Με τον Βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλλα Β εγκαινίασε τον μαραθώνιο των επαφών που θα έχει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη. Οι δύο ηγέτες ανασκόπησαν τη συνεργασία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ιορδανίας, με την ατζέντα να περιλαμβάνει όλα τα περιφερειακά και διμερή ζητήματα.

Μέση Ανατολή και Κυπριακό

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Βασιλεία της Ιορδανίας ήταν η αστάθεια στη Μέση Ανατολή, οι προοπτικές Νότιας Γειτονίας και η σημασία της συνεργασίας ΕΕ-Ιορδανίας, σε συνδυασμό με την επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς και οι εξελίξεις στο Κυπριακό.

Όπως ανέφερε ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, κατά τη συνάντηση ο ΠτΔ υπογράμμισε ότι η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026 αποτελεί μια ιστορική ευκαιρία για την Κύπρο να αναδείξει τη Νότια Γειτονία ως στρατηγική προτεραιότητα της Ένωσης, με στόχο την προώθηση της σταθερότητας, της συνεργασίας και της ανάπτυξης στην περιοχή. Πρόσθεσε πως η Κύπρος είναι έτοιμη να αξιοποιήσει στο έπακρο την Προεδρία της για την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ – Ιορδανίας αλλά και την εμβάθυνση της συνεργασίας με όλες τις χώρες της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης προσκάλεσε τον Βασιλιά Αμπντάλλα να συμμετάσχει στις υψηλού επιπέδου εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Κύπρο κατά την Προεδρία, συμπεριλαμβανομένης της Εναρκτήριας Τελετής στις 7 Ιανουαρίου 2026 και της Συνόδου Κορυφής στο περιθώριο του Άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Απρίλιο του 2026.

Νέα συνάντηση στη Σλοβενία

Παρεμφερώς, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την ικανοποίηση του για την πρόσκληση για συμμετοχή του Βασιλιά της Ιορδανίας στη Σύνοδο Med9 που θα πραγματοποιηθεί στη Σλοβενία, ακολουθώντας το παράδειγμα της κυπριακής διοργάνωσης τον περασμένο Οκτώβριο.

Συνεχίζοντας ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε πως ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τον Βασιλιά Αμπντάλλα Β’ για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, επαναλαμβάνοντας την αποφασιστικότητα της Λευκωσίας να συνεχίσει τις προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, με στόχο μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση, στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και του ευρωπαϊκού κεκτημένου και εξέφρασε θερμές ευχαριστίες για τη διαχρονική στάση αρχών που τηρεί η Ιορδανία.

Σημείωσε ακόμα ότι η συζήτηση περιέλαβε ακόμη την περιφερειακή συνεργασία, τόσο στο πλαίσιο των τριμερών σχηματισμών Κύπρου – Ελλάδας – Ιορδανίας και της επικείμενης Τριμερούς Συνόδου που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στην Ιορδανία όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και ζητήματα που αφορούν την Ενέργεια και την Άμυνα.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, κατά τη συνάντηση, εξήρε τον ρόλο της Ιορδανίας και προσωπικά του Βασιλιά για τις συνεχείς προσπάθειες παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, κάνοντας αναφορά στην κυπριακή πρωτοβουλία του θαλάσσιου διαδρόμου «Αμάλθεια» και σε αυτό το πλαίσιο αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη.

Επαναφορά της απαγόρευσης για κατεχόμενα

Σε διμερές επίπεδο, επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε καίριους τομείς. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έκανε ειδική αναφορά στην ανακοίνωση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δημιουργία Περιφερειακού Κέντρου Δασοπυρόσβεσης στην Κύπρο, εκφράζοντας ετοιμότητα να διερευνηθεί και η συμμετοχή της Ιορδανίας στο εγχείρημα.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε τον Βασιλιά Αμπντάλλα Β’ για τις ενέργειες της χώρας του προς διασφάλιση της συνέχισης των εξαγωγών χαλουμιού από την Κυπριακή Δημοκρατία στην Ιορδανία, καθώς και για την απόφαση για επαναφορά της απαγόρευσης εισαγωγών του από τα κατεχόμενα.

Είδε στελέχη της Amazon

Την ενίσχυση των ευκαιριών συνεργασίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Κύπρου συζήτησε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης με τον David Zapolsky, Senior Vice President, Chief Global Affairs & Legal Officer της Amazon σε συνάντηση που πραγματοποίησαν στη Νέα Υόρκη.

Όπως ανέφερε σε δήλωσή του ο Κ. Λετυμπιώτης, η Κύπρος, αξιοποιώντας και τη γεωγραφική της θέση, αναδεικνύεται ταχύτατα σε περιφερειακό κόμβο καινοτομίας, ιδιαίτερα σε τομείς, όπως το fintech, το regtech και το gametech, φιλοξενώντας πέραν των 1.600 διεθνών εταιρειών, μεταξύ των οποίων 47 πολυεθνικές. Σημείωσε ακόμα ότι το οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων έχει πενταπλασιαστεί από το 2020, με πολλές να δραστηριοποιούνται διεθνώς, ενώ ο τομέας Τεχνολογίας και Πληροφοριών Επικοινωνίας καταγράφει ετήσια ανάπτυξη άνω του 17% από το 2014, συμβάλλοντας σχεδόν κατά 14% στο ΑΕΠ.