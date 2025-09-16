Από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας εξαρτάται πλέον κατά πόσο στο ταμείο του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, το οποίο κάθε χρόνο ενισχύεται με περίπου €20 εκατ., θα εισρεύσουν και κρατικά κονδύλια, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η απώλεια χρήσης που προκύπτει από το γεγονός ότι οι κατεχόμενες περιουσίες δεν μπορούν να αξιοποιηθούν από τους πρόσφυγες.

Την παρέμβαση του προέδρου ζήτησαν βουλευτές μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, ενώπιον της οποίας συζητείται σχετική πρόταση του ΔΗΣΥ, η οποία ωστόσο, προσκρούει στο σύνταγμα όπως υποδεικνύει η Νομική Υπηρεσία. Την ίδια ώρα, το υπουργείο Οικονομικών εξακολουθεί να εκφράζει τη θέση, ότι το κράτος δεν πρέπει να εισφέρει στο ταμείο που δημιουργήθηκε με πρόταση του βουλευτή Κωστή Ευσταθίου και με βάση την οποία εισπράττεται τέλος 0,4% από κάθε αγοραπωλησία ακινήτου. Από την εφαρμογή της νομοθεσίας, μέχρι και σήμερα, εκτιμάται ότι έχουν συγκεντρωθεί περίπου €70 εκατ. τα οποία όμως δεν είναι αρκετά για να διατεθούν στους ιδιοκτήτες κατεχομένων περιουσιών, αφού το ποσό αυτό μπορεί να καλύψει μέρος των αναγκών ενός έτους. Μετά την εξάντληση του κονδυλίου (των €70 εκατ.) το μόνο σίγουρο ποσό (νοουμένου ότι οι πωλήσεις ακινήτων θα κυμαίνονται περίπου στα ίδια επίπεδα με σήμερα) θα περιορίζεται στα €20 εκατ. ετησίως.

Βουλευτές υποδεικνύουν, πως ο μόνος τρόπος αύξησης του ποσού είναι η κρατική ενίσχυση, κάτι με το οποίο διαφωνεί το υπουργείο Οικονομικών. Πάντως, εκπρόσωπος του υπουργείου, άλλαξε ρότα και ενώ στην προηγούμενη συνεδρία είχε αναφέρει πως δεν υπάρχει ένσταση στη δημιουργία ταμείου για σκοπούς αντιμετώπισης της απώλειας χρήσης των προσφύγων, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίας εξέφρασε τη θέση, πως η δημιουργία νέου ταμείου δεν είναι απαραίτητη.

Αν η Βουλή επιθυμεί να εγκρίνει τη δημιουργία νέου ταμείου για αξιοποίηση των εσόδων από τις αγοραπωλησίες είναι δικό της θέμα αλλά θα ήταν καλύτερα να αναμένεται η κατάθεση κανονισμών από την κυβέρνηση ώστε να ρυθμίζεται η αξιοποίηση των €20 εκατ., είπε. Ανέφερε επίσης, πως οι σχετικοί κανονισμοί μπορούν να κατατεθούν ενώπιον της Βουλής σε περίπου έξι μήνες.

Ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας αφού επανέλαβε τα περί αντισυνταγματικότητας της πρότασης νόμου του ΔΗΣΥ, είπε ότι υπάρχουν κενά και εισηγήθηκε όπως κατατεθεί νομοσχέδιο εκ μέρους της κυβέρνησης ώστε να αντιμετωπιστούν τα συνταγματικά ζητήματα αλλά και κανονισμοί ώστε να αντιμετωπιστούν κενά που εντοπίζονται στην πρόταση νόμου.

Κοινή είναι η θέση των βουλευτών ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος αύξησης του κονδυλίου των €20 εκατ. ώστε οι πρόσφυγες να μην εισπράττουν ψίχουλα τα οποία δυνατόν να τους απογοητεύσουν και να τους οδηγήσουν στην αποξένωση των περιουσιών τους.

Μετά το πέρας της συνεδρίας ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων Νίκος Κέττηρος δήλωσε και τα ακόλουθα:

«Το καινούργιο στοιχείο είναι ότι το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε σήμερα τη θέση του στη βάση της οποίας εντός 6 μηνών θα καταθέσει στην Βουλή Κανονισμούς για τη λειτουργία σχεδίου για την απώλεια χρήσης, μέσα από τη νομοθεσία αλλά και τη δομή του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.

Εμείς μεταφέραμε στη συνεδρία τη θέση του ΑΚΕΛ στη βάση της οποίας η έγνοια μας είναι να λειτουργήσει επιτέλους το σχέδιο και να αποδοθούν χρήματα προς τους ιδιοκτήτες κατεχόμενων περιουσιών. Ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει και το ποιος θα διεκδικήσει τα εύσημα και τους πολιτικούς πόντους δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε, να συνδράμουμε με τις θέσεις μας όπως κάναμε για σειρά προσφυγικών ζητημάτων όλα τα προηγούμενα χρόνια. Οι εμμονές για να κερδίσει οποιοσδήποτε την ταμπέλα ότι έφερε τη συγκεκριμένη νομοθεσία δεν αφορούν το ΑΚΕΛ.

Όπως έχει αναφέρει ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας είτε προχωρήσει η Πρόταση Νόμου του ΔΗΣΥ είτε προχωρήσουμε μέσω του ΚΦΙΚΒ θα χρειαστούν κανονισμοί αλλά η πιο σύντομη οδός η οποία θα ξεπερνά και τα προβλήματα αντισυνταγματικότητας είναι οι κανονισμοί μέσω της υφιστάμενης νομοθεσίας του ΚΦΙΚΒ.

Έχουν δοθεί οδηγίες προς τη γραμματεία της Επιτροπής ώστε να επικοινωνήσει με τους αρμόδιους Υπουργούς για να καθοριστεί η επόμενη συνεδρία της Επιτροπής Προσφύγων, στη παρουσία τους για να μεταφέρουν την πολιτική θέση της Κυβέρνησης για το θέμα.

Εμείς θέλουμε να προχωρήσει το θέμα της απώλειας χρήσης χωρίς να υπάρχει η ανησυχία αντισυνταγματικών προνοιών η οποία θα φέρει εκ των πραγμάτων καθυστέρηση. Αυτό αποτελεί μια πιθανότητα εάν προχωρήσει η διαδικασία μέσω της Πρότασης Νόμου του ΔΗΣΥ. Αν προχωρήσουμε μέσω κανονισμών στην υφιστάμενη νομοθεσία του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής τότε η Κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι εντός 6 μηνών θα κατατεθούν οι Κανονισμοί στη Βουλή. Αν υπάρξει καθυστέρηση εκτεθειμένη θα είναι η ίδια η Κυβέρνηση».