Η σύνοδος στο Σαρμ Ελ Σέιχ αποσκοπούσε στο να σηματοδοτήσει την απαρχή της επόμενης ημέρας όχι μόνο για τη Γάζα αλλά για την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Και αυτό ήθελε να αναδείξει ο Ντόναλντ Τραμπ προσδίδοντας ένα πανηγυρικό χαρακτήρα σε μια σύνοδο η οποία αρχικά όλοι υπολόγιζαν ότι θα είχε ένα τυπικό χαρακτήρα. Η διπλωματική κινητοποίηση της Κύπρου πολύ πριν τη σύνοδο είχε ως πρωταρχικό στόχο τη δική τους παρουσία και εμπλοκή στην επόμενη ημέρα για τη Μέση Ανατολή.

Άριστα ενημερωμένες πηγές, που είναι σε θέση να ξέρουν και τα όσα εξελίσσονταν στο παρασκήνιο τη χρονική περίοδο προ της συνόδου, ανέφεραν στον «Φ» πως όλοι όσοι είχαν προσκληθεί πέραν εκείνων που θα λάμβαναν μέρος στην τελετή με τις υπογραφές, ήταν με τη σύμφωνη γνώμη των διοργανωτών, δηλαδή της Αιγύπτου και των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρωταγωνιστικός ήταν ο ρόλος της Αιγύπτου προκειμένου να προσκληθούν οι χώρες της περιοχές και κυρίως για να είναι παρούσες τόσο η Κύπρος όσο και η Ελλάδα. Δύο χώρες μέλη της ΕΕ με τις οποίες το Κάιρο έχει μια πολύ στενή συνεργασία.

Είναι εμφανές από τις κινήσεις της Αιγύπτου πως δεν ήθελε από μια τέτοια σύνοδο, η οποία αφορά όχι μόνο τη Γάζα αλλά επηρεάζει και την ευρύτερη περιοχή, να απουσιάζουν οι χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, κυρίως Κύπρος και Ελλάδα, και να είναι εκεί μόνο η Τουρκία (η οποία ως συνεργάτης της Χαμάς ήταν σ’ αυτές που υπέγραψαν τη συμφωνία). Στην ανάγνωση της Λευκωσίας ένα πρόσθετο σημαντικό στοιχείο, πέραν της αιγυπτιακής αποφασιστικότητας για να ανοίξει η βεντάλια των προσκλήσεων, ήταν και η στάση που τήρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί, όπως σημειώνουν διπλωματικοί κύκλοι στη Λευκωσία, η όλη σύνοδος διοργανώθηκε από κοινού ΗΠΑ-Αίγυπτος και ως εκ τούτου κανένας εκ των προσκεκλημένων δεν ήταν εκεί επειδή το ήθελε μόνο μια πλευρά. Ως εκ τούτου εκτιμάται ότι πέραν της αιγυπτιακής πρόθεσης να προσκληθούν Νίκος Χριστοδουλίδης και Κυριάκος Μητσοτάκης, υπήρχε και το αμερικανικό «οκ».

Τόσο η κυπριακή όσο και η ελλαδική πλευρά είχα κινηθεί σε μια προσπάθεια να διασφαλίσουν συμμετοχή στη σύνοδο. Και στη διάρκεια των κινήσεων αυτών είχαν καταγράψει κινήσεις από την αντίθεση κατεύθυνση που στόχο είχαν να μπλοκάρουν την όποια παρουσία από Κύπρο και Ελλάδα. Ακόμα και πριν γίνει γνωστή η πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα λάμβανε πανηγυρικό χαρακτήρα η όλη σύναξη.

Η προσοχή στρέφεται πλέον προς την επόμενη μέρα και το πως θα διαμορφωθεί η κατάσταση όχι μόνο στη Γάζα αλλά ευρύτερα στην Παλαιστίνη. Και είναι προς αυτή την κατεύθυνση που στρέφονται και οι προτάσεις που ετοίμασε και άρχισε να συζητά ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στη διάρκεια των συναντήσεων του στο Σαρμ Ελ Σέιχ.

Σημαντική παράμετρος για τη Λευκωσία είναι πως, με εξαίρεση την Τουρκία, βρίσκεται στην ίδια πλευρά με τους βασικούς παίχτες από τον αραβικό κόσμο που παίζουν ρόλο στο θέμα της Παλαιστίνης. Την ίδια ώρα είναι σημαντική και η παράμετρος της συνεργασίας Κύπρου και Ισραήλ η οποία θα είναι ένα κομμάτι του παζλ των όσων θα γίνουν στο πλαίσιο της εφαρμογής των 20 σημείων που προβλέπονται στο σχέδιο Τραμπ. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ήταν ανάμεσα στους ηγέτες που έβαλαν την υπογραφή τους στη συμφωνία για τη Γάζα, πλην όμως αυτό δεν του διασφαλίζει και αντίστοιχο πρωταγωνιστικό ρόλο και την επόμενη μέρα εντός του θύλακα, κατά τον τρόπο που θα επιθυμούσε η Άγκυρα. Και στο κομμάτι αυτό, διπλωματικοί κύκλοι, υποδεικνύουν πως πολλά θα εξαρτηθούν όχι μόνο από το τι θα πει το Ισραήλ. Καθοριστικός θα είναι και ο ρόλος του Κατάρ, της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Σαουδικής Αραβίας. Τουλάχιστον με τα τρία από αυτά τα τέσσερα κράτη η Λευκωσία βρίσκεται στην ίδια πλευρά όσον αφορά το παλαιστινιακό, με απτά δείγματα συνεργασίας.