Ένα τεχνικό πρόβλημα που προέκυψε με τους ελέγχους στα σημεία διέλευσης μεταξύ κατεχομένων και ελευθέρων περιοχών η τουρκική πλευρά με πρώτο τον Ερσίν Τατάρ έσπευσε να το εκμεταλλευθεί και να προκαλέσει εντυπώσεις. Ο κατοχικός ηγέτης ανέβασε τους τόνους κάνοντας λόγο για ενέργειες που «προκαλούν αχρείαστες εντάσεις». Έκανε παράλληλα λόγο για «μονομερείς ενέργειες» στα σημεία διέλευσης. Παραγνωρίζοντας εντέχνως τα όσα λέχθηκαν από πλευράς κυπριακής κυβέρνησης ότι το ζήτημα που προέκυψε ήταν τεχνικό και είχε να κάνει με την αναβάθμιση του λογισμικού.

Σε δηλώσεις του στην τουρκοκυπριακή εφημερίδα «Κίπρις», ο Τατάρ τόνισε ότι «δεν μπορούν να παίζονται παιχνίδια με τα σημεία διέλευσης», καταγγέλλοντας ότι η κατάσταση στα οδοφράγματα έχει προκαλέσει «ανησυχία και αβεβαιότητα» στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. «Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να δημιουργεί αβεβαιότητα στον λαό μας», δήλωσε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, προσθέτοντας ότι τέτοια περιστατικά εγκυμονούν τον κίνδυνο να βαθύνουν περαιτέρω τη δυσπιστία μεταξύ των κοινοτήτων.

Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε δηλώσεις του την Τρίτη είχε υπογραμμίσει ότι δεν έχει αλλάξει οτιδήποτε σε σχέση με τις διελεύσεις Τουρκοκυπρίων από τα κατεχόμενα προς τις ελεύθερες περιοχές.

Ο Τατάρ υπογράμμισε ότι «τα σημεία διέλευσης είναι διμερή και αφορούν και τις δύο πλευρές» και ότι «για κάθε ρύθμιση ή εργασία που πρόκειται να γίνει, η ενημέρωση είναι απαραίτητη». «Διαφορετικά, προκαλούνται αχρείαστες εντάσεις», προειδοποίησε. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης σημείωσε ότι τα σημεία διέλευσης πρέπει να υπηρετούν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και όχι να γίνονται πεδίο κρίσεων, αναφέροντας ότι την ώρα που καταβάλλονται προσπάθειες σε συνεννόηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες για το άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων, θα πρέπει να αποφεύγονται κινήσεις που περιπλέκουν τη λειτουργία των υφιστάμενων.

Λύση «δύο κρατών» και παρενόχληση

Παράλληλα, ο «υπουργός οικονομικών» του ψευδοκράτους Οζντεμίρ Μπέροβα ισχυρίστηκε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά «παρενοχλεί με κάθε ευκαιρία» την τουρκοκυπριακή κοινότητα, εκτιμώντας ότι η τακτική αυτή θα ενταθεί στο μέλλον. Σε δηλώσεις του στην «Κίπρις ποστασί», ο Μπέροβα επανέλαβε την πλήρη υποστήριξή του στο όραμα του Ερσίν Τατάρ για λύση δύο κρατών, λέγοντας ότι δεν θα υπάρξει καμία υποχώρηση από το μοντέλο της κυριαρχικής ισότητας.

Σύμφωνα με τον Μπέροβα, η ομοσπονδία θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν «δρόμο υποταγής και μετατροπής σε μειονότητα». Αναφέρθηκε στον ρόλο της Τουρκίας, χαρακτηρίζοντάς την ως «αδιαμφισβήτητο υπερασπιστή και προστάτη» των Τουρκοκυπρίων. Αναφερόμενος σε συγκεκριμένα παραδείγματα της φερόμενης «παρενόχλησης», ισχυρίστηκε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά δημιουργεί προβλήματα στα σημεία διέλευσης και προβαίνει σε μονομερείς ενέργειες σχετικά με τις ταυτότητες. «Οι ενέργειες αυτές γίνονται από εκείνους που έχουν σφετεριστεί την Κυπριακή Δημοκρατία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η «νοοτροπία της ελληνοκυπριακής διοίκησης δεν έχει αλλάξει τα τελευταία 30 χρόνια».

Όζερσαϊ προειδοποιεί για τις διελεύσεις

Από την πλευρά του, ο ηγέτης του Κόμματος του Λαού Κουντρέτ Όζερσαϊ διευκρίνισε ότι δεν περιορίζεται το δικαίωμα διέλευσης με τις νέες διαδικασίες στα οδοφράγματα, ωστόσο προειδοποίησε για επιβράδυνση και καθυστερήσεις στις διελεύσεις.

Μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Όζερσαϊ έκανε λόγο για αντίφαση μεταξύ των δηλώσεων της ελληνοκυπριακής πλευράς ότι «δεν υπάρχει καμία αλλαγή» και της επίσημης ενημέρωσης από το γραφείο Τύπου της Αστυνομίας προς το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Όπως ανέφερε, η Αστυνομία διευκρίνισε ότι η «μόνη αλλαγή» αφορά την καταγραφή «ορισμένων επιπλέον πληροφοριών» για όσους επιδεικνύουν «ταυτότητες» που έχουν εκδοθεί στα κατεχόμενα, στο πλαίσιο της «ενημέρωσης των συστημάτων πληροφορικής και της ανανέωσης των στοιχείων» που αφορούν τους Τουρκοκύπριους και τις οικογένειές τους.

«Άρα, υπάρχει μια αλλαγή, κάτι νέο που δεν γινόταν μέχρι χθες», ανέφερε ο Τουρκοκύπριος πολιτικός, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει πως όσοι είχαν το δικαίωμα διέλευσης θα το χάσουν.

Έκκληση για ευαισθησία προς Χριστοδουλίδη

Στο μεταξύ, Ερσίν Τατάρ απηύθυνε έκκληση στον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη να επιδεικνύει μεγαλύτερη ευαισθησία στα θέματα των οδοφραγμάτων. «Ο στόχος πρέπει να είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας και της κουλτούρας συνεργασίας», τόνισε.

«Ο Ελληνοκύπριος ηγέτης Νίκος Χριστοδουλίδης πρέπει να είναι πιο ευαίσθητος σε αυτά τα θέματα και να αποφεύγει πρακτικές που οδηγούν σε παρεξηγήσεις», κατέληξε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης.