Χαιρετίζει τη συμφωνία για τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση των ομήρων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

I welcome the agreement on the 1st phase of @POTUS’s plan for a Gaza ceasefire & hostage release.



Full implementation by all is essential to end suffering and pave the way for lasting peace and a two-state solution.



A day of promise and hope for our region October 9, 2025

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαιρετίζει «τη συμφωνία για την 1η φάση του σχεδίου, του Αμερικανού Πρόεδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και απελευθέρωση των ομήρων».

«Η πλήρης εφαρμογή από όλους είναι απαραίτητη για να τερματιστεί το βάσανο και να ανοίξει ο δρόμος για διαρκή ειρήνη και μια λύση δύο κρατών.

Μια ημέρα υπόσχεσης και ελπίδας για την περιοχή μας», προσθέτει στην ανάρτησή του ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.