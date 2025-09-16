Στη δημοσιότητα δόθηκε η έκθεση της GRECO για τη Συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε σχέση με τα μέτρα που έλαβαν οι Κυπριακές Αρχές για εφαρμογή των συστάσεων. Η Έκθεση αξιολογεί την πρόοδο που κατέγραψε η χώρα μας στην εφαρμογή των συστάσεων του πέμπτου γύρου αξιολόγησης, που αφορά στην πρόληψη της διαφθοράς και στην ενίσχυση της ακεραιότητας, τόσο στην κεντρική Κυβέρνηση όσο και στα σώματα επιβολής του νόμου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η Κύπρος από τις 22 συστάσεις της GRECO, κατάφερε να εφαρμόσει πλήρως 6 συστάσεις (4 για την Κεντρική Κυβέρνηση, 2 για την Αστυνομία). Πρόοδος σημειώθηκε επίσης σε σημαντικό αριθμό συστάσεων, στις οποίες η Κύπρος δεν είχε συμμορφωθεί. Σύμφωνα με την έκθεση, από τις 16 εκκρεμούσες συστάσεις, οι 13 υλοποιήθηκαν εν μέρει (7 Κεντρική Κυβέρνηση, 6 Αστυνομία), ενώ οι 3 δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμη (2 Κεντρική Κυβέρνηση, 1 Αστυνομία).

Όπως σημειώνεται στην έκθεση, η GRECO, καταγράφει σημαντική πρόοδο σε αρκετούς καίριους τομείς των «ανωτάτων εκτελεστικών λειτουργιών», ενώ χαιρετίζει συγκεκριμένες δράσεις που έχουν εφαρμοστεί στις «υπηρεσίες επιβολής» του Νόμου. Σύμφωνα με την έκθεση, η GRECO, ενθαρρύνει τις Κυπριακές Αρχές να υλοποιήσουν τις μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και να προάγουν περισσότερα μέτρα για τις συστάσεις που δεν έχουν υλοποιηθεί.

Τέλος, στην έκθεση υπογραμμίζεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με τον Κανονισμό 30.2 των Διαδικαστικών Κανόνων της GRECO, καλείται να υποβάλει έκθεση αναφορικά με την πρόοδο και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την εφαρμογή των εκκρεμών συστάσεων έως την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Πάνω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο η συμμόρφωση της Κύπρου στις συστάσεις της GRECO, λέει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Σε γραπτή του δήλωση για την Έκθεση Συμμόρφωσης της Επιτροπής GRECO για την Κύπρο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, εξέφρασε την ικανοποίηση του για την έκθεση η οποία εγκρίθηκε κατά την 100η Ολομέλεια της Επιτροπής.

«Η Κύπρος από την πρώτη κιόλας αυτή Συμμόρφωση πέτυχε πλήρη υλοποίηση 6 εκ των 22 συστάσεων, ενώ έχει ήδη εφαρμόσει μερικώς άλλες 13. Το συνολικό ποσοστό πλήρους και μερικής συμμόρφωσης ξεπερνά το 85%, σημαντικά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό συνολικό μέσο όρο, όπως προκύπτει μέσα από τις δημοσιευμένες εκθέσεις άλλων κρατών μελών κατά το ίδιο στάδιο. Αδιαμφισβήτητα, πρόκειται για εξέλιξη που καταδεικνύει τη συστηματική και μεθοδική προσέγγιση που ακολουθεί η Κυβέρνησή μας» ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Σε ότι αφορά το κεντρικό κράτος, ο κ. Χριστοδουλίδης σημειώνει ότι η GRECO καταγράφει σημαντική πρόοδο σε αρκετούς καίριους τομείς. «Η πρόοδος αυτή συνδέεται άμεσα με μια σειρά μεταρρυθμίσεων που προωθήθηκαν από το 2023, περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, τη θεσμοθέτηση Κωδικών Δεοντολογίας για τα Μέλη της Κυβέρνησης και τους Συμβούλους τους, την εφαρμογή αυστηρότερου πλαισίου για το «πόθεν έσχες», την υιοθέτηση Oδηγού Eφαρμογής για το lobbying, την εκπόνηση Κώδικα Πρακτικής για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου που αφορά την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας δημόσιας διαβούλευσης, καθώς και την εισαγωγή μηχανισμών ελέγχου ακεραιότητας κατά τον διορισμό αξιωματούχων».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, υποστήριξε ότι τα ευρήματα της GRECO ενισχύουν αυτά της πρόσφατης Έκθεσης για το Κράτος Δικαίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ότι και οι δύο εκθέσεις συγκλίνουν στο συμπέρασμά ότι «η Κύπρος προχωρά με σταθερότητα στην ενίσχυση της διαφάνειας, στη θωράκιση των θεσμών και στην εμπέδωση της χρηστής διακυβέρνησης».

Σημείωσε επίσης ότι η πλήρης υλοποίηση όλων των συστάσεων παραμένει ύψιστη προτεραιότητα την ώρα που κάποιες από αυτές βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης, ενώ η πρόοδός τους και η αποτελεσματική υλοποίηση τους, θα βρίσκεται υπό την εποπτεία της Υφυπουργού παρά τω Προέδρω και της Επιτροπής Παρακολούθησης, την οποία η GRECO αναγνωρίζει ως καλή πρακτική την Κύπρο.

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποστήριξε ότι η Κύπρος ανακτά την αξιοπιστία της σε διεθνές επίπεδο, ενώ η πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς «δεν είναι στιγμιαία επιλογή, αλλά μια διαρκής, συλλογική υποχρέωση θεσμών και πολιτών. Κανείς δεν είναι υπεράνω της φήμης και του κύρους της πατρίδας μας. Ως Κυβέρνηση παραμένουμε προσηλωμένοι στη διαφάνεια, την ακεραιότητα και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της Δημοκρατίας μας».

Η Έκθεση Συμμόρφωσης βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της GRECO (https://www.coe.int/en/web/greco), καθώς και στην ιστοσελίδα της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (www.law.gov.cy, πεδίο «Ενημέρωση – Δελτία Τύπου/Ανακοινώσεις) όπου υπάρχει και σε Ελληνική μετάφραση.