Οι χαμηλές συσπειρώσεις μακριά από τις εκλογές ήταν πάντα ένα θέμα το οποίο η εκάστοτε ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού είχε να αντιμετωπίσει. Ωστόσο, στην παρούσα φάση, οι μετρήσεις της κοινής γνώμης δείχνουν πως μόνο ένας στους δύο Συναγερμικούς δηλώνει ότι στις βουλευτικές του ερχόμενου Μάη, θα πάει να ψηφίσει το κόμμα του. Οι ανακοινώσεις και τα ονόματα που θα βρίσκονται στο Συναγερμικό ψηφοδέλτιο φαίνεται πως ακόμα δεν έχουν ακόμα πείσει τους ψηφοφόρους του κόμματος.

Όσοι εκ των έσω παρακολουθούν από κοντά τις τάσεις των Συναγερμικών ψηφοφόρων καταγράφουν διαρροές προς τρεις κατευθύνσεις:

Ένα σημαντικό ποσοστό Συναγερμικών μένουν μακριά και κρατάνε αποστάσεις από το κόμμα και τις όποιες δραστηριότητές του. Είναι αυτοί που την ημέρα των εκλογών θα προτιμούν να κάτσουν σπίτι τους, να μην πάνε να ψηφίσουν.

Οι εθνικόφρονες, αυτοί δηλαδή που κινούνται στη δεξιά πλευρά του Δημοκρατικού Συναγερμοί και οι οποίοι εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα διαφωνούν με σειρά επιλογών και θέσεων του ΔΗΣΥ. Αυτή η ομάδα ήδη κινείται προς το ΕΛΑΜ καθώς θεωρούν ότι είναι το κόμμα που εκφράζει καλύτερα τα δικά τους πιστεύω.

Και είναι και οι «εξοργισμένοι» οι οποίοι δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν Άλμα είτε γιατί δεν είναι ικανοποιημένοι με την αντιπολίτευση που ασκεί σήμερα ο ΔΗΣΥ, είτε γιατί θεωρούν ότι είναι ευκαιρία να «τιμωρήσουν» προηγούμενες αποφάσεις ή ενέργειες της κυβέρνησης Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ.

Αυτό το τρίπτυχο διαρροών έχει ως αποτέλεσμα να καταγράφονται χαμηλά ποσοστά συσπείρωσης για τον Δημοκρατικό Συναγερμό και παράλληλα να προκαλεί προβληματισμό ως προς την δυνατότητα της ηγεσίας να μπορέσει να ανατρέψει τα αρνητικά δεδομένα που σήμερα καταγράφονται μέσα και από τις μετρήσεις της κοινής γνώμης.

Στη δημοσκόπηση της Καθημερινής η οποία δημοσιεύθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου η συσπείρωση του Δημοκρατικού Συναγερμού ήταν στο 56%. Ενώ στη δημοσκόπηση του Σίγμα που δημοσιοποιήθηκε στις 6 Οκτωβρίου η συσπείρωση του ΔΗΣΥ ήταν στο 47%. Οι δύο αυτές μετρήσεις δείχνουν ακριβώς ότι μόλις οι μισοί Συναγερμικοί παραμένουν κοντά στο κόμμα τους και δηλώνουν ότι τους εκφράζει.

Πέραν όμως αυτού υπάρχει κι ένα ακόμα στοιχείο, που φαίνεται μέσα από τη δημοσκόπηση της Prime Consulting Ltd και το οποίο προκαλεί ανησυχία στα ανώτερα δώματα της Συναγερμικής ηγεσίας. Απ’ αυτούς που ψήφισαν ΔΗΣΥ στις βουλευτικές του 2021, ένας στους τρεις εμφανίζεται να είναι πολύ και αρκετά πιθανό στο να ψηφίσει κόμμα που έχει δημιουργηθεί πρόσφατα.

Αυτό δείχνει φαίνεται και από την ανάλυση εκείνων που δηλώνουν πως, εάν εκλογές διεξάγονταν την ερχόμενη Κυριακή, θα ψήφιζαν Άλμα. Σύμφωνα με τις μετρήσεις, ένας στους πέντε πιθανούς ψηφοφόρους του Άλματος προέρχονται από το χώρο του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Πως μπορεί να ανατραπεί η παρούσα κατάσταση

Στην Πινδάρου πολλοί είναι εκείνοι που εκφράζουν προβληματισμό για την εικόνα που παρουσιάζει το κόμμα και για το ότι οι έως τώρα κινήσεις που έχουν γίνει δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα. Σημειώνουν πως υπό κανονικές συνθήκες με τα ψηφοδέλτια σχεδόν έτοιμα και τους βασικούς υποψηφίους να είναι λίγο ή πολύ γνωστοί τα νούμερα θα έπρεπε να καταγράφουν σημαντική βελτίωση. Αντίθετα, σημειώνουν, ότι αυτά παραμένουν ως είχαν και πριν γίνουν ανακοινώσεις υποψηφίων.

Αυτό που συζητείται σε διάφορα επίπεδα είναι το πως μπορεί το κόμμα να κινηθεί προκειμένου να ανατραπεί η παρούσα κατάσταση πραγμάτων. Οι απόψεις που εκφράζονται διαφέρουν μεταξύ τους και δείχνουν πως δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη γραμμή και ένας σαφής στόχος.

Μια ομάδα στελεχών, που βρίσκονται κοντά στην πρόεδρο της παράταξης, επιμένουν ότι η σημερινή κατάσταση οφείλεται στα όσα έγιναν το 2023 και τις προεδρικές εκλογές. Είναι εκείνη η ομάδα που θεωρεί ότι η ζημιά στο κόμμα προέρχεται από την πλευρά του Προεδρικού. Παράλληλα η ομάδα αυτή προβάλλει τη θέση πως η διαρροή ψηφοφόρων προς το ΕΛΑΜ έχει να κάνει και με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Γι’ αυτό και επιχειρείται μια διασύνδεση προεδρικού και ΕΛΑΜ. Εκτιμούν πως αναδεικνύοντας αυτή τη διασύνδεση θα καταφέρουν να επαναπατρίσουν τους Συναγερμικούς.

Εκφράζεται επίσης και η εκτίμηση ότι τα χαμηλά ποσοστά συσπείρωσης οφείλονται και στο ότι οι ψηφοφόροι του Αβέρωφ Νεοφύτου παραμένουν μακριά από το κόμμα (και κάποιοι κινούνται προς Άλμα) καθώς θεωρούν ότι ο ΔΗΣΥ δεν έπεισε ότι είναι πραγματικά στην αντιπολίτευση. Οι εκφραστές αυτής της εκτίμησης υποστηρίζουν πως εάν το κόμμα γίνει πιο σκληρό απέναντι στην κυβέρνηση τότε οι συγκεκριμένοι ψηφοφόροι θα πειστούν και θα επιστρέψουν.

Υπάρχει τέλος κι εκείνη η ομάδα η οποία πιστεύει ότι το κόμμα δεν τα καταφέρνει στον αντιπολιτευτικό του ρόλο και θα πρέπει να κάνει κάποιες δεύτερες σκέψεις.

Σε κάθε περίπτωση όλοι συμφωνούν πως θα πρέπει σύντομα να βρεθούν λύσεις γιατί όσο πλησιάζουν προς τις κάλπες τα πράγματα θα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο.