Συνάντηση με Υπουργό της Ελληνικής Κυβέρνησης είχε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο λόγος για τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Ελλάδας, κ. Βασίλη Κικίλια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από «τη βιώσιμη ανάπτυξη της ναυτιλιακής βιομηχανίας, τα μακροπρόθεσμα οφέλη για την οικονομία, καθώς και τη σταθερή προσπάθεια της Κυβέρνησης για την περαιτέρω ενδυνάμωση του ναυτιλιακού κλάδου της Κύπρου».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας @PresidentCYP @Christodulides δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Ελλάδας, κ. Βασίλη Κικίλια @Vkikilias, με τον οποίο συζήτησε τη βιώσιμη ανάπτυξη της ναυτιλιακής βιομηχανίας, τα μακροπρόθεσμα οφέλη… pic.twitter.com/jOywMy0ppo — Προεδρία της ΚΔ (@CYpresidency) October 5, 2025

Αυτούσια η ανάρτηση: «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Ελλάδας, κ. Βασίλη Κικίλια, με τον οποίο συζήτησε τη βιώσιμη ανάπτυξη της ναυτιλιακής βιομηχανίας, τα μακροπρόθεσμα οφέλη για την οικονομία, καθώς και τη σταθερή προσπάθεια της Κυβέρνησης για την περαιτέρω ενδυνάμωση του ναυτιλιακού κλάδου της Κύπρου».

Εξάλλου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συζήτησε τη στόχευση της Κυβέρνησης για την περαιτέρω ενδυνάμωση του ναυτιλιακού συμπλέγματος της Κύπρου, την ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας–Κύπρου, καθώς και την ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας της ΕΕ με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, κ. Απόστολο Τζιτζικώστα