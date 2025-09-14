Οι πρόσφατες εικόνες που φέρονται να απεικονίζουν στους δρόμους της Κύπρου μεταφορά μονάδων του συστήματος αεράμυνας Barak ΜΧ, έχουν λάβει ασύλληπτες διαστάσεις.

Όχι μόνο στην Τουρκία, όπου σύμφωνα με την Google είναι το πιο πολυδιαβασμένο θέμα σε τουρκόφωνα ΜΜΕ.

Όπως διαπιστώνει το philenews, ακόμα και δημοφιλής ιστοσελίδα της πολυπληθέστερης χώρας στον κόσμο κάνει λόγο στην σχετική είδηση.

Ο λόγος για την ενημερωτική ιστοσελίδα της Ινδίας, india.com.

Η ιστοσελίδα της χώρας με το 1.4 δισ. κατοίκους, σχολιάζοντας γενικότερα τη συμφωνία Κύπρου – Ισραήλ για απόκτηση του συστήματος από το κράτος μας σημειώνει: «Ο μεγαλύτερος εχθρός της Τουρκίας αποκτά το πιο ισχυρό αμυντικό σύστημα του Ισραήλ, πιο επικίνδυνο από το ρωσικό S-300».

Αρκετά είναι και τα τουρκόφωνα ηλεκτρονικά Μέσα, τα οποία αναφέρονται στο Barak Mx και τη γνωστή συμφωνία.

Νωρίτερα εντός της ημέρας ο αναπληρωτής πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Γιανκί Μπαγτζιόγλου, είχε εκδώσει γραπτή δήλωση με αφορμή τους ισχυρισμούς ότι η Λευκωσία προμηθεύτηκε το σύστημα.

Υποστήριξε ότι η παραλαβή του συστήματος στο λιμάνι Λεμεσού «συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και άμεση απειλή για την εθνική ασφάλεια της Τουρκίας και της τδβκ».

Το Barak MX, το οποίο παρέχει κάλυψη 360 μοιρών και μπορεί να εξουδετερώσει αεροσκάφη, drones και πυραύλους, «αποτελεί πολύ πιο προηγμένο σύστημα από τους ρωσικούς S-300 που δεν είχαν καταλήξει στην Κύπρο το 1997 λόγω της αποφασιστικής στάσης της Τουρκίας», ανέφερε.