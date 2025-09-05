Στο καλεντάρι του Κυπριακού δύο είναι τα επόμενα σημαντικά ραντεβού: πρώτον, η επίσκεψη της Μαρία Άχνελα Ολγκίν στην Κύπρο, δεύτερον, η τριμερής συνάντησης Γκουτέρες-Χριστοδουλίδη-Τατάρ στη Νέα Υόρκη. Η Λευκωσία περιμένει στο ακουστικό για να ενημερωθεί από πλευράς Ηνωμένων Εθνών για τις ημερομηνίες πραγματοποίησης τους.

Όσον αφορά την κάθοδο της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών έχει κλειδώσει το ταξίδι στην Κύπρο, πλην όμως εκκρεμεί η ακριβής ημερομηνία πραγματοποίησης του. Κάτι που αναμένεται να ξεκαθαρίσει σύντομα καθώς δεν απομένουν πολλές ημέρες μέχρι να αναχωρήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για τη Νέα Υόρκη και τη Γενική Συνέλευση.

Ερωτηθείς πότε αναμένεται στην Κύπρο η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι «έχουμε ενημερωθεί ότι έχει επαναπρογραμματιστεί η επίσκεψη της κ. Ολγκίν στη χώρα μας πριν τη μετάβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη». Επιβεβαιώνοντας και τις σχετικές πληροφορίες του «Φ» ότι η Ολγκίν αποφάσισε να έρθει στην Κύπρο πριν από τη Νέα Υόρκη.

Ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης παρέπεμψε στην πλευρά των Ηνωμένων Εθνών για τις επίσημες ανακοινώσεις σε σχέση με την ημερομηνία άφιξης της Ολγκίν στην Κύπρο και τις συναντήσεις της. Τη Νέα Υόρκη αναμένει η Λευκωσία για να ακούσει τα νεότερα και σ’ ό,τι αφορά την τριμερή συνάντηση μεταξύ του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Ερσίν Τατάρ. Η τριμερής εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο πενθήμερο του Σεπτεμβρίου.

Χαιρετίζει η Λευκωσία το διορισμό αντιπροσώπου

Η Κυπριακή Δημοκρατία χαιρέτισε τον διορισμό του Kassim Diagne στη θέση του Ειδικού Αντιπρόσωπου και επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο και προσβλέπει σε στενή και εποικοδομητική συνεργασία μαζί του, στο πλαίσιο της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών.

Σε δήλωσή του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος αφού αναφέρθηκε στον διορισμό του νέου ειδικού αντιπροσώπου σημείωσε πως ο κ. Diagne «διαδέχεται τον κ. Κόλιν Στιούαρτ, διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε διεθνείς υποθέσεις και σε ανώτερες θέσεις του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, ενώ επί του παρόντος υπηρετεί ως προσωρινός Συντονιστής του ΟΗΕ για την Ανάπτυξη και τα Ανθρωπιστικά Θέματα στο Μάλι, θέση την οποία κατείχε από τον Οκτώβριο του 2024».

Πολύπειρος αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών

Ο κ. Diagne διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στις διεθνείς υποθέσεις και σε ανώτατες θέσεις ηγεσίας εντός του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών. Αυτήν την περίοδο υπηρετεί ως Αναπληρωτής Ειδικός Συντονιστής του ΟΗΕ για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και Μόνιμος Συντονιστής στη Μάλι, καθήκοντα που ανέλαβε τον Οκτώβριο 2024. Νωρίτερα το 2024, υπηρέτησε ως Αναπληρωτής Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα στο Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τη Δυτική Αφρική και το Σαχέλ (UNOWAS). Από το 2021 έως το 2024 διετέλεσε Αναπληρωτής Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα για την Προστασία και τις Επιχειρήσεις στην Αποστολή Σταθεροποίησης του ΟΗΕ στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (MONUSCO).

Διετέλεσε Διευθυντής της Μονάδας Πολιτικών, Ειρηνευτικών, Ανθρωπιστικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Εκτελεστικό Γραφείο του Γενικού Γραμματέα (2017-2021). Διετέλεσε επίσης Περιφερειακός Εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Καραϊβική (2017), Εκπρόσωπος της Υ.Α. στο Καμερούν (2015-2016) και στη Λιβερία (2014-2015), καθώς και Αναπληρωτής Εκπρόσωπος στο Πακιστάν (2009-2011). Μεταξύ 2011 και 2013 διετέλεσε Επικεφαλής της Υπηρεσίας Διακυβέρνησης και Εταιρικών Σχέσεων και Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής στην έδρα της Υ.Α. στη Γενεύη. Στην αρχή της καριέρας του εργάστηκε με την Υ.Α. στην Ακτή Ελεφαντοστού, τη Ρουάντα, την Κένυα και τη Σομαλία.

Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Τεχνών στις Σύγχρονες Γλώσσες από το Πανεπιστήμιο Cheikh Anta Diop της Ντακάρ, Σενεγάλη, και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Τεχνών στις Διεθνείς Σχέσεις από τη Νομική και Διπλωματική Σχολή Fletcher του Πανεπιστημίου Tufts στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλάει άπταιστα αγγλικά, γαλλικά και τη γλώσσα γουόλοφ.