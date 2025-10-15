Με την παρουσία κάποιων νέων υποψηφίων στο ΕΛΑΜ διαφωνεί ο παραιτηθείς Ά αντιπρόεδρος του κόμματος Βαγγέλης Τσαγγαρίδης και αυτός φαίνεται να είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους παραιτήθηκε.

Αυτό άφησε να διαφανεί με δηλώσεις του στον ΑΝΤ1 αλλά διευκρίνισε ότι παραιτήθηκε μόνο από το αξίωμά του και όχι από μέλος του ΕΛΑΜ.

Με ξεκάθαρο τρόπο τοποθετήθηκε για τον Μάριο Πελεκάνο και τον Παύλο Ιωάννου, λέγοντας ότι βρίσκονται εδώ και ενάμιση χρόνο στο ΕΛΑΜ και με την όλη δράση και συμπεριφορά τους έχουν αποδείξει πως δεν έχουν την παραμικρή διαφορά από τους παραδοσιακούς ελαμίτες.

Απαντώντας σε ερώτηση ειδικά για τους Ανδρέα Παπαχαραλάμπους και Ευγένιο Χαμπουλλά, ο κ. Τσαγγαρίδης ανέφερε ότι «πρέπει να αποδείξουν ότι στις 25 Μαΐου (την επομένη των βουλευτικών εκλογών δηλαδή) θα είναι εκεί αν δεν εκλεγούν» και ότι «θα σηκώσουν μανίκια, όπως έκαναν Πελεκάνος και Ιωάννου». Κατέστησε σαφές με την τοποθέτησή του ότι διαφωνεί με την επιλογή των δύο υποψηφίων.

Σχολιάζοντας την τοποθέτηση του Β. Τσαγγαρίδη, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΕΛΑΜ Μάριος Πελεκάνος, είπε ότι είναι απολύτως σεβαστές οι απόψεις του και εκθείασε την προσφορά του παραιτηθέντος αντιπροέδρου του κόμματος.

Ο Μ. Πελεκάνος ανέφερε ακόμη ότι ως ΕΛΑΜ δεν ξεχωρίζουν τους υποψηφίους σε παλαιούς και νέους και ότι οι ψηφοφόροι θα τους κρίνουν όλους και θα επιλέξουν ποιοι θα εκπροσωπούν το κόμμα στη Βουλή.