Η Ανατολική Μεσόγειος μετατρέπεται σταθερά σε κέντρο ενεργειακής στρατηγικής και γεωπολιτικής σημασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, το υποθαλάσσιο καλώδιο που θα συνδέσει την Ελλάδα με την Κύπρο και το Ισραήλ αποτελεί έργο καθοριστικής σημασίας. Το εγχείρημα δεν είναι απλώς τεχνική υποδομή· είναι στρατηγικό εργαλείο που μπορεί να ενισχύσει τη στρατηγική συνεργασία των τριών χωρών στην περιοχή και, ταυτόχρονα, να συνδέσει την Κύπρο με το ενεργειακό σύστημα της ΕΕ, προσφέροντας σταθερότητα στην ενεργειακή ροή.

Η υλοποίηση του έργου είναι ωστόσο απαραίτητο να πληροί τρεις βασικές προϋποθέσεις:

Αναγκαιότητα

Το καλώδιο αποτελεί αναγκαιότητα πρώτου μεγέθους για την ενεργειακή ασφάλεια και τη γεωπολιτική σταθερότητα της περιοχής. Η σύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ δημιουργεί ένα σταθερό ενεργειακό δίκτυο, που μπορεί να ενισχύσει την ενεργειακή αυτονομία και να αναβαθμίσει τον ρόλο της Ελλάδος, και, στο άμεσο μέλλον, της Κύπρου ως σημαντικών παραγωγών ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Κύπρος, με σαφή στρατηγική και υπό μία κεντροδεξιά κυβέρνηση με ξεκάθαρο δυτικό προσανατολισμό, έχει αποδείξει ότι μπορεί να κινηθεί γρήγορα και αποτελεσματικά, υπογραμμίζοντας την ουσιώδη συνεισφορά της στη διασφάλιση του έργου και της συνεργασίας με τους εταίρους, πάντοτε μέσα σε ένα πλαίσιο συναντίληψης, και τήρησης των δεσμεύσεων κάθε πλευράς. Η ανάγκη το έργο να πληροί όλες τις προϋποθέσεις βιωσιμότητας είναι αδιαμφισβήτητη και πρέπει να είναι επιστημονικά και τεχνικά διασφαλισμένη.

Διαφάνεια

Η διαφάνεια αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση ενός έργου αυτής της κλίμακας. Η Κύπρος, υπό την ηγεσία του Νίκου Χριστοδουλίδη, έχει θέσει αυστηρούς κανόνες για διαφανείς διαδικασίες, διασφαλίζοντας ότι η συνεργασία με την Ελλάδα και το Ισραήλ βασίζεται στη εμπιστοσύνη και την αμοιβαία κατανόηση. Το έργο χρηματοδοτείται εν μέρει και από χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη λογοδοσία για κάθε ευρώ που επενδύεται. Η Ελλάδα οφείλει να ανταποκριθεί σε αυτό το πρότυπο, επιταχύνοντας τις διαδικασίες και αναλαμβάνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο, ώστε να αποφευχθούν πρόσθετες καθυστερήσεις που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη στρατηγική σημασία του έργου.

Αναλογικότητα

Η αναλογικότητα αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της τριμερούς συνεργασίας. Η Κύπρος έχει καταστήσει σαφές ότι η συμβολή της είναι κρίσιμη για την ισότιμη κατανομή ρόλων, ευθυνών και οφελών μεταξύ των τριών χωρών. Η Ελλάδα, ως μεγαλύτερη χώρα, αλλά και το Ισραήλ, ως ισχυρότερη από την Κύπρο, οφείλουν να αναγνωρίσουν τη σημασία της συνεργασίας, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες να διατηρηθεί η ισορροπία και να υλοποιηθεί το έργο αποτελεσματικά. Το καλώδιο θα πρέπει να προχωρήσει με αναλογικό τρόπο, όπου κάθε χώρα συνεισφέρει σύμφωνα με τις δυνατότητές της, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη στρατηγική σταθερότητα στην περιοχή.

Η συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να αναβαθμιστεί ο ρόλος της Ελλάδας ως στρατηγικού ενεργειακού παίκτη στην Ανατολική Μεσόγειο, αξιοποιώντας ταυτόχρονα την αποφασιστικότητα και τη στρατηγική της Κύπρου υπό τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Η ταχεία και συντονισμένη υλοποίηση του έργου, με διαφάνεια και αναλογικότητα, θα αναδείξει το καλώδιο ως σημείο αναφοράς για την ενεργειακή ασφάλεια και τη γεωστρατηγική σταθερότητα της περιοχής.