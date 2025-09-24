«Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε, να υψώσουμε τη φωνή μας, να πούμε ότι υπάρχουμε», ανέφερε ο Πρόεδρος του ΡΤΚ και υποψήφιος για τις «προεδρικές εκλογές» της 19ης Οκτωβρίου στα κατεχόμενα, Τουφάν Ερχιουρμάν, στην προεκλογική συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ σε χώρο εκδηλώσεων στην κατεχόμενη Λευκωσία, με σύνθημα «Η φωνή μας είναι η επιλογή μας».

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο κ. Ερχιουρμάν είπε πως «δεν έχει νόημα να πούμε τίποτα στον κ. Τατάρ”, προσθέτοντας πως “αν ο κ. Χριστοδουλίδης είναι ειλικρινής, θα πρέπει να είναι έτοιμος. Αν όχι, θα πρέπει να είναι έτοιμος να πέσει η μάσκα του».

Πρόσθεσε ότι δεν θα επιτευχθεί καμία συμφωνία για την ασφάλεια χωρίς τη συγκατάθεσή τους. «Ο Χριστοδουλίδης θα βγει και θα πει: ‘υπάρχουν υδρογονάνθρακες έχουν στον νότο και αν υπάρξει λύση, οι Τουρκοκύπριοι θα πάρουν το μερίδιό τους‘. Όχι! Θα ξέρουν ότι είμαι εταίρος σε όλα σε αυτό το νησί. Είμαι εταίρος στην Πάφο, στη Λεμεσό και στη Λάρνακα. Κανείς δεν μπορεί να το αγνοήσει αυτό», σημείωσε.

«Λέω στον κ. Χριστοδουλίδη πως δεν πρέπει να πιστεύει ότι θα κάνει την πολιτική ισότητα των Τουρκοκυπρίων διαπραγματευτικό χαρτί. Δεν πρέπει να πιστεύει ότι θα επαναδιαπραγματευτούμε ζητήματα στα οποία έχουμε συμφωνήσει 50 φορές. Η τουρκοκυπριακή πλευρά έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι θέλει λύση», ανέφερε.

Η βούληση του τουρκοκυπριακού «λαού» για λύση θα τεθεί στο τραπέζι μετά τις 20 Οκτωβρίου, είπε.

Ο κ. Ερχιουρμάν είπε πως «ήρθε η ώρα να μιλήσουμε. Ήρθε η ώρα να υψώσουμε τη φωνή μας. Ήρθε η ώρα να πούμε ‘υπάρχουμε’», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η διεθνής κοινότητα θα ακούσει τη φωνή του τουρκοκυπριακού «λαού».

Είπε ότι χρησιμοποιεί τόσο πολύ τη φράση “υπάρχουμε”, επειδή για 5 χρόνια «οι φωνές μας έχουν σιωπήσει. Τα λόγια μας ήταν ακατανόητα. Τα ονόματά μας ήταν άγνωστα. Η ύπαρξή μας έχει ξεχαστεί. Μας έχουν περιορίσει σε αυτήν την κατάσταση. Αυτή η κατάσταση δεν είναι κατάσταση ύπαρξης. Οι φωνές μας θα ακουστούν ξανά, τα λόγια μας θα γίνουν ξανά κατανοητά», επεσήμανε.

Ανέφερε επίσης ότι «θα έρθουμε για να κάνουμε ό,τι δεν έχει γίνει σε αυτή τη χώρα εδώ και πέντε χρόνια. Δεν θα έρθουμε για να γίνουμε Πρόεδροι, αλλά για να κάνουμε ό,τι δεν έχει γίνει».

Ο κ. Ερχιουρμάν είπε ότι κατά τους προηγούμενες 4 ηγέτες της τ/κ κοινότητας έγιναν διαπραγματεύσεις και άνοιξαν οδοφράγματα. «Η διεθνής κοινότητα είδε ότι ο τουρκοκυπριακός λαός ήταν εδώ. Τα τελευταία 5 χρόνια ήταν χαμένα», σημείωσε.

Υποσχέθηκε ότι θα προσδώσει σοβαρότητα “στον θεσμό της προεδρίας”. Τόσο η ευτυχία όσο και η ελπίδα αρχίζουν σιγά σιγά να ανθίζουν, είπε και κάνοντας λογοπαίγνιο με το όνομά του (Τουφάν) ανέφερε ότι ένας άνεμος φυσάει και αυτός ο άνεμος θα δυναμώσει, θα γίνει τυφώνας και θα παρασύρει τη δυστυχία και την απελπισία.

Είπε ότι η Κύπρος “μετατρέπεται σε πυριτιδαποθήκη. Στο Ισραήλ, το οποίο σφαγιάζει παιδιά στη Γάζα, δίνονται ευκαιρίες. Στις ΗΠΑ δίνονται ευκαιρίες. Είμαστε ένας από τους δύο ισότιμους ιδρυτικούς εταίρους αυτού του νησιού. Είμαστε ένας από τους δύο ισότιμους ιδιοκτήτες αυτού του νησιού. Κανείς δεν μπορεί να μας αγνοήσει. Δεν θα δεχτούμε ποτέ αποφάσεις για ζητήματα ασφάλειας και ενέργειας σε αυτό το νησί χωρίς να συμβουλευτούν τη θέλησή μας», ανέφερε.

Για το ζήτημα της ιθαγένειας της ΕΕ για παιδιά που γεννιούνται από μικτούς γάμους, είπε ότι υπόσχεται πως κανένα από τα παιδιά αυτά δεν θα υποστεί διακρίσεις και κανένας δεν έχει το δικαίωμα να κάνει διακρίσεις σε αυτά τα παιδιά.

Ανέφερε πως “κάθε παιδί που ζει σε αυτή τη χώρα, ανεξάρτητα από το πού γεννήθηκαν η μητέρα και ο πατέρας του, κάθε παιδί που περπατά σε αυτή τη γη είναι παιδί μου”.

“Θα νικήσουμε μαζί με τον λαό μας. Θα κυβερνήσουμε αυτή την όμορφη χώρα μαζί», σημείωσε.

Στην εκδήλωση που περιλάμβανε και καλλιτεχνικό πρόγραμμα με Τ/κ καλλιτέχνες, παρίσταντο ο Πρόεδρος το ΚΚΔ, Ζεκί Τσελέρ, ο Πρόεδρος του κόμματος ΤΑΜ, Σερντάρ Ντεντάς, ο πρώην ηγέτης των Τ/κ, Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, άλλοι πρώην αξιωματούχοι και νυν «βουλευτές» του ΡΤΚ, ηγέτες και μέλη ηγεσιών πολλών συνδικάτων κι οργανώσεων και πλήθος κόσμου.