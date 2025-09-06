Με κύριο θέμα τον συντονισμό και τη συζήτηση για θέματα που άπτονται της ανάληψης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026, συνέρχεται σήμερα το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο στην Προεδρική Κατοικία στο Τρόοδος.

Όπως έχει δηλώσει στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Μαριλένα Ραουνά, θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας, ενώ θα γίνει συνολική συζήτηση και συντονισμός σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου.

Ο κ. Λετυμπιώτης σημείωσε ότι κατά διαστήματα οι Υπουργοί ενημερώνονται για θέματα που αφορούν τα χαρτοφυλάκιά τους, ενώ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ξεχωριστές συναντήσεις της κ. Ραουνά με τα Υπουργεία.

«Τώρα θα γίνει μια συνολική συζήτηση και συντονισμός ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας», ανέφερε, σημειώνοντας ότι πλησιάζει η ημερομηνία έναρξής της.

Πέραν του βασικού θέματος, η συνεδρία του Υπουργικού αναμένεται να λάβει και άλλες αποφάσεις περισσότερο διαχειριστικού χαρακτήρα και για άλλα εκκρεμούντα ζητήματα.

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο της τοποθέτησής του στο Υπουργικό ανέφερε ότι η ανάληψη της Προεδρίας είναι η μεγαλύτερη εθνική αποστολή, επροσθέτοντας πως αποτελεί μοναδική ευκαιρία να αποδείξουμε ακόμη περισσότερο στην πράξη ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει λόγο και ρόλο στην ΕΕ.

Κατά την τοποθέτηση του στην έναρξη της σημερινής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, που πραγματοποιείται στην προεδρική κατοικία, στο Τρόοδος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, απευθυνόμενος στα μέλη του Σώματος, είπε ότι «η σημερινή συνεδρίαση έχει αποκλειστικό θέμα συζήτησης την επερχόμενη Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, θα έχουμε μια παρουσίαση από τη Μαριλένα (Ραουνά) και μετά θα συζητήσουμε για να δούμε πού βρισκόμαστε σε επίπεδο ετοιμότητας.

Μέχρι στιγμής προχωρούμε κανονικά όσον αφορά τις υποδομές για τις συναντήσεις που θα γίνουν. Θα γίνουν 258 συναντήσεις στην Κύπρο. Αναμένουμε 28 χιλιάδες άτομα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας να επισκεφθούν την Κύπρο. Έχουμε καθορίσει 84 συναντήσεις να γίνουν στη Λευκωσία και 33 συναντήσεις σε κάθε άλλη επαρχία της ελεύθερης Κύπρου.

Η Προεδρία θα αφορά όλες τις επαρχίες.

Πριν την ανάληψη της Προεδρίας θα έχουμε αρκετές επισκέψεις προπαρασκευαστικής φύσεως. Και το Κολλέγιο των Επιτρόπων θα έρθει στην Κύπρο αλλά και αντιπροσωπείες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Όσον αφορά τις προτεραιότητες θα κινηθούμε σε δύο επίπεδα.

Το ένα αφορά τους φακέλους της ΕΕ που θα κληρονομήσουμε από την Προεδρία της Δανίας, με πιο σημαντικό το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο – είχαμε και επίσκεψη από τον Επίτροπο για τον Προϋπολογισμό– είναι πάντα μια δύσκολη διαπραγμάτευση ανάμεσα στα κράτη μέλη. Αλλά θέλουμε να φτάσουμε σε ένα πολύ προχωρημένο στάδιο και, όπως μας ανέφερε και ο Επίτροπος, επενδύει πολλά στην Κυπριακή Προεδρία, έτσι ώστε να υπάρξει σημαντική εξέλιξη.

Ο δεύτερος, πιο σημαντικός, φάκελος που έχουμε να συζητήσουμε είναι η απλοποίηση των διαδικασιών εντός της ΕΕ, κάτι που αγγίζει την Ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και των κρατών μελών. Είναι κάτι που ενδιαφέρει και εμάς τους ίδιους. Και φυσικά τα θέματα Ασφάλειας και Άμυνας. Και όλα αυτά, αν τα βάλουμε σε μια ενότητα όσον αφορά αυτούς τους φακέλους της ΕΕ που είναι η προτεραιότητα, αφορούν την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ.

Όσον αφορά τις δικές μας προτεραιότητες, ξεκινώ από τον τομέα της Άμυνας και της Ασφάλειας, που είναι πάρα πολύ σημαντικός, άρα, στα Συμβούλια και των Υπουργών Εξωτερικών και των Υπουργών Άμυνας και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα έχουμε αρκετές συναντήσεις.

Είναι, επίσης, το Μεταναστευτικό, και χαίρομαι που είδα κάποιους αριθμούς, ειδικότερα σε σύγκριση με το 2022. Η στρατηγική που ξεκινήσαμε που συνεχίζουμε που ενισχύουμε φέρνει αποτελέσματα και είναι θετικό ότι και άλλα κράτη μέλη της ΕΕ θέλουν να ακολουθήσουν τις πρακτικές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα έχουμε την εφαρμογή του Συμφώνου Μετανάστευσης κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας.

Μια άλλη προτεραιότητα που αγγίζει και θέματα που έχουμε και εμείς στο εσωτερικό αλλά και πολλά άλλα κράτη, είναι η ασφάλεια των υδάτων. Είναι ένα θέμα στο οποίο θέλουμε να έχουμε ουσιαστική, σημαντική πρόοδο, όχι απλώς μια Διακήρυξη.

Το Στεγαστικό είναι κάτι που απασχολεί όλα τα κράτη, όπως την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, αρκετά κράτη μέλη, αλλά θέλουμε να δούμε ως ΕΕ πώς μπορεί να υπάρξει και μέσω της οικονομικής ενίσχυσης της ΕΕ και των προγραμμάτων της ΕΕ, αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης που αφορά κυρίως τη νέα γενιά. Είναι σημαντικό ότι για τα επτά σχέδια που έχουμε ήδη ανακοινώσει εμείς – και ετοιμάζονται και κάποια άλλα από το Υπουργείο Εσωτερικών – υπάρχει τρομερή ανταπόκριση από πλευράς νέων.

Και, τέλος, στις προτεραιότητες μας είναι να φέρουμε την ΕΕ πιο κοντά στην περιοχή της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, κάτι που αναμένει και η ΕΕ, αλλά και κράτη της περιοχής, να αξιοποιηθεί δηλαδή η Κυπριακή Προεδρία για να πετύχουμε αυτό τον στόχο. Για παράδειγμα, χθες στη συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, ήταν από τα πρώτα θέματα που συζητήσαμε, την ανάγκη ουσιαστικά η ΕΕ να προσεγγίσει τα κράτη της περιοχής ως εταίρους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα διοργανώσουμε το Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 23 Απριλίου.

Η ανάληψη της Προεδρίας είναι η μεγαλύτερη εθνική αποστολή και είναι μοναδική ευκαιρία να αποδείξουμε ακόμη περισσότερο στην πράξη ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει λόγο και ρόλο στην ΕΕ».