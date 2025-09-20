Ο πήχης των προσδοκιών για το Κυπριακό κρατείται στα πολύ χαμηλά καθώς η συνάντηση των δύο ηγετών με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σε μία εβδομάδα θεωρείται περισσότερο ως ένας ενδιάμεσος σταθμός καθώς η προσοχή όλων στρέφεται στην πολυμερή μετά τις «εκλογές» στα κατεχόμενα.

Διπλωματικές πηγές στη Λευκωσία σημείωναν τις προηγούμενες ημέρες στον «Φ» ότι μέσα από την τριμερή του ερχόμενου Σαββάτου ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών θέλει να δείξει ότι παραμένει προσηλωμένος στο Κυπριακό και την προσπάθεια αναβίωσης των διαπραγματεύσεων. Ο Αντόνιο Γκουτέρες θέλει να εκμεταλλευθεί την παρουσία των δύο ηγετών στη Νέα Υόρκη προκειμένου να προβεί σε μια ανακεφαλαίωση των έως τώρα πεπραγμένων σ’ ότι φορά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που συμφωνήθηκαν κατά τις δύο προηγούμενες πολυμερείς συναντήσεις σε Γενεύη και Νέα Υόρκη. Αυτό ήταν και το αντικείμενο της πρόσφατης επίσκεψης της προσωπικής του απεσταλμένης, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τους ίδιους διπλωματικούς κύκλους δεν αναμένεται κατά την τριμερή να προκύψει κάποια εξέλιξη, λαμβανομένου υπόψη ότι τρεις εβδομάδες μετά θα πραγματοποιηθεί η εκλογική διαδικασία στα κατεχόμενα για την ανάδειξη νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη. Η ρητορική του Ερσίν Τατάρ και η τακτική που ακολουθεί η τουρκοκυπριακή ηγεσία δεν αφήνουν περιθώρια ελπίδας για κάτι θετικό. Είναι από την άλλη εμφανές ότι ο Τατάρ θα χρησιμοποιήσει τόσο την παραμονή του στη Νέα Υόρκη όσο και τη συνάντηση του ερχόμενο Σαββάτου προκειμένου να κερδίσει κάποιους πόντους ενόψει «εκλογών».

Η προσοχή τόσο των Ηνωμένων Εθνών όσο και του διεθνούς παράγοντα στρέφεεται στην μετά τις «εκλογές» περίοδο και την επόμενη πολυμερή η οποία ανακοινώθηκε το καλοκαίρι ότι θα πραγματοποιηθεί πριν το τέλος του χρόνου. Όλοι αναμένουν να δουν ποιος θα είναι ο νικητής των «εκλογών» για να εκτιμήσουν και την πάρα πέρα πορεία.

Ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς, Μενέλαος Μενελάου, σε δηλώσεις του στο ΡΙΚ παραδέχθηκε ότι οι προσδοκίες από τη συνάντηση της Νέας Υόρκης κινούνται στα χαμηλά καθώς «είναι και μια ευαίσθητη περίοδος». Υπογραμμίζοντας ότι αυτό είναι κάτι το οποίο όλοι γνώριζαν και δεν είναι κάτι το καινούργιο.

Επεσήμανε, παράλληλα, ότι είναι σημαντικό ότι θα πραγματοποιηθεί στο τέλος της άλλης εβδομάδας επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευση του ΓΓ και των Ηνωμένων Εθνών για να συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια. Ενώ ανέφερε ότι «έχουν γίνει βήματα το τελευταίο διάστημα, παρά το γεγονός ότι είμαστε αντιμέτωποι με εμπόδια». Κάτι που γνώριζαν όλοι οι εμπλεκόμενοι στο Κυπριακό.

Σύμφωνα με τον Μ. Μενελάου «δεν είναι εντελώς παγωμένα τα πράγματα και μέσα σ’ αυτά τα πράγματα έχουμε φτάσει στο σημείο να διαμορφώνουμε μια πορεία και να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα». Τέλος υπογράμμισε πως ο στόχος παραμένει «να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επόμενο στάδιο που είναι η επανέναρξη διαδικασίας των συνομιλιών για την επίτευξη λύσης».