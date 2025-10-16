«Είναι λυπηρό» που υπήρξαν δημόσιες αντεγκλήσεις ανάμεσα σε Ελλάδα και Κύπρο αναφορικά με το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, ανέφερε ο Νίκος Αναστασιάδης σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Βεργίνα Κύπρου. Επισήμανε πως η διαφωνία έπρεπε να κρατηθεί όσο ήταν δυνατό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Για τις δηλώσεις που ακολούθησαν και στόχο είχαν να μαζέψουν την κατάσταση και να πείσουν την κοινή γνώμη πως υπάρχει ομοψυχία ανάμεσα σε Αθήνα και Λευκωσία, ο τέως ΠτΔ έκανε λόγο για κινήσεις που εξυπηρετούν την εικόνα. «Έπρεπε να αποφευχθούν οι όποιες δημόσιες δηλώσεις» δήλωσε κατηγορηματικά, αποκαλύπτοντας πως υπήρχαν και επί διακυβέρνησης του διαφωνίες, ωστόσο, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να αναδειχθούν είτε από την τότε κυπριακή ηγεσία, είτε από την ελληνική.

Ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε στην εκπομπή «Αποκλειστικά» και τοποθετήθηκε επί παντός επιστητού, με αναφορές και σχόλια για την πολιτική, κομματική και διεθνή επικαιρότητα.

Στο κεφάλαιο ΔΗΣΥ, ο Νίκος Αναστασιάδης ήταν ιδιαίτερα καυστικός, εκφράζονταν μεγάλη λύπη και ανησυχία για τα τεκταινόμενα και τον κίνδυνο οριστικής διάσπασης του κόμματος. Αναφέρθηκε σε δύο προσπάθειες διάσπασης κατά την περίοδο που ο ίδιος ήταν ηγέτης, τις οποίες ωστόσο ο ίδιος θεωρεί πως κατόρθωσε να ξεπεράσει και το κόμμα να ανασυγκολληθεί. Την περίπτωση Αλέκου Μαρκίδη και Γλαύκου Κληρίδη το 2003 και την περίπτωση του δημοψηφίσματος στο Σχέδιο Ανάν, με τις δύο τάσεις στο κόμμα για «ναι» ή «όχι». Για την σημερινή κρίση, ο τέως ΠτΔ εξέφρασε ανησυχία, αφού θεωρεί ότι το κόμμα παρεκκλίνει από τις αρχές και τις αξίες του. «Αυτό που πρέπει να προέχει είναι πρώτα το καλό της πατρίδας», υπογράμμισε, εξηγώντας πως πρέπει να επαναπροσδιοριστούν πολιτικές έτσι ώστε να επανέλθουν και όλοι όσοι θεώρησαν πως διαφώνησαν με τις επιλογές του κόμματος. Για την επιστολή που απέστειλε προς την ηγεσία μετά την αντικατοχική εκδήλωση του Δήμου Αμμοχώστου και τις αναφορές Καζαμία, ο κ. Αναστασιάδης κατέστησε σαφή τη θέση του για ανάγκη δυναμικής απάντησης σε κατηγορίες. «Η σιωπή στέλνει λανθασμένα μηνύματα», είπε χαρακτηριστικά.

Για την Αννίτα Δημητρίου συγκεκριμένα, ο τέως ΠτΔ και επίτιμος πρόεδρος του ΔΗΣΥ, ξεκαθάρισε πως χαίρει της εκτίμησης του, ενώ την χαρακτήρισε ως δικό του «πολιτικό δημιούργημα». Όπως εξήγησε, η πρώτη φορά που της δόθηκε η ευκαιρία να την γνωρίσει ο κόσμος ήταν το 2018, όταν τοποθετήθηκε ως εκπρόσωπος Τύπου της προεκλογικής του εκστρατείας. Στη συνέχεια, πρόσθεσε, αναδείχθηκε και καταξιώθηκε λόγω των ικανοτήτων της και των δικών της ενεργειών. Ο Νίκος Αναστασιάδης αναφέρθηκε ακόμα και στην επιθυμία του να έχει ένα συμβουλευτικό ρόλο στο κόμμα, χωρίς αυτός να παραπέμπει σε κηδεμονία.

Όσον αφορά την σχέση του με τον Αβέρωφ Νεοφύτου, ο Νίκος Αναστασιάδης υπογράμμισε ότι έχει αποκατασταθεί. Επανέλαβε αυτό που έχει πει πολλές φορές, πως ο θυμός του δεν διαρκεί πάνω από 24 ώρες, καθώς και την τακτική του τηλεφωνήματος ώστε αυτός που τον δυσαρεστεί να ακούσει τα εξ αμάξης. Σε αυτό το πλαίσιο μίλησε και για την εκλιπούσα Καίτη Κληρίδου, για την οποία εξήγησε πως τα όσα λέχθηκαν από μέρους του τότε που εξελίχθηκε η κόντρα μεταξύ τους, ίσως να ήταν και υπερβολικά. Δεν παρέλειψε πάντως, να εκφράσει την άποψη ότι η Καίτη Κληρίδου είχε τότε παραπλανηθεί από άλλους.

Για τον νυν Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο τέως είπε πως περιμένει από εκείνον να αναγνωρίζει ότι πολιτικές του εδράζονται στα θεμέλια της δικής του διακυβέρνησης. Έκανε λόγο για υπερβολή στην προβολή ότι «ανακαλύψαμε τον τροχό», όπως είπε χαρακτηριστικά. Δεν έκρυψε πάντως την χαρά του που ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, χτίζει, όπως είπε, πάνω στα θεμέλια των Χάρη Γεωργιάδη και Κωνσταντίνου Πετρίδη.

Σε μια άλλη αποκάλυψη του, ο Νίκος Αναστασιάδης εξέφρασε την πεποίθηση πως υπάρχουν φιλίες στην πολιτική, όταν υπάρχει και ήθος. Αναφέρθηκε στις περιπτώσεις Μιχάλη Παπαπέτρου, Νίκου Κατσουρίδη και Εζεκία Παπαϊωάννου, με τους οποίους παρά τις διαφορετικές τους απόψεις, τους συνέδεε, σύμφωνα με τον τέως ΠτΔ, μια βαθιά φιλία.

Δείτε ολόκληρη την συνέντευξη του Νίκου Αναστασιάδη: