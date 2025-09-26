Ο ηγέτης του ψευδοκράτους Ερσίν Τατάρ αναχώρησε την Παρασκευή από τα κατεχόμενα για τη Νέα Υόρκη, όπου απόψε (τοπική ώρα) θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και αύριο θα συμμετάσχει στην άτυπη τριμερή συνάντηση που συγκάλεσε ο Αντόνιο Γκουτέρες. Ο Τατάρ θα επιστρέψει στα κατεχόμενα την Κυριακή, με προγραμματισμένες δηλώσεις μετά τις επαφές του.

Σε δηλώσεις του στο τουρκοκυπριακό εμπορικό επιμελητήριο πριν την αναχώρηση, επανέλαβε ότι το μοντέλο της ομοσπονδίας «έχει τελειώσει», υποστηρίζοντας ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν αποδέχεται την κυριαρχία των Τουρκοκυπρίων και τους αντιμετωπίζει ως μειονότητα. Τόνισε πως η πολιτική λύσης δύο κρατών, με τη στήριξη της Άγκυρας, είναι πλέον η μόνη ρεαλιστική βάση για διαπραγματεύσεις.

Ο Τατάρ αναφέρθηκε σε «άδικες κρατήσεις» από την ελληνοκυπριακή πλευρά εναντίον επενδυτών στα κατεχόμενα, λέγοντας ότι τέτοιες ενέργειες παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επανέλαβε επίσης το αίτημα για απευθείας πτήσεις, άμεσο εμπόριο και διεθνείς επαφές, κατηγορώντας τους Ελληνοκυπρίους ότι αρνούνται.

Σχολιάζοντας το ζήτημα των οδοφραγμάτων, ανέφερε ότι είχε προτείνει το άνοιγμα σημείων στη Μια Μηλιά και τη Λουρουτζίνα για να διευκολυνθεί το εμπόριο, όμως η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν απάντησε. Αναφέρθηκε ακόμη στην απαγόρευση της Ιορδανίας στις εισαγωγές χαλουμιού από τα κατεχόμενα, σημειώνοντας ότι τέτοιες πρακτικές στοχεύουν στην απογοήτευση της τ/κ πλευράς.

Ο πρόεδρος του τ/κ εμπορικού επιμελητηρίου, Τουργκάι Ντενίζ, κατηγόρησε την ελληνοκυπριακή πλευρά για αδιαλλαξία, αναφέροντας ότι, παρά το «ναι» των Τουρκοκυπρίων στο Σχέδιο Ανάν, δεν επιτεύχθηκαν οφέλη. Κάλεσε σε ενότητα μεταξύ των Τουρκοκυπρίων, ώστε, όπως είπε, να ενισχυθεί η διαπραγματευτική τους θέση.

