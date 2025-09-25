Δεν υπάρχει καμία εναλλακτική λύση πέραν της πολιτικής των δύο κρατών, τόνισε στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολή ο Ερσίν Τατάρ, λίγο πριν αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στην τριμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, τον οποίο επέκρινε ότι «καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να δώσει την εντύπωση ότι αυξάνει τη διεθνή του επιρροή». Υποστήριξε μάλιστα πως ακόμη και οι Ελληνοκύπριοι είναι ενοχλημένοι «από το επικίνδυνο παιχνίδι που παίζει η ε/κ διοίκηση».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στα κατεχόμενα, ο κ. Τατάρ ανέφερε ότι όλες οι συζητήσεις για το Κυπριακό στον ΟΗΕ διεξάγονται σε συνεννόηση με την Τουρκία. Υποστήριξε ότι η επιμονή σε ένα ομοσπονδιακό μοντέλο λύσης αποτελεί «τέχνασμα» των Ελληνοκυπρίων, με στόχο την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από το νησί και τον τερματισμό του εγγυητικού ρόλου της Άγκυρας.

Ο ίδιος τόνισε ότι η λεγόμενη «τδβκ» δεν διαθέτει άλλη πολιτική επιλογή εκτός από τη λύση των δύο κρατών: «Ο τουρκοκυπριακός λαός διεξάγει έναν αγώνα και έχει κυριαρχικά δικαιώματα. Διατηρεί κάθε είδους σχέση με τη Δημοκρατία της Τουρκίας. Φυσικά απορρίπτουμε οποιαδήποτε προσέγγιση που θα απέκλειε την Τουρκία, θα μας ανάγκαζε σε μια εταιρική σχέση με τους Ελληνοκυπρίους και θα μετέτρεπε αυτό το μέρος σε ένα ελληνικό νησί».

Επανέλαβε επίσης ότι δεν θα ξεκινήσουν επίσημες διαπραγματεύσεις αν δεν αναγνωριστεί η «κυριαρχία» των Τουρκοκυπρίων: «Εάν υπάρξουν απευθείας πτήσεις, άμεσο εμπόριο και άμεση επαφή, τότε μπορούμε να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις. Αν εξαλειφθούν τα βάσανα του απομονωμένου τουρκοκυπριακού λαού, όπως είπε ο Πρόεδρος Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε».

Ο κ. Τατάρ πρόσθεσε ότι, όπως πάντα, θα μεταφέρει τις θέσεις του στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες την Παρασκευή, υπογραμμίζοντας πως παραμένει υπέρ του διαλόγου αλλά δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το μοντέλο λύσης των δύο κρατών.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη προμήθεια συστημάτων αεράμυνας από την Κυπριακή Δημοκρατία, ο Τατάρ κατηγόρησε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ότι «καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να δώσει την εντύπωση πως αυξάνει τη διεθνή του επιρροή». Ισχυρίστηκε ακόμη ότι «ο ε/κ λαός είναι επίσης ενοχλημένος από το επικίνδυνο παιχνίδι που παίζει η ε/κ διοίκηση νότιας Κύπρου», επισημαίνοντας ότι «έχει καταστήσει την περιοχή ακόμη πιο επικίνδυνη». Συμπλήρωσε ότι, ενώ συνεχίζεται αυτή η «επικίνδυνη διαδικασία», η διαδικασία που βασίζεται στην ομοσπονδία πρέπει να αποσυρθεί πλήρως από την ημερήσια διάταξη.

ΚΥΠΕ