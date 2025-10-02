Στις σημαντικότερες οικονομικές και τεχνολογικές προκλήσεις τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει η Κύπρος αλλά και η Ευρώπη γενικότερα, επικεντρώθηκαν οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη, κατά το πρώτο μισό της δεύτερης ημέρας του Cyprus Forum, το οποίο φιλοξενείται στο Παλαιό Δημαρχείο της Λευκωσίας.

Στις συζητήσεις έλαβαν μέρος μέλη της Κυβέρνησης, προσκεκλημένοι από την ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα, καθώς και αξιωματούχοι ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών.

Η Ευρώπη να μετατραπεί σε ανταγωνιστική ήπειρο, λέει ο Ν. Δαμιανού

Κατά την πρώτη χρονικά συζήτηση της ημέρας αναφορικά με τις κύριες προτεραιότητες της και νομοθετικές πρωτοβουλίες που σκοπεύει να προωθήσει η Κύπρος σε ό,τι αφορά την καινοτομία, ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Νικόδημος Διαμιανού, είπε ότι περιλαμβάνουν αφενός το σκέλος της ψηφιακής πολιτικής, το οποίο καλύπτει επίσης την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, αλλά και αυτό της ανταγωνιστικότητας, καθώς και τη συζήτηση για το διάστημα.

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει από την τρέχουσα ταυτότητά της ως ήπειρος που διέπεται από ρυθμιστικούς κανόνες σε μια ανταγωνιστική ήπειρο και να εξετάσει πιο ενεργά την ανταγωνιστικότητα.

Εξήγησε ότι η Ευρώπη διαθέτει ένα νέο ψηφιακό κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει τον νόμο για την τεχνητή νοημοσύνη, τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες και τον νόμο για τις ψηφιακές αγορές, ενώ το επόμενο έτος αναμένεται ο νόμος για τα ψηφιακά δίκτυα, την τεχνολογία νέφους και την τεχνητή νοημοσύνη.

Προσέθεσε ότι η Κύπρος ενδιαφέρεται να προωθήσει το EU Business Wallet, μία πρόταση, η οποία, όπως είπε, αναμένεται να κατατεθεί πριν από το τέλος του έτους και αποτελεί μέρος της απλοποίησης των διαδικασιών, ειδικά για τις ΜμΕ.

Στον τομέα της ανταγωνιστικότητας, το κύριο θέμα, σύμφωνα με τον κ. Δαμιανού, είναι η στρατηγική για τις νεοφυείς και τις αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις.

«Αυτό είναι το βασικό σημείο που επισημαίνει η έκθεση Ντράγκι. Η Ευρώπη παρουσιάζει μεγάλη δραστηριότητα όσον αφορά τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων. Πιθανώς έχουμε περισσότερες νεοφυείς επιχειρήσεις από οποιαδήποτε άλλη ήπειρο, ωστόσο, διατηρούμε λιγότερο από το 10% του παγκόσμιου μεριδίου των νέων νεοφυών επιχειρήσεων. Το ίδιο ισχύει και για τους ερευνητές και τους επιχειρηματίες, δεν έχουμε βρει ακόμα τρόπο να τους κρατήσουμε στην Ευρώπη. Αυτή είναι μια βασική πρόκληση και το κύριο μέσο για την αντιμετώπισή της είναι ο ευρωπαϊκός νόμος για την καινοτομία», υπογράμμισε κλείνοντας.

Ένα κράτος πρέπει να εκσυγχρονίζεται και να λογοδοτεί στους πολίτες του, σύμφωνα με την Ε. Πική

Ακολούθησε συζήτηση με θέμα τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις με κύρια ομιλήτρια την Υφυπουργό παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική, η οποία αναφέρθηκε αρχικά στην έκθεση της επιτροπής GRECO για την Κύπρο.

Όπως σημείωσε, η έκθεση περιλάμβανε 22 συστάσεις, από τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι 6, σχεδόν το 28%, ενώ έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε ακόμα 13. «Συνολικά, δηλαδή ένα περίπου 85% των συστάσεων έχει πλήρως υλοποιηθεί ή έχει σημαντική πρόοδο», επεσήμανε σχετικά.

Σύμφωνα με την κ. Πική, οι κυριότερες συστάσεις μεταξύ αυτών που έκλεισαν αφορούσαν τον κώδικα δεοντολογίας για τους Υπουργούς, τον διορισμό ενός συμβούλου δεοντολογίας για τους αξιωματούχους και τους Υπουργούς, την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διαβούλευσης και την ενίσχυση της Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Συμπλήρωσε ότι για την υλοποίηση των συστάσεων της επιτροπής Greco έχει συσταθεί μια επιτροπή παρακολούθησης, στην οποία συμμετέχουν τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα υπό την εποπτεία της ίδιας της Υφυπουργού, όπου συμμετέχει επίσης και ο Επίτροπος Διαφάνειας.

Σχετικά με την προσπάθεια μεταρρύθμισης της Νομικής Υπηρεσίας, η κ. Πική είπε ότι πέραν του διαχωρισμού του ρόλου του νομικού συμβούλου από αυτόν του δημόσιου κατηγόρου περιλαμβάνει και τον έλεγχο των αποφάσεων του δημόσιου κατηγόρου, ενώ για την αντίστοιχη μεταρρύθμιση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας είπε ότι θα παρέχεται πλέον οικονομική ανεξαρτησία στην υπηρεσία, ενώ προβλέπεται και η δημιουργία ενός Ελεγκτικού Συμβουλίου.

«Είμαστε υπέρ των μεταρρυθμίσεων, ένα κράτος πρέπει να εκσυγχρονίζεται, πρέπει να προχωράει μπροστά, πρέπει να λογοδοτεί στους πολίτες του και πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικό και να λειτουργεί με πιο πολλή διαφάνεια», κατέληξε.

«Επιτυχημένη» χαρακτηρίζει την πρακτική της Λευκωσίας στις επιστροφές ο Ν. Ιωαννίδης

Σε επόμενο πάνελ με αντικείμενο συζήτησης τη μεταναστευτική πολιτική, ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, Νικόλας Ιωαννίδης, είπε ότι το 2025, μέχρι στιγμής, οι αναχωρήσεις υπηκόων τρίτων χωρών από την Κυπριακή Δημοκρατία έχουν πλησιάσει τις 10.000, ενώ το 2024 υπήρξαν σχεδόν 11.000 αναχωρήσεις, σημειώνοντας ότι η πρακτική που ακολουθεί η Λευκωσία στις επιστροφές είναι «επιτυχημένη».

Ο Υφυπουργός ανέφερε επίσης ότι οι μετεγκαταστάσεις είναι «ζωτικής σημασίας» για την Κυπριακή Δημοκρατία, σημειώνοντας ότι από το 2022 περισσότεροι από 3.000 αιτούντες άσυλο έχουν μετεγκατασταθεί σε άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ.

Ανέφερε ακόμη ότι η ένταξη είναι «ένας σημαντικός στρατηγικός στόχος» για την Κυβέρνηση, και ότι η Κύπρος είναι από τα λίγα Κράτη Μέλη που θα έχει σύντομα στρατηγική για την ένταξη των αιτούντων άσυλο και ότι τον Νοέμβριο αναμένεται να εγκριθεί αυτή η στρατηγική από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, η υιοθέτηση του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, είναι «προς τη σωστή κατεύθυνση», αναφέρονται ότι μία από τι προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, «είναι να πετύχουμε τη σωστή εφαρμογή του Συμφώνου».

Είπε ακόμη ότι βρίσκονται στα τελικά τους στάδια, στην περιοχή Λίμνες, ένα νέο κέντρο φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, χωρητικότητας 1000 ατόμων, με ιατρεία, σύγχρονα καταλύματα, γήπεδα, και πάρκα, ενώ δίπλα θα είναι το προαναχωρησιακό κέντρο και ότι αναμένεται ότι τέλος του 2025 θα ξεκινήσει η τμηματική παράδοση του έργου.

Σκοπός, σημείωσε, είναι «να συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε το ζήτημα με συνέπεια και υπευθυνότητα και με βάση το διεθνές και ενωσιακό Δίκαιο».

Η μακροχρόνια φροντίδα δεν είναι απλώς τεχνικός όρος, αλλά και δείκτης πολιτισμού, λέει ο Μ. Δαμιανός

Ακολούθως, σε συζήτηση για τη μακροχρόνια φροντίδα στην Κύπρο, ο Υπουργός Υγείας, Μιχάλης Δαμιανός, μίλησε για την Εθνική Στρατηγική για την Υγεία των Ηλικιωμένων, η οποία, όπως είπε, εντάσσεται στην ευρύτερη Εθνική Στρατηγική για την Ενεργό Γήρανση 2025-2030, υπό τον συντονισμό του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, η στρατηγική βασίζεται σε τέσσερις στρατηγικούς άξονες, την πρόληψη (εμβολιασμοί, προσυμπτωματικοί έλεγχοι και αποτροπή ατυχημάτων), την υγιή γήρανση, με έμφαση στην ψυχική υγεία, τη σωματική δραστηριότητα, τη σωστή διατροφή και την κοινωνική συμμετοχή, το φιλικό περιβάλλον, με προσαρμογή των υποδομών, ενίσχυση της κατ’ οίκον φροντίδας και καταπολέμηση των ηλικιακών διακρίσεων, και την έρευνα και την εκπαίδευση.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη σύσταση της Εθνικής Επιτροπής για την Υγεία των Ηλικιωμένων, η οποία, όπως είπε, λειτουργεί συμβουλευτικά προς το Υπουργείο και προάγει τη διεπιστημονική συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων, των εξειδικευμένων κέντρων και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

«Η μακροχρόνια φροντίδα δεν είναι απλώς ένας τεχνικός όρος, αλλά και δείκτης πολιτισμού. Αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την κοινωνική συνοχή, την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και το δικαίωμα όλων σε μια ζωή με ποιότητα. Η συνεργασία όλων, περιλαμβανομένων των επαγγελματιών υγείας, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και της ακαδημαϊκής κοινότητας είναι σημαντική, ώστε να χτίσουμε μια πραγματικά ολιστική προσέγγιση στην υγεία και τη φροντίδα των ηλικιωμένων», κατέληξε.

Εξαιρετικές οι προοπτικές της αγοράς εργασίας στην Κύπρο, λέει ο Γ. Παναγιώτου

Σε δική του παρέμβαση κατά τη διάρκεια συζήτησης για το μέλλον της εργασίας, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννης Παναγιώτου, χαρακτήρισε την κοινωνική δικαιοσύνη ως τη μεγαλύτερη πρόκριση για το μέλλον της εργασίας, καθώς «αποτελεί την οδό μέσα από την οποία μπορούμε να επιτύχουμε περισσότερη κοινωνική συνοχή, περισσότερη κοινωνική σταθερότητα, περισσότερη κοινωνική ευημερία».

Συμπλήρωσε ότι με την τεχνολογία να εξελίσσεται ραγδαία είναι ακόμη πιο αναγκαία η κοινωνικά δίκαιη καταγωγή του οφέλους που προκύπτει από την πρόοδο της τεχνολογίας, «διαφορετικά, εάν μέσα από την εξέλιξη των πραγμάτων στην αγορά εργασίας, έχουμε περισσότερες ανισότητες, μικρότερη μεσαία τάξη, περισσότερη απόκλιση μεταξύ εκείνων που ευημερούν και αυτών που δυσπραγούν, δεν θα είναι ευοίωνο το μέλλον για κανέναν».

Σχετικά με την εικόνα της αγοράς εργασίας στην Κύπρο, ο κ. Παναγιώτου ανέφερε ότι η μείωση της ανεργίας στη χώρα την τελευταία διετία ήταν τέτοια ώστε να έχουν διαμορφωθεί συνθήκες πλήρους απασχόλησης.

Επεσήμανε περαιτέρω ότι η συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης την τελευταία διετία στην Κύπρο αυξήθηκε κατά 86%, ενώ η συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης με αντικείμενο τις πράσινες και τις ψηφιακές δεξιότητες, αυξήθηκε κατά 742%.

«Η αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων μαζί με τις προοπτικές που δίνουν τα στοχευμένα προγράμματα για την επαγγελματική ανάπτυξη φέρνει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και προς αυτήν την κατεύθυνση συνεχίζουμε μέσα από την αναβάθμιση του νομοθετικού μας πλαισίου σε σχέση με την τηλεργασία, τη ρύθμιση της σχέσης του εργοδότη με τον εργοδοτούμενο για την αξιοποίηση ευέλικτων μορφών εργασίας και ούτω καθεξής, για να φτάσουμε τον στόχο που πετύχαμε πέρσι, όπου το ποσοστό απασχόλησης ξεπέρασε το 80%, το πιο ψηλό ποσοστό που είχαμε ποτέ», σημείωσε σχετικά.

«Ήταν ένας στόχος που ήταν καθορισμένος για να επιτευχθεί το 2030 και το πετύχαμε πέντε χρόνια προηγουμένως. Οπότε οι προοπτικές μας είναι εξαιρετικές και θα συνεχίσουμε να τις αξιοποιούμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό», υπογράμμισε.

(KYΠΕ)