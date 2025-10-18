Στο ψηφοδέλτιο Λευκωσίας του Κινήματος «Άλμα» για τις βουλευτικές εκλογές του 2026, αναμένεται να συμπεριλαμβάνεται ο νομικός Μιχάλης Παρασκευάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία, ωστόσο η υποψηφιότητα του θα πρέπει να περάσει και από τα συλλογικά όργανα του κόμματος που ίδρυσε πριν από μερικούς μήνες ο τέως Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

Υπενθυμίζεται ότι ο γνωστός δικηγόρος ήταν υποψήφιος βουλευτής με το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών στις βουλευτικές εκλογές του 2021, ενώ η παρουσία του στα κοινά είναι έντονη εδώ και αρκετά χρόνια.

Οι φήμες για συμπόρευση του με το «Άλμα» υπήρχαν εδώ και καιρό, ενώ ο ίδιος ο Μιχάλης Παρασκευάς σε δημόσιες εμφανίσεις του δεν έκρυβε το γεγονός ότι γίνονταν επαφές με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη.