίων και ξέων υπηκόων που ασχολούνται με ακίνητα στο ψευδοκράτος «και αποσκοπούν στην πρόκληση φόβου, ανασφάλειας και αυξημένης έντασης». Ενέργειες που αποσκοπούν στην πρόκληση ζημιάς στην «τουρκοκυπριακή οικονομία». Υποστηρίζεται ακόμα ότι καταβάλλεται από ελληνοκυπριακής πλευράς προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί το θέμα των ακίνητων περιουσιών «για να δυσφημίσουν την Τουρκία και να δηλητηριάσουν περαιτέρω τις σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών στο νησί».

Στο τουρκικό αφήγημα προστίθεται και ο ισχυρισμός ότι «αυτή τη πολιτική αντιτίθεται εντελώς και υπονομεύει τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ οι οποίες αποσκοπούν σε διατήρηση του διαλόγου ανάμεσα στις δύο πλευρές και τη δημιουργία θετικού κλίματος». Με την τουρκοκυπριακή πλευρά να κάνει και πάλι λόγο για πρωτοβουλίες στη λογική των δύο κρατών. Μιλά για «τη δημιουργία θετικού περιβάλλοντος μέσω πρωτοβουλιών συνεργασίας που θα ωφελήσουν αμοιβαία και τους δύο λαούς στην Κύπρο».

Τέλος στην επιστολή αναφέρεται ότι η τουρκική πλευρά αναμένει «ότι η διεθνής κοινότητα θα αναγνωρίσει τις πραγματικές προθέσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς σε αυτή την κακόβουλη και πολιτικά υποκινούμενη απόπειρα να διαστρεβλωθούν τα αδιαμφισβήτητα γεγονότα». Κατά τους Τούρκους «μια τέτοια αμερόληπτη και αντικειμενική προσέγγιση θα βοηθήσει να ενθαρρύνει η ελληνοκυπριακή ηγεσία να παύσει τις προκλητικές ενέργειες». Και θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει ανταπόδοση «της ειλικρινούς προσέγγισης της τουρκοκυπριακής πλευράς προς την επίτευξη βιώσιμης και δίκαιης διευθέτησης στη βάση των υφιστάμενων πραγματικοτήτων στο νησί».

Διπλωματική κινητικότητα από τη Λευκωσία

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε δηλώσεις του χθες βράδυ ανέφερε ότι η Κυβέρνηση προβαίνει καθημερινά σε σχετικές ενέργειες προς διάφορες κατευθύνσεις, χωρίς να δίδει δημοσιότητα. «Στην προκειμένη περίπτωση η δημοσιότητα δεν βοηθά στο να πετύχουμε τον στόχο μας που ο στόχος μας είναι ένας και μοναδικός, να επιστρέψουν οι συμπατριώτες μας στις ελεύθερες περιοχές», εξήγησε.

Χαρακτήρισε την κράτηση «παράνομη, πειρατική ενέργεια από το κατοχικό καθεστώς» και τόνισε ότι η ευθύνη της Κυβέρνησης είναι να συνεχίσει καθημερινά, τόσο στο δικό του επίπεδο όσο και στο επίπεδο του Υπουργού Εξωτερικών, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Δύο ισότιμα κράτη»

Ο ισχυρισμός της τουρκοκυπριακής πλευράς περί ύπαρξης δυο “κρατικών οντοτήτων με ισότιμο καθεστώς” στην Κύπρο επαναλαμβάνεται και σε δυο επιστολές, με ημερομηνίες 7 και 13 Αυγούστου, που διαβίβασε η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Τουρκίας στον ΟΗΕ, εκ μέρους της τουρκοκυπριακής πλευράς προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ως απάντηση σε πρόσφατες τοποθετήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας σε όργανα του ΟΗΕ.

Η πρώτη επιστολή ημερομηνίας 7 Αυγούστου απαντά σε αναφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 30 Ιουνίου για παραβιάσεις του κυπριακού εναέριου χώρου. Στην επιστολή περιλαμβάνεται, ανάμεσα σε άλλα, ο ισχυρισμός για πτήσεις που «διεξάγονται με την πλήρη άδεια της αρχής πολιτικής αεροπορίας της τδβκ», όπως αναφέρεται στο ψευδοκράτος, και ότι το παράνομο αεροδρόμιο στην κατεχόμενη Τύμπου (Ερτζάν) λειτουργεί «σύμφωνα με τα πρότυπα του ICAO».

Εξάλλου, απορρίπτεται το ομοσπονδιακό μοντέλο λύσης και υποστηρίζεται ότι «η μόνη ρεαλιστική επιλογή είναι η αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και της ισότιμης διεθνούς υπόστασης των Τουρκοκυπρίων» και η έναρξη διαλόγου «για μια λύση δύο κρατών». Η δεύτερη επιστολή, ημερομηνίας 13 Αυγούστου, κινείται στην ίδια κατεύθυνση, και σε αυτήν υποστηρίζεται μεταξύ άλλων πως οι Ελληνοκύπριοι «σφετερίστηκαν δια της βίας» την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ διατυπώνεται ο ισχυρισμός πως δήθεν η Κυπριακή Δημοκρατία «συνεχίζει να παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων».

Απαντήθηκαν πριν ακόμα σταλούν

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι στις επιστολές της Τουρκίας προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στις οποίες αναφέρεται σε δύο κράτη στην Κύπρο, έχουν απαντήσει ο ίδιος ο ΓΓ του ΟΗΕ αλλά και ο Βρετανός Υπουργός Ευρώπης κατά τη διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό στη Νέα Υόρκη τον Ιούλιο.

Προετοιμασία του εδάφους

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι τα πράγματα στο Κυπριακό είναι δύσκολα, όπως πάντα ήταν, αλλά με δικές του ενέργειες έχει δημιουργηθεί κινητικότητα. «Υπάρχουν κάποιες εξελίξεις οι οποίες μας επιτρέπουν, αν συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο και στον ίδιο δρόμο θα συνεχίσουμε», είπε.

Χαρακτήρισε σημαντική την απόφαση της κας Ολγκίν να έρθει στην Κύπρο, καθώς είχε επικοινωνία μαζί της και της είχε ζητήσει να επισκεφθεί την Κύπρο πριν τη Νέα Υόρκη για να προετοιμαστεί το έδαφος. Επιβεβαιώνοντας και τις σχετικές πληροφορίες του «Φ» προ δεκαημέρου τόσο ως προς την επικοινωνία τους όσο και για το αίτημα του προς Ολγκίν να έρθει πριν την επόμενη τριμερή.

«Δεν ανέμενα οτιδήποτε από τον κ. Τατάρ, ειδικότερα τώρα που είμαστε στο μέσο της προεκλογικής περιόδου στις κατεχόμενες περιοχές», προσέθεσε ο ΠτΔ.