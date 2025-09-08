Με σειρά κρίσιμων θεμάτων διεθνούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ξεκινά αυτή την εβδομάδα η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, ο πόλεμος στην Ουκρανία, το μεταναστευτικό και η στεγαστική κρίση. Στο επίκεντρο θα βρεθεί επίσης η παράνομη κράτηση των πέντε Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα.

Η σχετική συζήτηση για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην οποία εντάσσεται το θέμα των πέντε Ε/κ πολιτών, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, ενώ η ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη.

Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, την πρώτη ημέρα της Ολομέλειας οι ευρωβουλευτές θα εξετάσουν τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την προώθηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, καθώς και θέματα όπως οι απαιτήσεις κυκλικότητας για τον σχεδιασμό οχημάτων και η διακυβέρνηση του Διαδικτύου.

Την Τρίτη, το Ευρωκοινοβούλιο θα συζητήσει την ευρωπαϊκή δράση για την ασφάλεια και τη δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία, την αντιμετώπιση του λιμού στη Γάζα, την απελευθέρωση των ομήρων και την προοπτική λύσης δύο κρατών. Στην ατζέντα θα βρεθούν ακόμη οι πυρκαγιές στη Νότια Ευρώπη και η στεγαστική κρίση, ενώ αναμένεται παρέμβαση της Προέδρου της Μολδαβίας, Μάια Σάντου.

Την Τετάρτη, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα εκφωνήσει την ετήσια ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης ενώπιον των ευρωβουλευτών. Στην ίδια συνεδρίαση θα εξεταστούν και θέματα όπως ο διακανονισμός τίτλων στην ΕΕ, η Συμφωνία Συνεργασίας ΕΕ–Ελβετίας, η μετανάστευση και η εμπορική συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ, καθώς και η θέση του Συμβουλίου για το σχέδιο προϋπολογισμού του 2026.

Την Πέμπτη, οι ευρωβουλευτές θα εστιάσουν στην ανάγκη πολιτικών στέγασης και υγείας για την αντιμετώπιση των συνεπειών των υψηλών θερμοκρασιών. Την ίδια ημέρα θα διεξαχθεί η ψηφοφορία για τα ψηφίσματα σχετικά με τη Γάζα και την παράνομη κράτηση των πέντε Ελληνοκυπρίων.

ΚΥΠΕ