Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, αντάλλαξε απόψεις με τον Πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή και τις προκλήσεις που αυτές ενέχουν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που έλαβε χώρα την Κυριακή.

Σε σημερινή του ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι αντάλλαξε απόψεις με τον Ισραηλινό ομόλογό του «σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή και τις προκλήσεις που αυτές ενέχουν».

Τόνισε, παράλληλα, «τη σημασία της αποκλιμάκωσης των εντάσεων, της διαφύλαξης της σταθερότητας και της προώθησης των προοπτικών για διαρκή ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή μας».