Η εβδομάδα που μας πέρασε ήταν πολύ σημαντική για τις παγκόσμιες γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Στην Κίνα συναντήθηκαν-31 Αυγούστου με 3 Σεπτεμβρίου- οι εταίροι του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, οι χώρες που από χρόνια προσπαθούν να δημιουργήσουν μια διαφορετική διεθνή τάξη, περισσότερο πολυπολική, αντίπαλο δέος στην αμερικανική ηγεμονία. Η φετινή διάσκεψη των χωρών της Σαγκάης έγινε στην κινεζική πόλη Τιαντζίν με την παρουσία τριών από τους ισχυρότερους ηγέτες του πλανήτη, του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπινγκ, του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι. Ήταν η πρώτη φορά ύστερα από αρκετά χρόνια που η Ινδία αντιπροσωπεύτηκε στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο σε αυτή τη διάσκεψη από τον πρωθυπουργό της. Κάτι που σημάδεψε μιας μορφής επαναπροσέγγιση Ινδίας και Κίνας, δύο γιγάντων με πληθυσμό που πλησιάζει τα 3 δισεκατομμύρια. Η παρουσία του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν επισφράγισε επίσης τον νέο διεθνή ρόλο της Μόσχας παρά την συνέχιση του πολέμου της Ουκρανίας.

Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης-ΟΣΣ/SCO ιδρύθηκε στη Σαγκάη τον Ιούνιο του 2001 και από έξι ιδρυτικά μέλη έχει επεκταθεί σε μια οικογένεια 26 χωρών που καλύπτουν την Ασία, την Ευρώπη και την Αφρική. Με μεγάλες αναδυόμενες αγορές και αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Κίνα, η Ρωσία και η Ινδία μεταξύ των μελών της, η SCO αντιπροσωπεύει σχεδόν το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού και το ένα τέταρτο της παγκόσμιας οικονομίας.

Διεθνείς αναλυτές επισημαίνουν ότι πιθανόν η διάσκεψη αυτή να σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας εποχής για τις διεθνείς γεωπολιτικές ισορροπίες, την ανασύνταξη του Παγκόσμιου Νότου και μια ένδειξη υποχώρησης της αμερικανικής ηγεμονίας. Το γεγονός ότι η Ουάσινγκτον δεν κατάφερε να κρατήσει μακριά από αυτή την συνάντηση τον Ινδό πρωθυπουργό, παρά τις πιέσεις που του άσκησε, δείχνει την αδυναμία της αμερικανικής υπερδύναμης να επηρεάζει αποφασιστικά τις διεθνείς εξελίξεις σύμφωνα με τα συμφέροντά της.

Ασφαλώς τα αποτελέσματα της διάσκεψης της Σαγκάης θα φανούν σταδιακά και δεν θα είναι άμεσα. Όμως ο συμβολισμός της συνάντησης Πούτιν με Μόντι και Σι Τζινπίνγκ είναι πολύ ισχυρός και εξέπεμψε ένα μήνυμα αποφασιστικότητας της Ευρασίας να διαδραματίσει στο μέλλον ένα καταλυτικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις. Το μήνυμα είναι ακόμη πιο ισχυρό αν λάβει κανείς υπόψη ότι η Ινδία αγνόησε τις αμερικανικές απειλές για επιβολή τεράστιων δασμών αν συνεχίσει να εισάγει ρωσικό πετρέλαιο. Αυτή τη στιγμή η χώρα αυτή εισάγει σχεδόν το 40% του πετρελαίου που έχει ανάγκη από τη Ρωσία. Κάτι παρόμοιο ισχύει φυσικά και για την Κίνα, αλλά η περίπτωσή της είναι διαφορετική από αυτή της Ινδίας δεδομένου ότι είναι προνομιακός εταίρος και σύμμαχος της Ρωσίας.

Τονίζεται πάντως ότι πολλά θα εξαρτηθούν για το μέλλον της συμμαχίας της Σαγκάης από το αν η Ινδία θα παραμείνει σταθερή σε αυτήν και δεν θα υπαναχωρήσει στις αμερικανικές πιέσεις. Διότι δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πως οι ΗΠΑ θα προσπαθήσουν να διεμβολίσουν τη συμμαχία αυτή και τον Παγκόσμιο Νότο γενικότερα με πιέσεις προς την Ινδία αλλά ενδεχομένως και άλλες χώρες.

Στην συνέχεια της διάσκεψης των χωρών του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης ακολούθησε η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο για τα 80 χρόνια από τη νίκη στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στην οποία επαναβεβαιώθηκε ο άξονας φιλίας και κοινής συμπόρευσης Ρωσίας, Κίνας και Βόρειας Κορέας με την παρουσία σε αυτή του Πούτιν και του Κιμ.

Όλα αυτά ανησύχησαν όπως ήταν φυσικό την Ουάσινγκτον και υπήρξε μία έκλειψη του Τραμπ για κάποιες μέρες από το διεθνές στερέωμα ως πρωταγωνιστή των διεθνών εξελίξεων. Συμβαίνουν μάλιστα αυτά μετά τη συνάντηση της Αλάσκας και την ελπίδα που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος να αποσπάσει τη Ρωσία από την κινεζική αγκαλιά. Στη συνέχεια ο Τραμπ σε ανάρτηση του κατηγόρησε τον Σι Τζινπίνγκ ότι “συνωμοτεί μαζί με τον Πούτιν και τον Κιμ Γιονγκ Ουν, εναντίον των ΗΠΑ”, κατά τη συνάντησή τους στο Πεκίνο.

Στην Μόσχα πάντως γίνεται μια προσπάθεια να κρατηθεί και το καλό κλίμα στις ρωσοαμερικανικές σχέσεις που δημιουργήθηκε με τη συνάντηση της Αλάσκας. Σε κάθε περίπτωση όμως διαψεύδεται το δυτικό αφήγημα απομόνωσης της Ρωσίας και ειδικά του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η προσοχή που δόθηκε όμως σε όσα συμβαίνουν στο ευρασιατικό μέτωπο, άφησε ελεύθερο το Ισραήλ να συνεχίζει τη γενοκτονία στη Γαζα με την αμέριστη συμπαράσταση του Τραμπ. Γράφτηκε μάλιστα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος πιέζει τον Νετανιάχου να προχωρήσει με πιο γρήγορους ρυθμούς στην κατάληψη της πόλης της Γάζας προκειμένου να προχωρήσουν οι σχεδιασμοί του για τη Ριβιέρα με την εκτόπιση των Παλαιστινίων σε διάφορες χώρες.

Σιωπηλοί θεατές σε όλα αυτά παραμένουν οι μίζεροι Ευρωπαίοι, ειδικά αυτοί της συμμαχίας των προθύμων, στην οποία συμμετέχουν Ελλάδα και Κύπρος, οι οποίοι προσπαθούν να ανασυντάξουν δυνάμεις εναντίον της Ρωσίας σ’ένα φιλοπόλεμο κλίμα στο οποίο ελπίζουν να παρασύρουν και τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Καλλιεργούν με ζήλο τον αντιρωσιμό

Στα καθ’ημάς Αθήνα και Λευκωσία συμμετέχουν στη συμμαχία των προθύμων και συνεχίζουν να καλλιεργούν με ζήλο τον αντιρωσισμό. Σιωπούν για την γενοκτονία στην Γάζα αλλά μιλούν με υπερβάλλοντα ζήλο για την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Και αυτό χωρίς να έχουν κάποια στήριξη για τα δικά τους εθνικά θέματα, το Κυπριακό και την τουρκική επιθετικότητα στο Αιγαίο που επανεμφανίζεται.

Υπάρχουν δε και πληροφορίες ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι κοντά σε συμφωνία με την Τουρκία για ένα συνυποσχετικό επιδιαιτησίας που θα υποβληθεί είτε στο δικαστήριο της Χάγης είτε σε αυτό του Αμβούργου. Και το οποίο μάλλον θα καταλήξει, αν ληφθεί κάποια απόφαση, σε αφοπλισμό των νησιών του Αιγαίου και σε αναγνώριση των γκρίζων ζωνών.

Στο Κυπριακό θα φανεί αν η μη κάθοδος της Μαρίας Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ στην Κύπρο σηματοδοτεί κάποια εξέλιξη ή στέλνει κάποιο μήνυμα. Υπάρχει πάντως πάντα ο φόβος να μας βρουν τα ραντάρ του Τραμπ, κάτι που μάλλον θα σηματοδοτεί μια αρνητική εξέλιξη για την πλευρά μας και κάτι που μάλλον θα ευνοεί την Τουρκία. Να σημειωθεί δε ότι ο Ερντογάν, κατά την πάγια πολιτική της Τουρκίας να διατηρεί ισορροπημένες και καλές σχέσεις με όλους, βρέθηκε και στη διάσκεψη των χωρών της Σαγκάης.

*Πανεπιστημιακός,συγγραφέας. Email stephanos.constantinides@gmail.com

