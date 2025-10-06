Ο Ειδικός Απεσταλμένος του Υπουργού Εξωτερικών για Θέματα Πολυμέρειας, πρέσβης Ανδρέας Κακουρής, εκπροσώπησε την Κυπριακή Δημοκρατία στη Γενική Συζήτηση της Τρίτης Επιτροπής της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, θέτοντας στο επίκεντρο το Κυπριακό και ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο κ. Κακουρής υπενθύμισε ότι η τουρκική εισβολή και η συνεχιζόμενη κατοχή εξακολουθούν να στερούν από τους εκτοπισμένους Ελληνοκύπριους το δικαίωμα επιστροφής και ειρηνικής απόλαυσης των περιουσιών τους, ενώ κατήγγειλε την παράνομη εκμετάλλευση και χρήση τους από το κατοχικό καθεστώς.

Επισήμανε τη μεταφορά εποίκων από την Τουρκία στην Κύπρο ως μέρος σχεδίου αλλαγής του δημογραφικού χαρακτήρα του νησιού και αναφέρθηκε στη μείωση των εγκλωβισμένων λόγω παρενόχλησης, εκφοβισμού και διακρίσεων βάσει εθνικής καταγωγής, φυλής και θρησκείας.

Θέμα αγνοουμένων και ανθρωπιστικά ζητήματα

Ο Πρέσβης Κακουρής υπενθύμισε το θέμα της βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών που συνεχίζεται και εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις και οικονομική περιθωριοποίηση. Υπογράμμισε ωστόσο ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση έχει λάβει συγκεκριμένα μέτρα μέσα στο διεθνές θεσμικό πλαίσιο για την ισότητα των φύλων.

Αναφερόμενος στο θέμα της εμπορίας προσώπων σημείωσε ότι είναι ένα ειδεχθές έγκλημα και σοβαρό παγκόσμιο πρόβλημα που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους.

Η καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων, η προστασία των θυμάτων, η δίωξη των δραστών και ενίσχυση του συντονισμού και της συνεργασίας για καταπολέμηση του φαινομένου, συγκαταλέγονται στις κορυφαίες προτεραιότητες της Κυπριακής Κυβέρνησης, ανέφερε.

Ο κ. Κακουρής επιβεβαίωσε επίσης την ισχυρή δέσμευση της Κύπρου στα δικαιώματα του του παιδιού αλλά και των νέων. Η Κύπρος, πρόσθεσε στην παρέμβασή του, υποστηρίζει ένθερμα την πλήρη, αποτελεσματική και ουσιαστική συμμετοχή των νέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα – τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και διεθνές – συμπεριλαμβανομένων και των Ηνωμένων Εθνών.

Όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων της τρίτης ηλικίας υπογράμμισε ότι έχει υιοθετηθεί στην Κύπρο η Πρώτη Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για την Ενεργό Γήρανση.

Πολιτιστική κληρονομιά

Ο πρέσβης τόνισε τη λεηλασία και τον βανδαλισμό της πολιτιστικής κληρονομιάς στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της Σύμβασης της Λευκωσίας για την ποινικοποίηση αδικημάτων που αφορούν την καταστροφή και παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι η Κύπρος παραμένει έτοιμη να συνεργαστεί με όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ για την ενίσχυση της πολυμέρειας και την οικοδόμηση ενός δίκαιου και ειρηνικού κόσμου για τις σημερινές και μελλοντικές γενιές.