Το ΑΚΕΛ μέσω ανακοίνωσης του κατήγγειλε ότι η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να ανακαλέσει τις βίζες αξιωματούχων της Παλαιστινιακής Αρχής πριν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ συνιστά κατάφωρη πρόκληση απέναντι στο διεθνές δίκαιο και νέα υπονόμευση του ΟΗΕ και των Ψηφισμάτων του.

Το κόμμα υποστήριξε ότι η κίνηση αυτή αποτελεί ευθεία παραβίαση των δεσμεύσεων των ΗΠΑ που απορρέουν από τη Συμφωνία του 1947 για την Έδρα του ΟΗΕ, αφού το Κράτος της Παλαιστίνης έχει καθεστώς παρατηρητή στον Οργανισμό.

Κατά το ΑΚΕΛ, η απόφαση ελήφθη προς ικανοποίηση του καθεστώτος Νετανιάχου και αποδεικνύει ότι η συνεχιζόμενη γενοκτονία του Ισραήλ στην Παλαιστίνη διεξάγεται με την ανοικτή στήριξη των ΗΠΑ. Επισήμανε ακόμη ότι στο στόχαστρο Ισραήλ και ΗΠΑ βρίσκεται ολόκληρος ο παλαιστινιακός λαός και η ηγεσία του.

Το κόμμα τόνισε ότι η συνεχιζόμενη και μεθοδική υπόσκαψη του ΟΗΕ από τις κυβερνήσεις Τραμπ και Νετανιάχου είναι επικίνδυνη και κάλεσε τα κράτη και τους λαούς του κόσμου να την αποτρέψουν.