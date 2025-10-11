Νέα αναταραχή φαίνεται να βρίσκεται σε εξέλιξη στο Άλμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, αφού μετά τις αναφορές του Ανδρέα Χασαπόπουλου, ακόμη ένα άτομο, υποστηρικτής του κινήματος, ο Αβραάμ Θεμιστοκλέους, αποχώρησε πυροβολώντας.

Μάλιστα, ο κ. Θεμιστοκλέους ήταν μεταξύ των ατόμων που βρισκόταν στο πάνελ της παρουσίασης του κινήματος και πλαισίωναν με τον πιο επίσημο τρόπο τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Ο κ. Θεμιστοκλέους, ανακοίνωσε την αποχώρηση του από το Άλμα, μέσω βίντεο που ανάρτησε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα πως το Κίνημα δεν λειτουργεί δημοκρατικά. Όπως υποστηρίζει λαμβάνονταν αποφάσεις, οι οποίες ήταν κατευθυνόμενες από συγκεκριμένους, πίσω από κλειστές πόρτες. Επιπλέον, ο κ. Θεμιστοκλέους εξέφρασε τη δυσαρέσκεια, αφού όπως υποστηρίζει το Άλμα δεν είχε θέσεις για τους νέους.

