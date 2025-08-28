Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου καταδίκασε με έντονο τρόπο τις επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έπληξαν το Κίεβο, προκαλώντας τον θάνατο αμάχων και ζημιές σε διπλωματικές εγκαταστάσεις, μεταξύ αυτών και στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Υπουργείο αναφέρει σε ανάρτησή του στο X ότι «η Κύπρος καταδικάζει έντονα τις επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά του Κιέβου, οι οποίες οδήγησαν στην τραγική απώλεια αμάχων και στις ζημιές διπλωματικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης της αντιπροσωπείας της ΕΕ».

Προσθέτει ακόμη ότι «αυτές οι σκόπιμες επιθέσεις σε πολιτικές και διπλωματικές υποδομές αποτελούν σαφή κλιμάκωση και σοβαρή παραβίαση και περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου».

«Η Κύπρος εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς την Ουκρανία και υποστηρίζει σθεναρά την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα», καταλήγει η ανάρτηση.

ΚΥΠΕ