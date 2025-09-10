Το Ισραήλ εξέφρασε ευχαριστίες στην Κύπρο για την πολύτιμη βοήθεια που παρείχε στην Ελίζαμπεθ Τσούρκοφ, τη Ρωσοϊσραηλινή ερευνήτρια, η οποία κρατούνταν όμηρος στο Ιράκ για δύο χρόνια.

Η Τσούρκοφ, η οποία απελευθερώθηκε χθες βράδυ, προσγειώθηκε απόψε στο Ισραήλ, με την Κύπρο να διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη μεταφορά της.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Διευθυντή της Μοσάντ και του Πρωθυπουργικού Γραφείου, ο διευθυντής της Μοσάντ ευχαρίστησε τον Κύπριο ομόλογό του για την ανθρωπιστική βοήθεια κατά τη διάρκεια της διέλευσης της Τσούρκοφ μέσω Κύπρου. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών αποδείχθηκε για άλλη μια φορά εξαιρετικά αποτελεσματική.

ΚΥΠΕ