Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί τίμησαν την 65η επέτειο από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δηλώσεις, κάνοντας αναφορά και στην επικείμενη ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ σε τρεις μήνες.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, απηύθυνε θερμούς χαιρετισμούς στον κυπριακό λαό με αφορμή την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Κύπρου. Σε ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Κόστα σημείωσε: «Θερμοί χαιρετισμοί στον λαό της Κύπρου για την Ημέρα Ανεξαρτησίας, καθώς γιορτάζετε την ελευθερία και την ειρήνη. Χρόνια πολλά Κύπρος!»

🇨🇾 🇪🇺 Warm greetings to the people of Cyprus on Independence Day as you celebrate freedom and peace.

Χρόνια Πολλά Κύπρο! pic.twitter.com/0C46v8dTjb October 1, 2025

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, επίσης δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναλυτική ανάρτηση όπου εξηγεί στους πολίτες ΕΕ τα σχετικά για την 1η Οκτωβρίου, ευχόμενο «Χρόνια Πολλά στον κυπριακό λαό!»

«Γιατί αυτή η ημέρα; Η ημέρα σηματοδοτεί την επέτειο της ανεξαρτησίας του νησιού από τη βρετανική κυριαρχία το 1960. Η ανεξαρτησία ανακηρύχθηκε στις 16 Αυγούστου 1960, αλλά η κυπριακή Κυβέρνηση επέλεξε να την γιορτάσει την 1η Οκτωβρίου. Γιατί αυτή η σημαία; Η σημαία είναι το αποτέλεσμα ενός διαγωνισμού που ξεκίνησε το 1960. Το πορτοκαλί χρώμα του χάρτη αναφέρεται στο γεγονός ότι η Κύπρος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς χαλκού στον αρχαίο κόσμο. Τα δύο κλαδιά ελιάς είναι σύμβολο ειρήνης», αναφέρεται.

Ακόμη στην ανάρτηση σημειώνεται ότι «σε ακριβώς τρεις μήνες, η Κύπρος θα αναλάβει την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου για δεύτερη φορά. Για έξι μήνες, η Κύπρος θα προεδρεύει συνεδριάσεων σε κάθε επίπεδο στο Συμβούλιο, συμβάλλοντας στη διασφάλιση της συνέχειας του έργου της ΕΕ στο Συμβούλιο».

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, Eurostat, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επετειακό infographic με στοιχεία για την Κύπρο.

Today is Cyprus’ Independence Day. 🇨🇾



See the country's infographic here. ⬇️ pic.twitter.com/7xtupAdS69 — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) October 1, 2025

