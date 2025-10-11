Έτοιμος για όλα δηλώνει ο Ανδρέας Χασαπόπουλος, συνεχίζοντας για τρίτη συνεχόμενη μέρα να πυροβολεί κατά του Οδυσσέα Μιχαηλίδη και του «Άλματος», εντείνοντας το πρέσινγκ του. Ο ίδιος ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, κάτω από την πίεση των αναφορών του Χασαπόπουλου και των εντυπώσεων που αιωρούνταν, τοποθετήθηκε με ανάρτησή του, απαντώντας σε όσα του καταλογίζει. Έντονη ήταν και η τοποθέτηση του Χαρίδημου Τσούκα στις αναφορές του Χασαπόπουλου, ο οποίος συνεχίζει απτόητος.

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, στη χθεσινή του τοποθέτηση, ανέφερε πως ηγεσίες και στελέχη κομμάτων —ιδίως όσων κυβέρνησαν ή κυβερνούν τη χώρα— τον κάλεσαν να απαντήσει σε δύο κατηγορίες εις βάρος του, που βασίζονται σε αόριστες και ατεκμηρίωτες αναφορές.

«Πρώτη κατηγορία: Στην ηγεσία του Κινήματος υπάρχουν διεφθαρμένοι. Σε αυτό απαντήσαμε χθες με την ανακοίνωσή μας. Επανέρχομαι. Η ανοχή μου σε κρούσματα διαφθοράς είναι απολύτως μηδενική. Δεν είχα και δεν έχω ενώπιόν μου κανένα στοιχείο που να καταδείκνυε ότι οποιοσδήποτε από την ηγεσία του Κινήματος δεν είναι άμεμπτος. Αν για τα μέλη της ηγεσίας ή για οποιονδήποτε άλλο, φίλο ή υποστηρικτή, υπάρχουν στοιχεία που μπορούν να τεκμηριώσουν αδικήματα διαφθοράς ή κατάχρησης εξουσίας, ο κατέχων τα στοιχεία θα πρέπει να τα δώσει στις αρμόδιες αρχές. Τονίζω ξανά: Η ηγεσία του Άλματος είναι καθαρή σαν χιόνι», έγραψε.

«Δεύτερη κατηγορία: Βρισκόμουν πίσω από —και είχα παρεμβατικό ρόλο στη— διαχείριση της ιστοσελίδας “Ομάδα κατά της Διαφθοράς” στο Facebook, η οποία με στήριξε (με άλλο όνομα) όσο ήμουν Γενικός Ελεγκτής και, στη συνέχεια, στήριξε και το Άλμα. Για αυτή την κατηγορία τοποθετήθηκε χθες στο ΡΙΚ και σήμερα στο OMEGA ο ίδιος ο διαχειριστής της σελίδας. Συγκεκριμένα, δήλωσε ξεκάθαρα και κατηγορηματικά ότι ουδεμία σχέση είχα με την ιστοσελίδα, ούτε είχα ποτέ λόγο στο περιεχόμενό της. Για όποιον αμφιβάλλει, εδώ είναι η πρώτη σχετική δήλωσή του (στο ΡΙΚ). Στα σχόλια ακολουθεί η δεύτερη δήλωση (στο OMEGA).

Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς απόπειρες να πληγεί κάτι που δεν ελέγχουν, δηλαδή ένα κίνημα που γεννήθηκε έξω από τα γραφεία τους, μέσα από την κοινωνία», ανέφερε, προσθέτοντας: «Η δημοσκοπική μας δυναμική τους τρομοκρατεί. Γνωρίζουν ότι η κοινωνία έχει αγκαλιάσει το Άλμα. Επιτίθενται επειδή φοβούνται εσάς — την αποφασιστικότητά σας να αλλάξετε την Κύπρο. Μην τους κάνετε τη χάρη. Μην πιστεύετε τις διαβολές και τις συκοφαντίες. Μια άλλη Κύπρος είναι εφικτή», κατέληξε.

Ο Ανδρέας Χασαπόπουλος, σε δύο διαφορετικές τηλεοπτικές του παρεμβάσεις χθες, στον ΑΝΤ1 και στο OMEGA, μίλησε για φαινόμενα διαφθοράς από άτομα της ηγεσίας του Άλματος, τα οποία —όπως είπε— έθεσε ενώπιον του τέως Γενικού Ελεγκτή. Ωστόσο, εκείνος δεν τα απομάκρυνε από το κόμμα του. Κατήγγειλε περίπτωση φοροδιαφυγής ατόμου, αλλά και προμηθειών από δημόσια έργα με αποτέλεσμα να εκτοξεύεται το συνολικό τους κόστος. Δήλωσε μάλιστα έτοιμος να μιλήσει για αυτά, λέγοντας πως τα στοιχεία υπάρχουν.

Ο άλλοτε φανατικός υποστηρικτής του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, Ανδρέας Χασαπόπουλος, στέκεται πλέον απέναντί του και εξαπολύει διαρκή πυρά, ασκώντας έντονο πολιτικό πρέσινγκ. Σε μία από τις τηλεοπτικές του παρεμβάσεις σημείωσε ότι επιχειρούν κάποιοι να επικοινωνήσουν μαζί του για να τον πείσουν να αλλάξει γνώμη, όμως ο ίδιος, όπως είπε, έχει λάβει τις αποφάσεις του και είναι οριστικό.

Υποστήριξε επίσης ότι είχε επισημάνει τα φαινόμενα αυτά στον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, αλλά δεν εισακούστηκε, γι’ αυτό αποφάσισε να μείνει μακριά. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στο OMEGA, η διαφωνία τους προέκυψε αποκλειστικά λόγω της επιλογής αυτών των προσώπων. Ισχυρίστηκε ότι ο κ. Μιχαηλίδης τού είχε πει πως είχε δίκιο και υποσχέθηκε πως θα διόρθωνε την κατάσταση, αλλά τελικά συμπορεύτηκε με αυτά τα πρόσωπα. «Ήθελε να δημιουργήσει ένα πολιτικό κόμμα και για χάρη αυτού ξέχασε τα δανικά του», δήλωσε, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως τα συγκεκριμένα άτομα, φοβούμενα την επιρροή του, τον απομάκρυναν από τον πρώην Γενικό Ελεγκτή.

Ο Ανδρέας Χασαπόπουλος επέμεινε και στις προηγούμενες αναφορές του για συμφωνία της Ειρήνης Χαραλαμπίδου να είναι υποψήφια με το Άλμα, ενώ στην παρέμβασή του στον ΑΝΤ1 είπε πως ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης ξεκίνησε από 20%, έπεσε στο 15%, μετά στο 12% και τώρα στο 9%, επειδή δεν ακούει όσα του επισημαίνουν.

Η απάντηση Τσούκα

Ο Χαρίδημος Τσούκας, στέλεχος του Άλματος, που τις τελευταίες μέρες βρέθηκε στο στόχαστρο αναρτήσεων του Χασαπόπουλου, ήταν φιλοξενούμενος στη μεσημβρινή εκπομπή του OMEGA και απάντησε σε έντονο ύφος. Υπογράμμισε τη σοβαρότητα του ισχυρισμού του Χασαπόπουλου, σύμφωνα με τον οποίο «τέσσερα άτομα» που συμμετείχαν στην ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος είναι διεφθαρμένα και «θα έπρεπε να είναι στη φυλακή». Ωστόσο, τόνισε ότι, βάσει των αρχών της κριτικής σκέψης, το βάρος της απόδειξης πέφτει αποκλειστικά στον καταγγέλλοντα.

«Δεν είμαι εγώ αυτός που καλούμαι να απολογηθώ», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ευθέως προς τον Χασαπόπουλο: «Ρωτήστε τον αν έχει το θάρρος και τα κότσια να τους κατονομάσει». Απέρριψε τις κατηγορίες ως «ατεκμηρίωτες, αθεμελίωτες αιτιάσεις» που εκτοξεύονται συλλογικά και με υπονοούμενα και πρόσθεσε ότι δεν ασχολείται με «τα σκυλιά που γαυγίζουν», κάνοντας λόγο για «διαδικτυακή γραφίδα αμφίβολης ψυχικής ισορροπίας».

Ο κ. Τσούκας επέκτεινε την κριτική του και στα κόμματα που ζήτησαν εξηγήσεις από τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Εξήγησε ότι η φράση του Άλματος «φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης» είναι μεταφορική και αναφέρεται ευθέως στα κόμματα ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ, τα οποία, όπως είπε, «θεμελίωσαν ουσιαστικά το θεσμικό φυτώριο διαφθοράς». Χαρακτήρισε ως γελοίο το γεγονός ότι τα κόμματα αυτά, επί των ημερών των οποίων «ανδρώθηκε και άνθησε η διαφθορά στην Κύπρο», εγκαλούν σήμερα το Άλμα για διαφθορά.