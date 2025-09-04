Ο Νίκος Χριστοδουλίδης έριξε το γάντι στην Πινδάρου, όταν στη συνέντευξή του στο Plus, προσδιόρισε εκ νέου την κυβέρνησή του ως τοποθετημένη στον χώρο της κεντροδεξιάς, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Παράλληλα, κάλεσε την ηγεσία του ΔΗΣΥ να ξεκαθαρίσει σε ποια από τα μείζονα ζητήματα διαφωνεί με τις πολιτικές της κυβέρνησης — μεταξύ αυτών η εξωτερική πολιτική, ο ξεκάθαρος δυτικός προσανατολισμός, η σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ. Επιπλέον, αναφέρθηκε και σε εσωτερικές πολιτικές, όπως η οικονομία και το μεταναστευτικό, προκαλώντας ευθέως την Πινδάρου να τοποθετηθεί.



Ο Πρόεδρος δεν σταμάτησε εκεί. Προχώρησε ακόμα ένα βήμα παραπέρα, υποστηρίζοντας πως «δεν υπάρχει διαφορετική προσέγγιση» με τον ΔΗΣΥ. Ταυτόχρονα, φρόντισε να διαχωρίσει τη θέση του από το ΑΚΕΛ, δηλώνοντας ότι υπάρχουν «σαφείς ιδεολογικές διαφορές», τόσο στην εξωτερική πολιτική όσο και στην οικονομία.

Οι δηλώσεις του Χριστοδουλίδη δεν ήταν απλώς πολιτικές τοποθετήσεις, είχαν σαφές ιδεολογικό πρόσημο. Παρόλα αυτά, από πλευράς ΔΗΣΥ, δεν υπήρξε καμία επίσημη απάντηση. Η Πινδάρου φαίνεται πως προτιμά να τοποθετείται για ζητήματα όπως η σύνταξη του Προέδρου της Δημοκρατίας ή η έλλειψη συντονισμού κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, παρά να αγγίζει τα πιο βαθιά, ιδεολογικά και πολιτικά θέματα — όπου, ενδεχομένως, δεν υπάρχουν θεμελιώδεις διαφορές με την κυβέρνηση.



Το πρόβλημα, όμως, δεν περιορίζεται στην ηγεσία του ΔΗΣΥ και το πώς προσδιορίζει τη σχέση της με την Κυβέρνηση. Υπάρχει γενικότερη δυσκολία στον καθορισμό της σχέσης του κόμματος με την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη. Παρά τις διακηρύξεις περί «εποικοδομητικής αντιπολίτευσης», η ασάφεια είναι εμφανής — και αντανακλάται και στον τρόπο με τον οποίο οι ψηφοφόροι του ΔΗΣΥ τοποθετούνται απέναντι στην κυβέρνηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η στάση αυτή δεν έχει ιδεολογική βάση, αλλά διαμορφώνεται από άλλα, λιγότερο πολιτικά κριτήρια.

Η σκιά της «σύναξης των Χριστοδουλιδικών»

Μέσα σε αυτό το κλίμα, έρχεται να προστεθεί και η πρόσφατη σύναξη συναγερμικών σε ταβέρνα της Λεμεσού, με τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας παρόντα, σε μια κίνηση που οργανώθηκε από τον τέως δημοτικό σύμβουλο Μιχάλη Βασιλείου. Η συνάντηση αυτή ενίσχυσε την αντίληψη που επικρατεί σε μερίδα των στελεχών του ΔΗΣΥ ότι η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη δεν αποτελεί πολιτικά «άλλο»∙ ότι είναι μια δεξιά κυβέρνηση με την οποία μοιράζονται κοινές πολιτικές θέσεις.

Το μήνυμα ήταν διττό. Από τη μία, επιβεβαίωσε πως ο Νίκος Χριστοδουλίδης διατηρεί έρεισμα εντός του ΔΗΣΥ. Από την άλλη, φανέρωσε την αδυναμία της Πινδάρου να απομονώσει πολιτικά πρόσωπα που παραμένουν κοντά στον Πρόεδρο. Χαρακτηριστική η περίπτωση του Κωστάκη Κωνσταντίνου — παρόντος στη σύναξη, υποψηφίου για την προεδρία του ΕΟΑ Πάφου στις πρόσφατες εκλογές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ η κόρη του φημολογείται πως θα είναι υποψήφια βουλευτής με τον ΔΗΣΥ.



Οι πληροφορίες θέλουν να υπάρχουν και άλλες, μικρότερες «μικροσυνάξεις» — άτυπες συναντήσεις συναγερμικών με θετική στάση προς την κυβέρνηση. Μάλιστα, σε αυτές δεν συμμετέχουν μόνο γνωστοί «χριστοδουλιδικοί», αλλά και άτομα τα οποία δυσανασχετώντας με κινήσεις, αποφάσεις ή τοποθετήσεις που γίνονται από την ηγεσία του κόμματος, στρέφονται προς αυτή την κατεύθυνση.

Ενδεικτικά είναι και τα ευρήματα έρευνας που έγινε για λογαριασμό της Εζεκίας Παπαϊωάννου και τα οποία δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι πληροφορίες μας από το κόμμα της Αριστέρας, παρά το γεγονός ότι ο ΔΗΣΥ βρίσκεται στην αντιπολίτευση, ένα σημαντικό ποσοστό των ψηφοφόρων του, τοποθετείται θετικά απέναντι στην κυβέρνηση.

Η εικόνα αυτή δεν περνά απαρατήρητη από το Προεδρικό, το οποίο αξιοποιεί στο έπακρο το πολιτικό κενό που αφήνει η Πινδάρου. Αντίθετα, οι ψηφοφόροι του ΑΚΕΛ έχουν μια ξεκάθαρη αντίληψη αντιπολίτευσης κατά της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη, καθώς, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες μας, η συντριπτική πλειοψηφία τους, τάσσεται αρνητικά κατά τη Κυβέρνησης.

Η ενόχληση πίσω από τη σιωπή



Παρότι επισήμως δεν υπήρξε καμία αντίδραση από την Πινδάρου, η ενόχληση είναι πρόδηλη. Κύκλοι του κόμματος αφήνουν να διαρρεύσει ότι οι συνεχείς αναφορές του Χριστοδουλίδη στον ΔΗΣΥ και η έμμεση καλλιέργεια σχέσεων με μέλη και ψηφοφόρους του κόμματος έχουν ξεκάθαρα πολιτική στόχευση είναι η αποδυνάμωση της σημερινής ηγεσίας.

Μάλιστα, κατά καιρούς έχουν εκφραστεί αιχμές για «παρασκηνιακή στήριξη» της κυβέρνησης προς το ΕΛΑΜ — μια κατηγορία που αν και δεν επιβεβαιώνεται, εντείνει το πολιτικό ρήγμα και τροφοδοτεί την καχυποψία.

Ανακοίνωσε Πάρι Μάρκου

Την υποψηφιότητα του Ταξίαρχου εν αποστρατεία Πάρι Μάρκου, γιου του ήρωα Τάσου Μάρκου, ως αριστίνδην στην επαρχία Αμμοχώστου, ανακοίνωσε χθες η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου. Στη δήλωσή της η πρόεδρος του ΔΗΣΥ σημείωσε με έμφαση ότι ο κ. Μάρκου είναι ένας άνθρωπος που υπηρέτησε την πατρίδα με ήθος και συνέπεια, τόσο μέσα από το έργο του όσο και με το προσωπικό του παράδειγμα.