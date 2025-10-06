Η «επιτροπή» της «βουλής» ολοκλήρωσε τη δεύτερη συζήτηση επί της πρότασης απόφασης για «λύση δύο κρατών στο Κυπριακό», με την τρίτη και τελική συζήτηση να προγραμματίζεται για την επόμενη συνεδρίαση, στις 8 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου της «βουλής», η «επιτροπή νομικών, πολιτικών υποθέσεων, εξωτερικών σχέσεων και άμυνας» συνεδρίασε σήμερα το πρωί υπό την προεδρία της Γιασεμί Οζτούρκ, «βουλευτή» του Κόμματος Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ).

Κατά τη συνεδρίαση, η επιτροπή εξέτασε και ολοκλήρωσε τη δεύτερη ανάγνωση της πρότασης. Ωστόσο, καθώς η πρόταση δεν κρίθηκε ως κατεπείγουσα, η τρίτη ανάγνωσή της θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη συνεδρίαση.

Υπενθυμίζεται ότι την πρόταση υπογράφουν μέλη του Κόμματος Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ), του Δημοκρατικού Κόμματος (ΔΚ), ο αρχηγός του Κόμματος της Αναγέννησης (ΚΑ), Ερχάν Αρίκλι, και ο ανεξάρτητος «βουλευτής» Λευκωσίας, Χασάν Τοσούνογλου.

ΚΥΠΕ