Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης αναχώρησε σήμερα το πρωί για τη Σλοβενία, όπου θα συμμετάσχει σήμερα στις εργασίες της Συνόδου των εννέα μεσογειακών κρατών MED9, που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη-θέρετρο Portorož, με τη οκτώ άλλων ηγετών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Ο Βασιλιάς της Ιορδανίας Abdullah II ibn Al Hussein προσκλήθηκε, επίσης, για να συμμετάσχει σε μέρος των εργασιών της Συνόδου.

Οι εργασίες της MED9 θα ξεκινήσουν στις 12μ (ώρα Κύπρου), με συζήτηση των ηγετών για την Ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας με κύριο θέμα συζήτησης την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τη συμμετοχή του Βασιλιά της Ιορδανίας, κατά τη διάρκεια του οποίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αναφερθεί στην κυπριακή πρωτοβουλία των έξι σημείων, στη βάση του σχεδίου του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ) για τη Γάζα.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της φιλοξενούσας Σλοβενίας κ. Robert Golob, κατά την οποία θα συζητηθούν οι διμερείς σχέσεις, καθώς και ζητήματα που άπτονται των προτεραιοτήτων της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Στις 5μμ (ώρα Κύπρου), οι ηγέτες των κρατών της MED9 θα προβούν σε κοινές δηλώσεις στα ΜΜΕ.

Το ίδιο βράδυ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος θα συνοδεύεται από τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου κ. Βίκτωρα Παπαδόπουλο, τον Αναπληρωτή Διευθυντή του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου κ. Νεκτάριο Σωτηρίου και υπηρεσιακούς παράγοντες, θα αναχωρήσει για το Zagreb της Κροατίας, όπου θα πραγματοποιήσει επίσκεψη εργασίας, ενόψει της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Αύριο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κροατίας κ. Zoran Milanović και θα παρακαθίσει σε συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό της χώρας κ. Andrej Plenković, με κύρια θέματα συζήτησης τις διμερείς σχέσεις και τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.