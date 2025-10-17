Κόντρα ξέσπασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μεταξύ του προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, και του επικεφαλής του «Άλματος», Οδυσσέα Μιχαηλίδη, με αφορμή τις δημόσιες συμβάσεις και τους εργολάβους που αναλαμβάνουν δημόσια έργα.

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, φιλοξενήθηκε χθες στην εκπομπή του Omega και δήλωσε ότι πρέπει να επανέλθει η διαιτησία στις δημόσιες συμβάσεις. «Η απόφαση να αφαιρεθεί η πρόνοια της διαιτησίας είναι αυτή που έχει οδηγήσει στα ολιγοπώλια που διαπιστώνει η Ελεγκτική Υπηρεσία», ανέφερε.

Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι ένας βασικός λόγος που τρεις εταιρείες παίρνουν τη μεγάλη πλειοψηφία των έργων είναι επειδή το Δημόσιο επέλεξε να αφαιρέσει τις πρόνοιες διαιτησίας από τις δημόσιες συμβάσεις και πλέον οι εργολάβοι μπορούν να διεκδικήσουν αυτά που πιστεύουν ότι δικαιούνται μόνο μέσω των δικαστηρίων.

Συμπλήρωσε ότι οι δικαστικές διαδικασίες διαρκούν χρόνια, σε αντίθεση με τη διαιτησία.

«Δεν είναι πολλοί οι εργολάβοι που μπορούν να αντέξουν αυτή την καθυστέρηση και, επομένως, η απόφαση να αφαιρεθεί η πρόνοια της διαιτησίας οδήγησε στα ολιγοπώλια που σημειώνει η Ελεγκτική Υπηρεσία», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι η διαιτησία δεν είναι χρονοβόρα διαδικασία και πως είχε αφαιρεθεί μετά από υπόδειξη του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, επειδή είχε διαπιστώσει ότι το Δημόσιο έχανε όλες τις διαιτησίες.

«Αντί να βελτιωθεί το Δημόσιο, αφαιρέθηκε η πρόνοια για διαιτησίες», σημείωσε, εξηγώντας ότι το αποτέλεσμα ήταν να προσφεύγουν όλοι στα δικαστήρια με τεράστιες καθυστερήσεις.

«Κανένας μικρός ή μεσαίος εργολάβος δεν μπορεί να αναλάβει δημόσια σύμβαση. Έτσι, όλα τα δημόσια έργα πηγαίνουν σε 3-4 μεγάλους εργολάβους», τόνισε.

«Υιοθέτησες άθελα σου την προπαγάνδα της Κυβέρνησης Αναστασιάδη»

Άμεση ήταν η απάντηση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο οποίος με ανάρτησή του στο X ανέφερε,

«Ως Ελεγκτική Υπηρεσία ουδέποτε ταχθήκαμε εναντίον της συμπερίληψης της διαιτησίας ως τρόπου επίλυσης διαφορών. Δυστυχώς, φαίνεται να υιοθέτησες άθελά σου την προπαγάνδα της Κυβέρνησης Αναστασιάδη, που μου φόρτωνε πάντα όλες τις παθογένειες και στρεβλώσεις του αναποτελεσματικού κράτους μας».

Η ανάρτηση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη

«Αγαπητέ Νικόλα, έχω ακούσει την παρέμβασή σου. Το 2006, όταν ήμουν ακόμη στο Υπουργείο Συγκοινωνιών, ετοίμασα τα πρότυπα έγγραφα συμβολαίων δημοσίων έργων για ολόκληρο τον δημόσιο τομέα. Ως μέθοδο επίλυσης διαφορών περιέλαβα τη διαιτησία. Αυτό ίσχυσε για αρκετό καιρό.

Άλλαξε το 2010 για τα οικοδομικά έργα και το 2015 για τα έργα πολιτικής μηχανικής, επειδή έτσι αποφάσισε το Τμήμα Δημοσίων Έργων, που ήταν ο μεγαλύτερος φορέας υλοποίησης δημοσίων έργων.

Ως Ελεγκτική Υπηρεσία ουδέποτε ταχθήκαμε εναντίον της συμπερίληψης της διαιτησίας ως τρόπου επίλυσης διαφορών, αν και δεν συμφωνώ μαζί σου ότι ο “εθνικός εργολάβος” δημιουργήθηκε από αυτή την αιτία.

Η δική μου επιλογή υπέρ της διαιτησίας αντικατοπτρίζεται και σε όρους συμβολαίου που είχα ετοιμάσει για συγκεκριμένα έργα (π.χ. το έργο μελέτη–κατασκευή έξι λωρίδων Λευκωσίας – Αγίας Βαρβάρας). Δυστυχώς, φαίνεται να υιοθέτησες άθελά σου την προπαγάνδα της Κυβέρνησης Αναστασιάδη, που μου φόρτωνε πάντα όλες τις παθογένειες και στρεβλώσεις του αναποτελεσματικού κράτους μας».

Αγαπητέ Νικόλα,

«Μη λες ψέματα – Φέσωσες την οικοδομική βιομηχανία με μονοπώλια»

Ακολούθησε η ανάρτηση του Νικόλα Παπαδόπουλου, ο οποίος κάλεσε τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη «να μην λέει ψέματα».

Όπως έγραψε στο X, «εσύ απαίτησες να αφαιρεθεί η πρόνοια της διαιτησίας από τις δημόσιες συμβάσεις, όταν είδες ότι έχανες όλες τις διαιτησίες, με τον ισχυρισμό ότι οι εργολάβοι λαδώνουν τους διαιτητές. Αντί να διορθώσεις το Δημόσιο, “διόρθωσες” τις συμβάσεις και, ως αποτέλεσμα, φέσωσες την οικοδομική βιομηχανία με μονοπώλια, ολιγοπώλια και επιπρόσθετο κόστος. Αυτά παθαίνουμε όταν δημόσιοι υπάλληλοι αποφασίζουν για την οικονομία με βάση τις εμμονές τους».

Αγαπητέ @OMichaelides μην λες ψέματα.



Εσύ απαίτησες να αφαιρεθεί η πρόνοια της διαιτησίας από τις δημόσιες συμβάσεις όταν είδες ότι έχανες όλες τις διαιτησίες, με τον ισχυρισμό ότι «οι εργολάβοι λαδώνουν τους διαιτητές».



«Η Κυβέρνηση Αναστασιάδη και Χριστοδουλίδη αποδείχθηκαν παντελώς ανίκανες»

Ο επικεφαλής του «Άλματος» επανήλθε με νέα ανάρτησή του, καλώντας τον Νικόλα Παπαδόπουλο να ζητήσει ενημέρωση.

Όπως ανέφερε, «η Κυβέρνηση Αναστασιάδη και, στη συνέχεια, η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, αποδείχθηκαν παντελώς ανίκανες να διασφαλίσουν το δημόσιο συμφέρον στην προώθηση δημοσίων έργων».

Η ανάρτηση του

Αγαπητέ Νικόλα, είναι εισήγησή μου να ζητήσεις ενημέρωση και να μην υιοθετείς άκριτα την εις βάρος μου προπαγάνδα αυτών που εσύ κατηγορούσες ως την πλέον διεφθαρμένη κυβέρνηση.

Σου εξήγησα με στοιχεία πώς έχουν τα πράγματα. Μάλιστα, ως Υπηρεσία, όχι μόνο ήμασταν υπέρ της διαιτησίας, αλλά προκρίναμε και την κριτική διαδικασία (adjudication) ως το πρώτο μέσο επίλυσης διαφορών.

Αυτοί που αντιδρούσαν ήταν το Τμήμα Δημοσίων Έργων και η Νομική Υπηρεσία. Σου παραθέτω και σχετικό δημοσίευμα από δημόσια παρέμβασή μας τον Μάιο του 2024.

Για την ιστορία, ο θεσμός του bonus στα δημόσια έργα εισήχθη επίσης με δική μου πρωτοβουλία το 2002, την οποία, για να είμαστε δίκαιοι, είχε αμέσως αποδεχθεί και στηρίξει ο τότε Υπουργός μου, Αβέρωφ Νεοφύτου. Με δική μου πρωτοβουλία άρχισε επίσης η ευρεία χρήση της μεθόδου “Μελέτη – Κατασκευή” στα δημόσια έργα, που ως σύγχρονη μέθοδος μειώνει τους κινδύνους καθυστερήσεων.

Η Κυβέρνηση Αναστασιάδη και, στη συνέχεια, η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη αποδείχθηκαν παντελώς ανίκανες να διασφαλίσουν το δημόσιο συμφέρον στην προώθηση δημοσίων έργων. Αυτές οι στρεβλώσεις και παθογένειες δεν θα αλλάξουν όσο, αντί να λαμβάνονται μέτρα για να καταστεί το κράτος αποτελεσματικό και να καταπολεμηθεί η διαφθορά, το κατεστημένο προστατεύει τους μεγαλοεργολάβους και αναζητά αποδιοπομπαίους τράγους για να φορτώσει την ευθύνη.

Αν χρειάζεσαι περαιτέρω τεκμηρίωση, είμαι στη διάθεσή σου.