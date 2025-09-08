Διήμερη επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο αρχίζει σήμερα, Δευτέρα, ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, Αλέν Μπερσέ.

Στις 10:45 π.μ. ο κ. Μπερσέ θα συναντηθεί στο Προεδρικό με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Αμέσως μετά, οι δύο άνδρες θα μεταβούν στο Δημαρχείο Λευκωσίας και θα πραγματοποιήσουν περιήγηση κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός.

Το πρόγραμμα του Γενικού Γραμματέα περιλαμβάνει επίσης συνάντηση με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συμβουλίου της Ευρώπης, στις επαφές θα τεθούν θέματα που αφορούν τη συνεργασία Λευκωσίας – Στρασβούργου, την επερχόμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Όπως επισημαίνεται, θα υπογραμμιστεί η δέσμευση του ΣτΕ στον διάλογο, τη συμφιλίωση και την ειρηνική επίλυση μακροχρόνιων διαιρέσεων.

ΚΥΠΕ