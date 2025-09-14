O βουλευτής Λάρνακας του ΔΗΚΟ Χρίστος Ορφανίδης ασκεί έντονη κριτική για τις επιλογές της κομματικής του ηγεσίας γενικότερα και δηλώνει τη διαφωνία του με τη σεναριολογία συνεργασιών με ορίζοντα τις προεδρικές εκλογές του 2028, λέγοντας ότι δεν είναι ηθικά σωστό, από τη μία, το κόμμα να προσδιορίζεται ως βασικός πυλώνας της Κυβέρνησης και, από την άλλη, να συζητούνται σενάρια για τις επόμενες προεδρικές. Σημειώνει ότι η κοινοβουλευτική του δράση τερματίζεται, αλλά όχι και το ενδιαφέρον του για τα κοινά και σχολιάζει τις συχνές διαφωνίες που είχε με κομματικές αποφάσεις.

– Είναι τελεσίδικη η απόφαση σας να μην διεκδικήσετε κοινοβουλευτική έδρα;

– Για κάποιο που έχει αναλώσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του με την πολιτική, την καθημερινότητα που απασχολεί την κοινωνία, τα τοπικά προβλήματα της πόλης και επαρχίας ασφαλώς δεν είναι εύκολο να εγκαταλείψει την δραστηριότητα του. Η μη επαναδιεκδίκηση κοινοβουλευτικής έδρας είναι και αυτό πολιτική απόφαση από μόνη της. Πιστεύω ότι συνέβαλα και εγώ στα πολλά χρόνια της εμπλοκής μου μέσα από διάφορες θέσεις που τάχθηκα να υπηρετήσω και είμαι υπερήφανος για την προσφορά μου. Γνωρίζω ότι δυσαρέστησα πολύ κόσμο με την απόφαση μου, αλλά νιώθω περήφανος για την προσφορά μου, πολλές φορές οι καυστικές τοποθετήσεις μου σκοπό είχαν την ευαισθητοποίηση και ήταν μοχλός πίεσης για την επίτευξη των κοινών στόχων. Εκείνο που μετρά ως αποτέλεσμα είναι η αποδοχή μου από όλους τους πολίτες ακόμη και από αυτούς που δεν με ψήφιζαν για την ξεκάθαρη άποψη μου που δεν δίστασα να συγκρουστώ με κατεστημένα αν αυτό ήταν ωφέλιμο, για αυτό με πολύ σεβασμό ευχαριστώ όλες και όλους.

Εκείνο που ξεκάθαρα λέω είναι ότι ουδέποτε παρέκκλινα από τις αρχές και τα πιστεύω μου, πάντα ήμουνα με καθαρό λόγο, ποτέ δεν είχα διγλωσσία ποτέ δεν κρύφτηκα και με τόλμη και θάρρος παρέθετα τις απόψεις μου. Επί τη ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω όσους με τίμησαν για δεκαετίες μέσω εκλογικών διαδικασιών για όποια θέση διεκδίκησα.Παράλληλα με ταπεινότητα αν στεναχώρησα κάποιον με κάθε ειλικρίνεια ας δεχτούν την απολογία μου και αν υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις ήταν πέραν των βιολογικών δυνατοτήτων μου.

– Το κεφάλαιο πολιτική, κλείνει οριστικά για εσάς;

– Το ενδιαφέρον για τα δρώμενα της πατρίδας μου που τελεί υπό κατοχή και απειλή, το ενδιαφέρον μου για την κοινωνία, την πρόοδο και την ανάπτυξη της πόλης και επαρχίας μου, ήταν χαρακτηριστικά του ενδιαφέροντος μου από πολλές δεκαετίες μέσα από διάφορες θέσεις που κατείχα στο παρελθόν. Αυτά πήγαζαν πρώτιστα μέσα από την αγάπη για την πατρίδα μου για το όφελος αυτής και την ευρύτερη κοινωνία. Μπορεί να ολοκληρώνεται η κοινοβουλευτική μου παρουσία αλλά η αγάπη μου για τον τόπο μου και η διάθεση να προσφέρω δεν σταματούν εδώ. Ασφαλώς δεν θα πάψω να ενδιαφέρομαι, αυτό θα ήταν από μέρους λιποταξία και οι συμπολίτες μου, οι φίλοι μου, οι συναγωνιστές και ομοϊδεάτες μου που είναι σκορπισμένοι σε ολόκληρη την Κύπρο, να είναι βέβαιοι ότι θα συνεχίσω να είμαι ενεργός πολίτης είτε με αξίωμα, είτε χωρίς αξίωμα.

– Αφού δεν θα διεκδικήσετε επανεκλογή, ποιοι είναι οι λόγοι των επιφυλάξεων σας για ένταξη του βουλευτή Αντρέα Αποστόλου στο ΔΗΚΟ; Πού εστιάζονται οι διαφωνίες σας;

– Οι λόγοι είναι ξεκάθαροι. Από ηθικής απόψεως απέναντι σε ένα κόμμα που διαχρονικά συνεργάστηκε το Δημοκρατικό Κόμμα τα τελευταία τριάντα πέντε χρόνια στις πέντε από τις επτά τελευταίες προεδρικές εκλογές, ένα κόμμα που στήριξε δύο φορές την υποψηφιότητα του Τάσσου Παπαδόπουλου αλλά και την υποψηφιότητα του ίδιου του Νικόλα Παπαδόπουλου πιστεύω είναι απαράδεχτο να τους δημιουργούμε εμείς επιπρόσθετα προβλήματα είναι πολιτική απρέπεια από μέρους μας. Όλα τα κόμματα σε διάφορες περιόδους πέρασαν κρίσεις και το Δημοκρατικό Κόμμα πέρασε αρκετές φορές κρίσεις αλλά ποτέ δεν δείξαμε ή κάναμε ενέργειες που να μας προσβάλλουν. Ηθικά και ταπεινά απέναντι στο κόσμο της ΕΔΕΚ ζητώ συγγνώμη προς τους ιδρυτές και σε ολόκληρο το κόσμο της ΕΔΕΚ που ηγούνται σήμερα και που πέρασαν προηγουμένως. Ο σεβασμός πρέπει να είναι το κριτήριο απέναντι σε όλα τα κόμματα και η κρίση των πολιτών έναντι όλων μας, πρέπει να είναι αυτό που θα μας κρίνει στη συνείδηση. Οι θιασώτες δεν κρίνουν με βάση το καλό αλλά με βάση την αλληλοϋποστήριξη και ο πρόεδρος στην προσπάθεια του να δείξει ότι παίζει στο παζάρι των υποψηφίων προχωρά σε μεταγραφές τύπου ΕΛΑΜ. Εκείνο που έπρεπε να μας προβληματίσει είναι η αποστασιοποίηση των στελεχών και των μελών μας που έχει καταντήσει αιμορραγία κάτι που έπρεπε εκεί να αναλώσουμε τον χρόνο και την προσπάθεια μας, και αυτό θα διαφανεί όταν δηκογενείς υποψήφιοι συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια άλλων κομμάτων που ήδη έχει αρχίσει να ανακοινώνονται και αντίδραση μηδέν. Ξέρω ότι θα κριθώ με τις απόψεις μου, δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά το δίκαιο θα φανεί στην πορεία. Πέρασαν δεκαετίες και σε όλα αυτά τα χρόνια αυτοί που έκριναν είναι παρελθόν. ‘Έτσι και τώρα η ιστορία θα με δικαιώσει για την ορθότητα των απόψεων μου.

Το θέμα είναι ότι αυτοί που με έκριναν δεν ανέλαβαν ποτέ ευθύνη και έφυγαν, αυτοί που θα κρίνουν θα κάνουν αυτοκριτική; αυτοί που θα κρίνουν την στάση μου δεν το κάνουν άλλωστε εκτός των δωματίων των συνεδριάσεων. Στο πρόσωπο μου υπάρχει ξεκάθαρη διαφάνεια και η συντριπτική πλειοψηφία ασπάζεται τις θέσεις μου και όσοι έχουν επαφή με την βάση του κόμματος γνωρίζουν την αλήθεια. Όσοι την κρύβουν νομίζουν ότι κάνουν καλό στο κόμμα και στον ίδιο τον πρόεδρο του κόμματος.

– Πόσο δύσκολη είναι η εκλογική μάχη των βουλευτικών εκλογών για το ΔΗΚΟ και ποιος είναι ο εκλογικός στόχος;

– Το Δημοκρατικό Κόμμα καλείται για πρώτη φορά να αποδείξει μετά τις προεδρικές εκλογές του 2023 κατά πόσο κατάφερε να διαχειριστή το αποτέλεσμα και αυτό θα διαφανεί μέσα από το αποτέλεσμα εκλογών, αν η βάση της κοινωνίας και η βάση των Δηκοϊκών βλέπει τα όνειρα και τις προσδοκίες τους να έχουν θετικό αντίκρισμα. Οι επανειλημμένες αναφορές ότι το Δημοκρατικό Κόμμα είναι «κυβερνών» κόμμα και ότι η προσφορά του είναι αυτό που επιζητά ο πολίτης και ο κάθε Δηκοϊκός, αν τον πρεσβεύουν, θα διαφανεί τον Μάϊο του 2026 και αποτελεί στοίχημα για την ορθότητα τον αποφάσεων του Προέδρου και θα κριθεί εκ του αποτελέσματος. Όσο αφορά τον τελικό στόχο η ηγεσία του κόμματος έθεσε ορίζοντα ότι επιτυχία θα είναι η επανάληψη του αποτελέσματος των εκλογών του 2021 σε ποσοστά και σε έδρες.

– Θεωρείστε από πολλούς εσωκομματική αντιπολίτευση στο ΔΗΚΟ. Τι απαντάτε;

– Όσοι με γνωρίζουν ξέρουν ότι οι αρχές και τα πιστεύω μου είναι πέραν των προσωπικών συμφερόντων.Ασφαλώς και ο πρόεδρος του κόμματος μου γνωρίζει πολύ καλά ότι η φωνή μου θα είναι πάντα η φωνή του απλού υποστηρικτή και ψηφοφόρου του κόμματος και θα υπερασπίζομαι πάντα τις αρχές και τα πιστεύω τους. Όταν στο παρελθόν λόγω της διαφορετικότητας των θέσεων μου από αποφάσεις που ληφθήκαν αποβλήθηκα από το κόμμα μου, δεν απομακρύνθηκα από τον χώρο.

Η επαναφορά μου στο κόμμα είναι η απάντηση στους τότε επικριτές μου και η δικαίωση μου, γιατί έστω και εκ των υστέρων η συντριπτική πλειοψηφία των Δηκοϊκών αναφέρεται στην ορθότητα των τότε θέσεων μου. Σε ένα κόμμα που η δημοκρατία, η έκφραση και τα ιδανικά πρέπει να είναι υπεράνω των πάντων η άλλη άποψη είναι πλούτος. Η διαφορετική ανάλυση είναι ωφέλιμη για ένα κόμμα εφόσον βασίζεται στο δίκαιο και στη γνώση και η γνώση δεν είναι μονοπώλιο. Εάν θεωρούμαι από πολλούς η φωνή της εσωκομματικής αντιπολίτευσης αυτό σημαίνει ότι οι θέσεις μου αντικρίζονται θετικά και έχουν απήχηση και αυτό εισπράττω από τους πολίτες και υποστηρικτές των θέσεων που διατυπώνω. Ασφαλώς όλοι γνωρίζουν για την δραστηριότητα μου σε όλες τις επαρχίες και τις επαφές μου, εκτός και αν δεν παρακολουθούν και αν δεν κατανοούν τις ποικιλόμορφες δράσεις μου, που δεν περιορίζομαι σε ένα τομέα ή δραστηριότητα και ψάχνουν σε λαβύρινθο αντί να προβάλουν και να παρουσιάσουν αυτές. Η σιωπή είναι συνενοχή , δεν είναι διέξοδος.

– Πώς βλέπε τη σχέση του κόμματος με την Κυβέρνηση;

– Προσωπικά έχω αναφερθεί και στο παρελθόν πάμπολλες φορές για την σχέση του ΔΗΚΟ με την κυβέρνηση θεωρώντας ότι αυτή δεν είναι στο βαθμό που παρουσιάζεται και δεν είναι λίγες οι φορές που κυβερνητικά νομοσχέδια, προτάσεις και αποφάσεις ανακοινώθηκαν χωρίς ουδείς από το κόμμα μου να έχει την οποιαδήποτε γνώση εκ των προτέρων. Αυτό τουλάχιστον δηλώνεται.Προβληματισμό μου δημιουργεί το γεγονός ότι άρχισε να καλλιεργείται κλίμα διαφορετικό για τις προεδρικές εκλογές του 2028 την στιγμή που το κόμμα δηλώνει ότι είναι «κυβερνών» κόμμα και αναφέρομαι σ’ αυτό εγώ που με θεωρούν ότι έχω απόσταση από την κυβέρνηση και έτσι μου καταλογίζουν. Εγώ απαντώ ότι από ηθικής πλευρά δεν είναι σωστό την ώρα που δηλώνεται ότι είναι το ΔΗΚΟ ο βασικός υποστηρικτής της κυβέρνησης την ίδια ώρα παράλληλα να ψάχνεται για τις εκλογές του 2028. Ας αποφασίσει η ηγεσία τι θέλει. Η διγλωσσία δεν δημιουργεί υπευθυνότητα και συμπεριφορά ευθύνης.