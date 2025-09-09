Η μέρα ήταν ορισμένη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Συναγερμού, όμως η ολοκλήρωση της διαδικασίας, όπως αρχικά είχε καθοριστεί, δεν ξεδιάλυνε πλήρως το σκηνικό. Εκ πρώτης όψεως, Λευκωσία και Λεμεσός πρέπει να στήσουν κάλπες για τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων, αφού ο αριθμός των ενδιαφερομένων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων. Από την άλλη, στη Λάρνακα ο αριθμός των ενδιαφερομένων δεν καλύπτει τον συνολικό αριθμό των θέσεων του ψηφοδελτίου και η προσπάθεια συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον της ηγεσίας, σε συνεργασία με την επαρχιακή επιτροπή της Λάρνακας, επικεντρώνεται στην εξεύρεση αριστίνδην υποψηφίου, προκειμένου να καλυφθεί τουλάχιστον μία θέση στο ψηφοδέλτιο.

Πώς έχουν τα δεδομένα

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συνολικός αριθμός των ατόμων που υπέβαλαν ενδιαφέρον για συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο, συμπεριλαμβανομένων και των δύο αριστίνδην, έχει φτάσει τους 21. Αυτό που παραμένει ως αστάθμητος παράγοντας είναι εάν η Λευκωσία θα διατηρήσει και τις 20 έδρες της ή αν θα απωλέσει μία, η οποία θα καταλήξει στην Πάφο. Το θέμα θα ξεκαθαρίσει μετά το κλείσιμο του εκλογικού καταλόγου στις 2 Οκτωβρίου. Συνεπώς, εάν οι έδρες της Λευκωσίας παραμείνουν 20, θα μείνει εκτός ένας υποψήφιος· εάν μειωθούν σε 19, τότε θα πρέπει να μείνουν εκτός δύο. Την ίδια ώρα, αυξάνονται οι έδρες της Πάφου, άρα πρέπει να αναζητηθεί επιπλέον υποψήφιος για να συμπληρωθεί το ψηφοδέλτιό της.

Σε ό,τι αφορά τη Λεμεσό, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συνολικός αριθμός των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων και των αριστίνδην, φτάνει τους 14, ενώ οι θέσεις του ψηφοδελτίου είναι 12.

Στη Λάρνακα, τα δεδομένα είναι εντελώς διαφορετικά. Η παρουσία στο ψηφοδέλτιο της Αννίτας Δημητρίου, η οποία εκλέγεται χωρίς σταυρό προτίμησης, και η επαναδιεκδίκηση έδρας από τον Πρόδρομο Αλαμπρίτη δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, που όπως φαίνεται λειτουργεί αποτρεπτικά για πολλούς. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, εκτός της Αννίτας Δημητρίου και του Πρόδρομου Αλαμπρίτη, ενδιαφέρον έχει εκφράσει και η Άντρεα Θεολόγου Μανώλη. Οι θέσεις του ψηφοδελτίου της Λάρνακας είναι έξι.

Στις υπόλοιπες επαρχίες φαίνεται ότι ο αριθμός των ενδιαφερομένων είναι ο ίδιος με τον αριθμό των θέσεων στο ψηφοδέλτιο. Στην όλη εξίσωση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η ποσόστωση.

Ο κατάλογος των ενδιαφερομένων έχει ως εξής:

Επαρχία Λευκωσίας:

Δημήτρης Δημητρίου, Σάβια Ορφανίδου, Γιώργος Παμπορίδης, Αναστασία Ανθούση, Χαράλαμπος Πετρίδης, Πόλυς Κουρουσίδης, Νεόφυτος Ζαμπάς, Μάριος Ηλία, Ανδρέας Καραμάνος, Έλενας Κούσιου, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Ζαχαρίας Μανιταράς, Χριστάκης Μελετιές, Κωνσταντίνος Μούντουκος, Χρίστος Πάλλης, Θεόδωρος Τσάτσος, Χριστόφορος Χριστοφόρου, Γιώργος Χρυσάνθου, Κώστας Γαβριηλίδης

Και ως αριστίνδην οι Δημήτρης Δημητρίου και Τίνα Παύλου.

Επαρχία Λεμεσού:

Φωτεινή Τσιρίδου, Νίκος Σύκας, Τίμης Ευθυμίου, Ονησίφορος Ιορδάνους, Γιώργος Καραϊσκάκης, Ανδρέας Μιχαηλίδης, Ανδρέας Νικολάου Κόκκινος, Αντώνης Στυλιανού, Μιχάλης Φελλάς, Λευτέρης Περικλή, Ελευθέριος Τσιάκκιρος, και Αντώνης Τσολάκης.

Ως αριστίνδην, οι Μιχάλης Κουνούνης και Αγγελική Ριαλά.

Επαρχία Αμμοχώστου:

Γιώργος Κάρουλλας, Νίκος Γεωργίου, Μαργαρίτα Καϊμακλιώτη, Γιώργος Χατζηγεωργίου, Γιώργος Λυσανδρίδης, Παναγιώτης Μαούρης, Δημήτρης Κουμής, Ανδρέας Σιάμαρος και Παύλος Λιασίδης.

Αριστίνδην: Ο Πάρις Μάρκου

Επαρχία Λάρνακας:

Αννίτα Δημητρίου, Πρόδρομος Αλαμπρίτης και Άντρεα Θεολόγου Μανώλη.

Επαρχία Πάφου:

Χαράλαμπος Πάζαρος, Νικολέττα Κωνσταντίνου, Σωτήρης Κουππάρης και Γιώργος Θεοδοσίου.

Επαρχία Κερύνειας:

Ρίτα Σούπερμαν, Βασίλης Κουμέτος και Δήμος Γεωργιάδης

Δίπλαρος: Ξεκινήσαμε πρώτοι με ενθουσιασμό

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ Ευθύμιος Δίπλαρος, σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της υποβολής υποψηφιοτήτων τόνισε πώς ο ΔΗΣΥ ξεκίνησε πρώτος την προεκλογική και με ενθουσιασμό

«Σήμερα υποβλήθηκε επίσημα το ενδιαφέρον για συμμετοχή στο ψηφοδέλτιό μας. Είναι μέρα χαράς, είναι μέρα δημοκρατίας!», ανέφερε.

«Ξεκινάμε έγκαιρα και δυναμικά, ξεκινάμε πρώτοι με ενθουσιασμό και πίστη στον στόχο μας: να είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός η πρώτη και πρωταγωνιστική δύναμη, στη Βουλή και στην κοινωνία. Η δύναμη και η Παράταξη που φέρνει λύσεις.

Το έντονο ενδιαφέρον που καταγράφεται, μας γεμίζει αισιοδοξία και ευθύνη. Μέσα από ανοικτές, συλλογικές και δημοκρατικές διαδικασίες, η Παράταξή μας βγαίνει πιο ισχυρή, πιο ενωμένη, ακόμη πιο έτοιμη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εποχής», πρόσθεσε.

«Επιτρέψτε μου, όμως», συνέχισε, «να μείνουμε σήμερα ως εδώ. Το επαγγελματικό προσωπικό θα προχωρήσει στον απαραίτητο έλεγχο όλων των τυπικών προϋποθέσεων για κάθε υποψηφιότητα, όπως προβλέπεται με βάση το Καταστατικό.

Θα προβούμε σε περαιτέρω δηλώσεις τις επόμενες μέρες. Εξάλλου να σημειώσουμε ότι ο αριθμός των εδρών σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Θα έχουμε το αποτέλεσμα στις 2 Οκτωβρίου, οπότε αναμένουμε λίγες ακόμη μέρες.

Ένα είναι το συμπέρασμα και το μήνυμα. Συνεχίζουμε στον Δημοκρατικό Συναγερμό με δύναμη και καθαρό στόχο να πάρουμε τον τόπο μπροστά. Συστρατευόμαστε για να παραμείνει ο Δημοκρατικός Συναγερμός η πρωταγωνιστική δύναμη του τόπου. Η δύναμη και η Παράταξη που έφερε θετικά αποτελέσματα όταν κλήθηκε από την κοινωνία να κυβερνήσει την πατρίδα μας». κατέληξε.