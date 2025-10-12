Προτού ακόμη το Άλμα, το πολιτικό κίνημα με το οποίο επιχειρεί να μπει στην πολιτική σκηνή του τόπου ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, πάρει αριθμό στο μητρώο πολιτικών κομμάτων, βρίσκεται ενώπιον της πρώτης μεγάλης κρίσης του. Ο Ανδρέας Χασαπόπουλος, το άλλοτε δεξί χέρι του τέως Γενικού Ελεγκτή, πυροδότησε μια έκρηξη μεγατόνων, την οποία, όσο κι αν επιχειρείται να υποβαθμιστεί από τον ίδιο τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη και τους πέριξ του Άλματος, λαμβάνει διαστάσεις. Το νέο πολιτικό κίνημα, το οποίο αναμένει αυτή την περίοδο την έγκριση της αίτησης για εγγραφή στο μητρώο πολιτικών κομμάτων για να προχωρήσει με τον καταρτισμό ψηφοδελτίου, βρίσκεται ενώπιον μιας δύσκολης κατάστασης, με τον τέως Γενικό Ελεγκτή και άτομα που βρίσκονται δίπλα του στην πρώτη γραμμή να είναι πολιτικά στριμωγμένοι.

Μέχρι τις βουλευτικές εκλογές ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς, ωστόσο η φθορά αρχίζει από νωρίς για ένα κίνημα το οποίο επιδιώκει να έρθει ως «από μηχανής Θεός» που θα φέρει τη δυναμική ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό. Πρώτα, κάνοντας άνω-κάτω την κομματική σκηνή και φέρνοντας τις ισορροπίες εντός της Βουλής ανάποδα και, εν συνεχεία, βάζοντας πλώρη για την εξουσία. Το αφήγημα εξάλλου ήταν και είναι ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή της εξαγγελίας του Άλματος: στόχος είναι να γίνει η εκτελεστική εξουσία για την «αναθέσμιση» του κράτους.

Οι αναφορές Χασαπόπουλου στην τηλεοπτική εκπομπή του Άλφα ήρθαν να δώσουν υπόσταση σε όσα κατά καιρούς αφήνονταν ως υπονοούμενα για το κίνημα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, αλλά ακόμη και για τον ίδιο, τον οποίο ο άλλοτε στενός του συνεργάτης και φανατικός υποστηρικτής του έμμεσα έδειξε ως τον δημιουργό ή υποκινητή αναρτήσεων στο διαδίκτυο από συγκεκριμένη ομάδα, από την οποία γίνονταν επιθέσεις εναντίον πολιτικών, δημοσιογράφων, κρατικών αξιωματούχων, ακόμη και απλών πολιτών.

Πέραν όμως αυτής της διάστασης, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης βρισκόταν συχνά υπό κριτική για τα άτομα του περίγυρού του. Το αποκορύφωμα ήταν η μέρα της εξαγγελίας του Άλματος και η παρουσία συγκεκριμένων ατόμων στο πάνελ. Η παρουσία τους άρχισε να δημιουργεί τα πρώτα σύννεφα αμφισβήτησης ως προς τη σοβαρότητα του νέου πολιτικού κινήματος. Το χρονικό αυτό σημείο ίσως να ήταν καθοριστικό, καθώς φαίνεται πως και ο ίδιος ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης αντιλήφθηκε ότι έπρεπε να γίνει ένα ξεκαθάρισμα, καθώς κάποιες παρουσίες θα λειτουργούσαν ως πολιτικά βαρίδια στην πορεία που επιχειρούσε στην πολιτική. Εκεί που έδειχνε ότι άρχισε να γίνεται ένα γερό φιλτράρισμα, ήρθε και η μεγάλη έκρηξη η οποία, εν πολλοίς, επιβεβαίωσε και όσους συχνά επεσήμαναν πως γύρω από τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη είχε συγκεντρωθεί ένα εκρηκτικό μείγμα συνεργατών και υποστηρικτών και πως ήταν θέμα χρόνου να ανοίξει το πρώτο εσωτερικό μέτωπο.

Η όλη ιστορία έδωσε το πεδίο που αναζητούσαν όλο αυτό το διάστημα πολιτικοί αντίπαλοί του για να τον στριμώξουν στη γωνία. Το αξιοσημείωτο είναι ότι πήραν την πάσα από εκεί που δεν το περίμεναν και βρέθηκαν σε πλεονεκτική θέση για να… σκοράρουν. Για πρώτη ίσως φορά μετά από πολύ καιρό, εναντίον του Οδυσσέα Μιχαηλίδη και του κινήματός του, το οποίο αποτελεί και τη δεύτερη, μετά το ΕΛΑΜ, απειλή ανατροπής του πολιτικού σκηνικού. Όπως ήταν αναμενόμενο, δεν έχασαν ευκαιρία, βγήκαν μπροστά και πυροβόλησαν.

Το ζητούμενο βέβαια για τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη και τους στενούς συνεργάτες του είναι να δείξουν τα ανάλογα αντανακλαστικά, να ξεπεράσουν όσο το δυνατόν συντομότερα το σοκ από την εκ των έσω επίθεση και να συνεχίσουν την πορεία προς την κάλπη, σε έναν δρόμο που αποδεικνύεται δύσβατος. Από λεωφόρος που έμοιαζε αρχικά, απειλεί να μετατραπεί σε στενό μονοπάτι… Ο ίδιος καλείται να δείξει πως μπορεί να κρατήσει γερά το τιμόνι πριν την ανατροπή της δικής του πολιτικής προσπάθειας, ως οδηγός ενός λεωφορείου που έχει ως επιβάτες και… αντιδραστικούς ταραξίες, αλλά και επιβάτες διαφορετικών και ενίοτε αντιφατικών μεταξύ του πολιτικών επιδιώξεων.

Διαδικτυακοί «Δον Κιχώτες» και «Ταλιμπάν» – Η δράση Χασαπόπουλου

Ο Ανδρέας Χασαπόπουλος ήταν διευθυντής Ελέγχου στην Ελεγκτική Υπηρεσία. Από εκεί ξεκινά η σχέση του με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Κάποια στιγμή αφυπηρέτησε από την Υπηρεσία, όμως ήταν προφανές ότι διατηρούσε στενές σχέσεις με τον Γενικό Ελεγκτή. Ήταν μάλιστα το άτομο πίσω από την περιβόητη ομάδα στο Facebook, «Ομάδα Στήριξης του Γενικού Ελεγκτή», στην οποία γίνονταν δημοσιεύσεις όχι μόνο από εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, αλλά και καταγγελίες εναντίον διαφόρων. Η συγκεκριμένη ομάδα μετρούσε μερικές δεκάδες χιλιάδες μέλη, μέχρι που έκλεισε μετά από αναφορές που έγιναν εναντίον της για αναρτήσεις εις βάρος πολιτών.

Ο ίδιος, βέβαια, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης ουδέποτε παραδέχθηκε οποιαδήποτε σχέση με τη συγκεκριμένη ομάδα. Αντίθετα, δημόσια απέρριπτε οποιαδήποτε σχέση. Μέσα από τις αναρτήσεις και τις αναφορές που γίνονταν στη συγκεκριμένη σελίδα, καλλιεργείτο και συντηρείτο η εντύπωση ότι κυριαρχεί παντού διαφθορά και διαπλοκή και δημιουργείτο μια τάση απαξίωσης της πολιτικής και των θεσμών.

Μετά το κλείσιμο της συγκεκριμένης ομάδας ακολούθησε η δημιουργία της ομάδας «Νέα Ομάδα Στήριξης του Γενικού Ελεγκτή», η οποία στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Ομάδα Καταπολέμησης της Διαφθοράς. «Η “Ομάδα Καταπολέμησης της Διαφθοράς” συνεχίζει το έργο της “Νέας Ομάδας Στήριξης Γενικού Ελεγκτή” μετά την απόφαση παύσης του Γενικού Ελεγκτή», αναφέρεται χαρακτηριστικά στις πληροφορίες της ομάδας, διαχειριστής της οποίας είναι ο Ανδρέας Χασαπόπουλος. Η συγκεκριμένη ομάδα στο Facebook προωθούσε τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη και προετοίμαζε την πολιτική κάθοδό του.

Ακριβώς για αυτούς τους λόγους, ο Ανδρέας Χασαπόπουλος ταυτίστηκε πλήρως με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Ο τελευταίος διαχρονικά κρατούσε κάποιες αποστάσεις ασφαλείας, ήταν όμως προφανές ότι ο εριστικός λόγος του Χασαπόπουλου και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε η συγκεκριμένη ομάδα λειτουργούσαν υπέρ του ίδιου και αυτό τον ευνοούσε. Ο Ανδρέας Χασαπόπουλος όμως, στις τελευταίες δηλώσεις του, έβαλε στην εξίσωση και το υπονοούμενο πως πίσω από αναρτήσεις και αναφορές εναντίον προσώπων βρισκόταν και ο ίδιος ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Για κάποιους αυτό ήταν δεδομένο, για κάποιους όχι. Αποδείξεις δεν υπήρχαν και δεν υπάρχουν και ο μόνος που θα μπορούσε να το ξέρει είναι ο Χασαπόπουλος, ο οποίος, βέβαια, αμφισβητείται. Είναι γεγονός πάντως ότι αναγκάστηκε κάποιες φορές, και πρόσφατα μάλιστα, να ανακαλέσει πράγματα που είπε ή δήλωσε εναντίον προσώπων. Σε κάθε περίπτωση, ο Χασαπόπουλος λειτουργούσε με τρόπο που ευνοούσε τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη και ο τελευταίος δεν το άφηνε ανεκμετάλλευτο.

Ο Χαρίδημος Τσούκας και ο Κωνσταντίνος Χριστοφίδης

Όταν ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης παυόταν με δικαστική απόφαση από τη θέση του Γενικού Ελεγκτή, ήταν δεδομένη και η στροφή του στην πολιτική. Εκ της θέσεώς του στην Ελεγκτική Υπηρεσία είχε αποκτήσει μεγάλη δημοφιλία, την οποία συντηρεί μέχρι και σήμερα. Γι’ αυτό και η όλη κρίση που έχει ξεσπάσει αποτελεί και ένα πρώτο τεστ και σε αυτό το επίπεδο.

Οι ακαδημαϊκοί Χαρίδημος Τσούκας και Κωνσταντίνος Χριστοφίδης βρέθηκαν από νωρίς δίπλα στον Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Η παρουσία τους δίπλα στον Οδυσσέα Μιχαηλίδη και η επιρροή που ασκούν, ιδιαίτερα ο Τσούκας, στη διαμόρφωση των πολιτικών του Άλματος, εισπράχθηκε από κάποιους άλλους με αρκετή δόση καχυποψίας, καθώς έβλεπαν προφανώς ότι έχαναν έδαφος. Αυτό αποτελεί σημαντικό στοιχείο στην όλη εξίσωση. Τα θραύσματα από την έκρηξη της βόμβας Χασαπόπουλου, μετά τον Μιχαηλίδη, είχαν στόχο και αυτούς τους δύο. Ιδιαίτερα τον Τσούκα, ο οποίος δέχθηκε δύο φορές τη διαδικτυακή επίθεση Χασαπόπουλου μέσω αναρτήσεων. Στη μία τον κατηγορούσε για την έδρα Columbia Shipmanagement που κατέχει στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου.

«Η Columbia Shipmanagement είναι θυγατρική της Columbia Group of Companies. Δηλαδή, ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του Χριστοδουλίδη είναι ταυτόχρονα και ο χρηματοδότης της έδρας που κατέχει ο number 2 του Άλμα. Εύκολα αντιλαμβάνεται κάποιος τι σημαίνει αυτό», έγραφε. Στη δεύτερη ανάρτησή του έκανε αναφορά στην πολιτική του σταδιοδρομία στην Ελλάδα στο παρελθόν και σήμερα στην Κύπρο και τον κατηγορούσε ουσιαστικά για «κυνήγι καρέκλας»: «Υποψήφιος με το ΠΟΤΑΜΙ στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015. Υποψήφιος με τη ΔΡΑΣΗ του πρώην Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας Στέφανου Μάνου στις Ευρωεκλογές της 7ης Ιουνίου 2009. Αναπληρωτής Πρόεδρος στο Άλμα και, κατά πάσα πιθανότητα, υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές (τώρα της Κύπρου) του 2026. Με όποιον να ’ναι… φτάνει να καταφέρουμε να εκλεγούμε», έγραψε.

Ο Χαρίδημος Τσούκας απάντησε με τη γνωστή μακροσκελή ανάρτησή του, δηλώνοντας την απογοήτευσή του για την πολιτική και την επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. «Μια δηλητηριώδης διαδικτυακή γραφίδα, αμφίβολης ψυχικής ισορροπίας, συγκέντρωσε τα φώτα της προσοχής πάλι. Δεν με ενοχλεί η προσωπική επίθεσή του ως τέτοια. Το να με χαρακτηρίζει “μηδενικό” κάποιος που δεν υπολήπτομαι το βρίσκω φαιδρό. Διασκεδάζω με την ανθρώπινη μωρία, τη μικρόνοια και την εμπάθεια. Τέτοιες στάσεις παρουσιάζουν ανθρωπολογικό, ίσως και ψυχιατρικό, ενδιαφέρον και τροφοδοτούν τη σκέψη μου για τα ανθρώπινα», έγραψε, συνεχίζοντας: «Κατήγγειλε, λοιπόν, ο εκ συστήματος εχθροπαθής, ότι χρηματοδοτούμαι από την εταιρία Columbia Shipmanagement, καθότι κατέχω την επώνυμη Έδρα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, σημειώνοντας, με νόημα, ότι αυτή η εταιρία υπήρξε ο μεγαλύτερος προεκλογικός χρηματοδότης του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Ο υπαινιγμός είναι σαφής: “ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του Χριστοδουλίδη είναι ταυτόχρονα και ο χρηματοδότης της έδρας που κατέχει ο number 2 του Άλμα”. Διαπλεκόμενος κι εγώ, δηλαδή!»

Στη συνέχεια ο Χαρίδημος Τσούκας εξηγεί πώς έχουν τα πράγματα σε σχέση με τη χρηματοδότηση της έδρας στο Πανεπιστήμιο από τη συγκεκριμένη εταιρεία, μια πρακτική δοκιμασμένη σε όλα τα πανεπιστήμια. Απαντά επίσης και στη δεύτερη κατηγορία Χασαπόπουλου, τον οποίο χαρακτηρίζει ως διαδικτυακό stalker, και καταλήγει προειδοποιώντας τον ότι θα τον βρει απέναντί του στα δικαστήρια εάν αισθανθεί ότι σπιλώνεται η υπόληψή του.

Με τον Κωνσταντίνο Χριστοφίδη, η αντιπαράθεση πήρε ήδη νομική διάσταση, καθώς ο τέως πρύτανης του απέστειλε επιστολή με δικηγόρο για να ανακαλέσει, με τον Χασαπόπουλο να απαντά πως δεν πρόκειται να το κάνει, λέγοντας πως δεν αναφέρθηκε σε ονόματα αλλά θίχτηκε ο Χριστοφίδης.

Κάπου εδώ, όμως, είναι που εγείρεται ζήτημα για το πώς το «σκυλί που γαυγίζει» ήταν κάποτε χρήσιμο και σήμερα είναι αμφίβολης ψυχικής ισορροπίας…

Στην εξίσωση ορισμένοι προσθέτουν και το γεγονός ότι στην προσωρινή ηγεσία του Άλματος βρίσκεται και η γνωστή από τη δράση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Νικολέττα Τσικίνη. Η περίπτωσή της έγινε ακόμη πιο γνωστή μετά την αντιπαράθεσή της με γυναίκα αστυνομικό που υπηρετούσε στην ΚΥΠ. Η δράση της Τσικίνη στα ΜΚΔ προκαλεί συχνά διάφορες αντιδράσεις, ιδιαίτερα για τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιεί εναντίον του Προέδρου της Δημοκρατίας, της συζύγου του, αλλά και άλλων πολιτικών αρχηγών και όχι μόνο.

Η δράση επίσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ατόμων του οικογενειακού περίγυρου του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, τα οποία επιτίθενται με αναρτήσεις τους σε διάφορα άτομα, συντηρεί την εντύπωση πως τα φαινόμενα Χασαπόπουλου δεν έχουν εκλείψει από τον χώρο του Άλματος.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι άτομα που παρουσιάζονταν στον περίγυρο του κινήματος είχαν ταυτιστεί με εκδήλωση που διοργανωνόταν στη Λεμεσό για τις πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσό, γεγονός που ανάγκασε το Άλμα να βγάλει ανακοίνωση για να διαχωρίσει τη θέση του.

Βάζει ψηλά τον πήχη για τις βουλευτικές εκλογές

Το Άλμα επιχειρεί να καταγράψει το πολιτικό αποτύπωμά του στο πολιτικό προσκήνιο από τον Σεπτέμβριο και μετά, με τον διορισμό της πρώτης προσωρινής Εκτελεστικής Γραμματείας. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν το κίνημα να έχει μια δυναμική που το εδραιώνει στην 4η θέση πάνω από το ΔΗΚΟ, με διψήφιο ποσοστό ψήφων. Αυτό, βέβαια, πριν ακόμη γίνει επίσημα κόμμα και καταρτίσει ψηφοδέλτιο. Φαίνεται ως πολιτικός χώρος να έχει εισροές από όλα τα παραδοσιακά κόμματα και αυτό είναι στοιχείο που πρέπει να προστεθεί στην όλη εξίσωση, καθώς εισπράττει μέρος του εκλογικού σώματος που θέλει να εκφράσει την απογοήτευση του στο κομματικό σύστημα.

Ο ΔΗΣΥ και το ΔΗΚΟ άνοιξαν κάποιες φορές μέτωπο με το Άλμα. Οι αναφορές Χασαπόπουλου έδωσαν την ευκαιρία για μετωπική σύγκρουση μαζί του. Στο μέτωπο της επίθεσης μπήκαν και η ΔΗΠΑ και το ΒΟΛΤ. Το τελευταίο βλέπει το Άλμα ως τον χώρο που του αποσπά ψήφους διαμαρτυρίας που θα κατέληγαν κοντά του. Στην Πινδάρου βλέπουν να έχουν απώλειες, κυρίως από δυσαρεστημένους ψηφοφόρους του κόμματος που δεν θέλουν να ψηφίσουν ΕΛΑΜ και επιλέγουν το κίνημα του τέως Γενικού Ελεγκτή. Στο ΔΗΚΟ βρέθηκαν να έχουν απέναντί τους το άτομο για το οποίο, το 2020, δεν ψήφισαν τον προϋπολογισμό του κράτους, αξιώνοντας να δοθούν οι φάκελοι των πολιτογραφήσεων στη Νομική Υπηρεσία.

Σήμερα, αποτελεί πολιτικό αντίπαλο από τον οποίο καταγράφουν απώλειες.

Από πλευράς ΑΚΕΛ δεν υπήρξε αντίδραση. Ενόχληση για τη δημόσια πρόσκληση προς Κώστα και Χαραλαμπίδου υπήρξε, ωστόσο. Στην Εζεκία Παπαϊωάννου, βλέποντας πως η ζημιά που έχουν προς το Άλμα δεν είναι ανησυχητική, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που επικαλούνται, απέφυγαν να ανοίξουν μέτωπο μαζί του. Η όποια φθορά του Άλματος, εξάλλου, ενδεχομένως να λειτουργεί ενισχυτικά για το ΑΚΕΛ ως το κατεξοχήν κόμμα της αντιπολίτευσης συνεπώς δεν βλέπουν στην παρούσα φάση ότι θα τους εξυπηρετούσε μία σύγκρουση μαζί του.

Η Ειρήνη, ο Κώστας και ο Δημήτρης Παπαδάκης

Το δημόσιο κάλεσμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη προς τον βουλευτή Κώστα Κώστα του ΑΚΕΛ και τα εγκωμιαστικά του σχόλια προς την Ειρήνη Χαραλαμπίδου ενόχλησαν κάποιους εντός του Άλματος. Τα μουρμουρητά όμως είχαν ξεκινήσει από την ημέρα που έγινε γνωστό ότι γίνονται συζητήσεις με τον τέως ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδάκη. Κάποιοι έβλεπαν πως ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης τους πρόδιδε και ότι τους άφηνε εκτός διεργασιών και μάλιστα με πρόσωπα που ήταν ήδη στην πολιτική… Αναρτήσεις και σχόλια ανώνυμων διαδικτυακών λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία ήταν φανερό ότι ήταν υποστηρικτές του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, είχαν αρχίσει να διαφοροποιούν τη στάση τους και να εκφράζουν τη διαφωνία τους με τις κινήσεις του.