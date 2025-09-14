Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με την Αυτού Υψηλότητα, τον Εμίρη του Κατάρ.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την καταδίκη της Κυπριακής Δημοκρατίας για την παραβίαση της κυριαρχίας του Κατάρ. Πρόσθεσε πως τέτοιες ενέργειες συνιστούν σοβαρή απειλή για την ευρύτερη σταθερότητα στην περιοχή και σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Ο Πρόεδρος εξέφρασε επίσης την αλληλεγγύη της Κύπρου προς το Κατάρ και αναγνώρισε τον κρίσιμο και εποικοδομητικό ρόλο της ηγεσίας του, στις μεσολαβητικές προσπάθειες, μαζί με τις ΗΠΑ και την Αίγυπτο, για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και για την προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Στο πλαίσιο της επικοινωνίας, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης των άριστων διμερών σχέσεων, σε μια σειρά από τομείς κοινού ενδιαφέροντος, με έμφαση στα οφέλη που απορρέουν τόσο για τις δύο χώρες όσο και για την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια.

Τέλος, έγινε αναφορά στην ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, γεγονός που θα αποτελέσει σημαντικό ορόσημο για την προώθηση ζητημάτων περιφερειακής σημασίας και για την ενίσχυση των προτεραιοτήτων των εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή.