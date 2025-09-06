Σε αρκετές προτεραιότητες και δράσεις της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ αναφέρθηκε σήμερα η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων Μαριλένα Ραουνά, μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που είχε ως αποκλειστικό θέμα συζήτησης την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους, μετά το πέρας της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στην προεδρική κατοικία, στο Τρόοδος, η κ. Ραουνά είπε ότι «είμαστε χρονικά λιγότερο από 120 ημέρες από την ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία ευθύνη, μια ευκαιρία η οποία παρουσιάζεται για τα κράτη μέλη μια φορά κάθε 14 χρόνια, οπότε μόνο και από αυτό αντιλαμβανόμαστε τη σημασία και την ευκαιρία που μας παρουσιάζεται ως κράτος μέλος.

Στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που επικεντρώθηκε στην πορεία των προετοιμασιών, κάναμε μια ανασκόπηση της πορείας υλοποίησης των προετοιμασιών σε όλες τις πτυχές της Προεδρίας, ξεκινώντας από τα οργανωτικά. Θα φιλοξενήσουμε σε αυτό το εξάμηνο, σε αυτές τις 181 μέρες, 258 συναντήσεις στην Κύπρο, εκ των οποίων ένας μεγάλος αριθμός γύρω στις 80 συναντήσεις σε υπουργικό επίπεδο.

Επίσης, θα φιλοξενήσουμε σε αυτή την προεδρία και άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δηλαδή θα φιλοξενήσουμε και όλους τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό θα πραγματοποιηθεί 23 με 24 Απριλίου.

Συζητήσαμε, λοιπόν, τις οργανωτικές πτυχές οι οποίες βρίσκονται εντός χρονοδιαγραμμάτων. Το Συνεδριακό και το Κέντρο Τύπου της Προεδρίας που θα φιλοξενήσει αυτές τις χιλιάδες των συνέδρων, θα παραδοθεί εντός των επόμενων ημερών, εντός χρονοδιαγράμματος, ακριβώς για να αρχίσουν και οι τελικές προετοιμασίες.

Συζητήσαμε θέματα ασφάλειας, θέματα μεταφορών. Θα φιλοξενήσουμε γύρω στους 28.000 συνέδρους, οπότε από οργανωτικής πτυχής αυτό είναι ένα τεράστιο εγχείρημα, το οποίο προχωρά σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας.

Συζητήσαμε, επίσης, σύνθεση Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δέκα οι συνθέσεις του Συμβουλίου, τους σημαντικότερους νομοθετικούς και άλλους φακέλους που θα απασχολήσουν την Κυπριακή Προεδρία σε αυτό το εξάμηνο. Θα κληρονομήσουμε πέραν των 330 νομοθετικών και άλλων φακέλων και θα κληθούμε ως Κυπριακή Δημοκρατία να διαπραγματευτούμε εκ μέρους και των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρίσιμης σημασίας φακέλους, όπως είναι το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή ποιος θα είναι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επόμενη επταετία, σε ένα γεωπολιτικό σκηνικό περίπλοκο, δύσκολο, που όμως θα διασφαλίζει αυτός ο προϋπολογισμός τους στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μία ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση, ανθεκτικότερη Ευρωπαϊκή Ένωση που να μπορεί να αντιμετωπίσει και μελλοντικές προκλήσεις και επίσης με πολιτικές, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών.

Σε αυτό το κομμάτι συζητήσαμε και το πρόγραμμα προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας. Το εξάμηνο πρόγραμμα βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο.

Πέραν από τους σημαντικούς φακέλους που θα κληρονομήσουμε και αναμένεται από εμάς να τους ωριμάσουμε από άποψη διαπραγμάτευσης, όπως το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, όπως είναι το πακέτο απλοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύει μέσα από πέραν των 30 νομοθετικών προτάσεων να μειώσει το διοικητικό άχθος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι και η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας, ούτως ώστε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα.

Άλλες προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας αφορούν ζητήματα ασφάλειας και άμυνας. Αντιλαμβανόμαστε ως Κύπρος, ως το τελευταίο υπό κατοχή κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι επενδύοντας στην αμυντική βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισχυροποιούμε και την Κυπριακή Δημοκρατία και είναι και οι πτυχές ασφάλειας λιγότερο παραδοσιακές. Όμως, εμείς αντιλαμβανόμαστε ως Κυπριακή Δημοκρατία ότι είναι πτυχές της ασφάλειας, όπως είναι το μεταναστευτικό, αλλά όπως είναι και η ασφάλεια ή η ανθεκτικότητα υδάτων.

Επικεντρωνόμαστε επίσης στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με την περιοχή της Μέσης Ανατολής και τις χώρες του Κόλπου, όχι μόνο διότι είναι γειτονιά της ίδιας της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι η συνεργασία με αυτή την περιοχή αγγίζει την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ανταγωνιστικότητα. Ήδη, προχωρούν οι διαπραγματεύσεις για συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτές τις χώρες και αυτό είναι μια σημαντική πτυχή της Προεδρίας μας, που θα είναι η διαπραγμάτευση διεθνών συμφωνιών εμπορίου, μέρος αυτής της μεγάλης προσπάθειας για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είναι και ζητήματα όπως το στεγαστικό που είναι ιδιαίτερης σημασίας και για την Κύπρο αλλά και για άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, ενόψει της Προεδρίας και στην αρχή της Προεδρίας αναμένονται σημαντικές επισκέψεις, συναντήσεις. Θα έχουμε τους επόμενους μήνες πριν την Προεδρία επίσκεψη της Γενικής Γραμματέως του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να γίνει μια ανασκόπηση της προόδου των προετοιμασιών και επίσης θα φιλοξενήσουμε στην Κύπρο τη συνάντηση του Κολεγίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή θα επισκεφθεί την Κύπρο η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το σύνολο των Επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και θα συνεδριάσει μαζί με το Υπουργικό Συμβούλιο, για συγκεκριμένες θεματικές, με στόχο η Προεδρία μας να έχει απτά αποτελέσματα. Εδώ επικεντρωνόμαστε.

Η Κυπριακή Προεδρία είναι μια τεράστια ευκαιρία. Πέραν από τεράστια πρόκληση, εμείς θέλουμε να τη μετατρέψουμε σε μια ευκαιρία. Με αυτό τον στόχο εργαζόμαστε υπό την καθοδήγηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, για να αποδείξουμε για ακόμα μια φορά ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ένα ωφέλιμο, αποτελεσματικό κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ερωτηθείσα είπε ότι «οι συμφωνίες εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χώρες και της περιοχής, αλλά και όχι μόνο της περιοχής, είναι μέρος αυτής της προσπάθειας για στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι προτεραιότητες, οι οποίες προανέφερα έχουν αυτό τον άξονα, της αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κυπριακή Δημοκρατία, λοιπόν, έχει αυτό το διπλωματικό κεφάλαιο με τις χώρες της περιοχής, διότι υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης και βεβαίως αυτές οι σχέσεις, αυτό το διπλωματικό κεφάλαιο θα είναι στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της Κυπριακής Προεδρίας».

Σε σχέση με το Μεταναστευτικό και τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας, η κα Ραουνά ερωτηθείσα είπε ότι «ειδικά στο κομμάτι της μετανάστευσης υπάρχουν απτές προτάσεις οι οποίες θα προωθηθούν από την Κυπριακή Προεδρία. Καταρχάς, η Κυπριακή Προεδρία σηματοδοτεί την έναρξη υλοποίησης του Συμφώνου Ασύλου και Μετανάστευσης και θα είναι κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας που θα προχωρήσει αυτό το κομμάτι. Παράλληλα, υπάρχουν σημαντικά νομοθετήματα που αφορούν, για παράδειγμα, τον κανονισμό Επιστροφών που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι και θα το διαπραγματευτούμε ως Κυπριακή Δημοκρατία. Υπάρχουν και άλλες πτυχές που αφορούν τις ασφαλείς χώρες για επιστροφές μεταναστών και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.

Η Κυπριακή Δημοκρατία τα τελευταία δυόμιση χρόνια αυτής της Κυβέρνησης έχει εστιάσει στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Έχουμε απτά αποτελέσματα τα οποία κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, ως μέρος της προετοιμασίας μας, σε κράτη μέλη, πολύ συχνά οι ομόλογοι αναφέρονται στα αποτελέσματα της Κυπριακής Δημοκρατίας και στις αποτελεσματικές πολιτικές. Οπότε, ο τομέας της μετανάστευσης, για εμάς αφορά την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα παράξει κατά τη διάρκεια της Προεδρίας απτά αποτελέσματα».

Σε άλλη ερώτηση, η κ. Ραουνά είπε ότι «είναι η πρώτη φορά που στο χαρτοφυλάκιο Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμπεριλαμβάνεται και το στεγαστικό και αυτό είναι το σήμα μας ότι απασχολεί τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε στο τραπέζι ένα σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα προσιτής στέγασης. Κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, χτίζοντας πάνω σε αυτό το σχέδιο δράσης, διοργανώνουμε και Ειδική Υπουργική Σύνοδο την οποία θα απασχολήσει αποκλειστικά η στεγαστική πολιτική. Θα καταθέσουμε προτάσεις και αυτός είναι ο στόχος μας σε αυτή την Κυπριακή Προεδρία, όχι μόνο να διαχειριζόμαστε τα θέματα, αλλά να διαμορφώνουμε προτάσεις, να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες ούτως ώστε να υπάρχουν απτά αποτελέσματα. Το ίδιο θα πράξουμε και στο κομμάτι της στεγαστικής πολιτικής».

Σε ερώτηση πώς θα ωφελήσουν πρακτικά τους Κύπριους και γενικότερα τους Ευρωπαίους πολίτες αυτές οι πρωτοβουλίες και προτάσεις, η Υφυπουργός είπε ότι «θα πρέπει να επικεντρώνονται στην πτυχή των προσιτών τιμών στέγασης. Και για αυτήν την Κυβέρνηση, το στεγαστικό είναι προτεραιότητα. Είχαμε την πρώτη συνολική στρατηγική για τη στέγαση, η οποία έχει αποτελέσματα. Θα παρουσιαστούν και αυτά- διότι υπάρχει ειδικό ενδιαφέρον στα κράτη μέλη, για τα περισσότερα κράτη μέλη το στεγαστικό είναι ένα εσωτερικό ζήτημα – και το ποιες είναι αυτές οι βέλτιστες πρακτικές που υπάρχουν στα διάφορα κράτη μέλη στις οποίες μπορούμε να επενδύσουμε ως Ένωση».