Με πλάνο για τον ρόλο που μπορεί να παίξει η Κύπρος την επόμενη μέρα της Γάζας πήγε στη σύνοδο του Σαρμ Ελ-Σέιχ ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Το πλάνο από έξι σημεία αφορά το ρόλο που μπορεί να παίξει η Κυπριακή Δημοκρατία κατά την υλοποίηση της επόμενης φάσης της συμφωνίας που επιτεύχθηκε. Τα έξι σημεία που προτείνει η Κύπρος ανταποκρίνονται και υλοποιούν συγκεκριμένες πτυχές των 20 σημείων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο ειρήνης του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το τι ακριβώς περιλαμβάνει το πλάνο που προτείνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι είναι μια πρόταση «που άπτεται έξι συγκεκριμένων προτάσεων σε τρεις τομείς: στους τομείς της ασφάλειας, της ανοικοδόμησης και του ανθρωπιστικού τομέα, πάντοτε σε σχέση με την πρόταση, με το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόσο στο Σαρμ Ελ-Σέιχ όσο και στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συζήτησε την πρότασή του. Όπως είπε στις ενέργειες της Λευκωσίας λήφθηκαν υπόψη οι «εξαιρετικές σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με όλα τα γειτονικά κράτη, το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι το κράτος μέλος της ΕΕ στην περιοχή αλλά και η επερχόμενη Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Το σκεπτικό της κυπριακής πρότασης

Η Κύπρος με την πρωτοβουλία έξι σημείων θέλει να αξιοποιήσει εκείνα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που της προσδίδουν οι μηχανισμοί, υποδομές, γεωγραφία και διπλωματική της θέση, και πάλι για να παρουσιάσει στη διεθνή κοινότητα συγκεκριμένες λύσεις και προτάσεις προς υλοποίηση. Πιο συγκεκριμένα:

Η συμβολή της ΚΔ μπορεί να λειτουργήσει ενισχυτικά σε μια σειρά από πτυχές του Σχεδίου Τραμπ, μεταξύ άλλων, ως προς το ανθρωπιστικό, ασφάλεια και ανοικοδόμηση.

Η Κύπρος μπορεί να συμβάλει ενεργά στην εφαρμογή και υλοποίηση του Σχεδίου με ένα συμπληρωματικό τρόπο που θα διασφαλίζει όλους τους δρώντες και θα προωθεί την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της Γάζας.

Η Κύπρος, μέσω των υποδομών που κατέχει (πχ CYCLOPS), η επιχειρησιακή επάρκεια των οποίων έχει ήδη αποδειχτεί μέσω της πρωτοβουλίας «Αμάλθεια» αλλά και λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης είναι έτοιμη να ευθυγραμμίσει τις εθνικές της δυνατότητες με τις προτεραιότητες του Σχεδίου.

Οι μηχανισμοί και διαδικασίες που έχουν καταρτιστεί στο πλαίσιο του «Αμάλθεια» για ταχείας διαδικασίας ελέγχους ασφαλείας στην Κύπρο, είναι αξιοποιήσιμες για την επόμενη φάση και μπορούν να προσφέρουν σημαντικές λύσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τις βελτιωμένες και ευνοϊκές συνθήκες, τόσο περιφερειακά όσο και επί του εδάφους, αυτές οι υποδομές και μηχανισμοί προσφέρονται για σημαντική ενίσχυση της κλίμακας και της έντασης, ιδιαίτερα με την ενεργότερη συμβολή της ΕΕ. Οι συνθήκες προσφέρουν επίσης πλέον η δυνατότητα αξιοποίησης αμφίδρομων διαδικασιών ταχείας μορφής.

Η ποιότητα και οι ενδελεχείς διαδικασίες που χαρακτηρίζουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας που έχουν υιοθετηθεί δίνουν την δυνατότητα για περαιτέρω αξιοποίηση, διευρύνοντας και το φάσμα των εξειδικευμένων ελέγχων.

Η ΚΔ κατέχει τεχνογνωσία, εξειδίκευση και εμπειρογνωμοσύνη σε σειρά πτυχών που άπτονται των σημείων του Σχεδίου Προέδρου Τραμπ, που μπορεί να τύχει αξιοποίησης.

Στο πλαίσιο αυτό η Κύπρος είναι έτοιμη να προσφέρει τεχνική υποστήριξη (αξιοποιώντας εμπειρία και μηχανισμούς Αμάλθεια/CYCLOPS), να συντονιστεί με υπηρεσίες/οργανισμούς που έχει ήδη αναπτύξει στενότατη συνεργασία (ΕΕ, ΟΗΕ, κα), και να ενσωματώσει και εναρμονίσει όλες τις διαδικασίες με πλαίσιο ΕΕ.

Κατατέθηκε έγγραφο εργασίας βήμα-προς-βήμα

Κυβερνητικοί κύκλοι σχολιάζοντας τις ενέργειες της Λευκωσίας ανέφεραν στον «Φ» ότι η Κύπρος «έχει καταθέσει έγγραφο εργασίας με συγκεκριμένα σημεία και βήματα που μπορούν να αναληφθούν μέσα από ένα πρακτικό και αξιόπιστο τρόπο συμβολής στην εφαρμογή του Σχεδίου Ειρήνης του Προέδρου Τραμπ». Σημείωσαν επίσης ότι «η γεωγραφική γειτνίαση, η διπλωματική ικανότητα να είμαστε αξιόπιστοι συνομιλητές με όλους τους δρώντες και η επιχειρησιακή επάρκεια της Κυπριακής Δημοκρατίας καθιστούν την πρόταση της Κύπρου ως μια χρήσιμη και εποικοδομητική επιλογή».

Η Λευκωσία, αναφέρουν διπλωματικές πηγές, εξέφρασε παράλληλα την ετοιμότητά της συνεργαστεί με όλους τους πρωταγωνιστές στην περιοχή και ευρύτερα (ΗΠΑ, Ισραήλ, Αίγυπτο, ΗΑΕ, Παλαιστινιακή Αρχή κ.ά.) για «να αναβαθμιστούν οι πρόνοιες σε υλοποιήσιμα βήματα για να προσφέρει μέσω αυτού του Σχεδίου στον πληθυσμό στην Γάζα τα μέσα όχι μόνο να επιβιώσουν αλλά να ανοικοδομηθεί με αξιοπρέπεια και ασφάλεια η Λωρίδα της Γάζας, που θα αποτελέσει απαραίτητο θεμελιώδες στοιχείο για να δημιουργηθούν οι συνθήκες για ένα βιώσιμο πολιτικό ορίζοντα».

Πάει Ισραήλ την Τετάρτη και βλέπει Νετανιάχου

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα είναι από τους πρώτους ηγέτες που θα επισκεφθούν το Ισραήλ μετά τη συμφωνία για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Τις πληροφορίες για το ταξίδι του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Ισραήλ και τις συνομιλίες που θα έχει με τον πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου τις έδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Επισήμως η επίσκεψη και η συνάντηση των δύο ηγετών μέχρι και χθες αργά το απόγευμα δεν είχε επιβεβαιωθεί.

Στη Λευκωσία, κυβερνητικοί κύκλοι απέφυγαν να επιβεβαιώσουν τα όσα μεταδόθηκαν από τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Σημείωσαν πάντως ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν επαφές σε συνάρτηση με αυτές του προηγούμενους διαστήματος. Οι ίδιοι κύκλοι ανέφεραν πως «σε κάθε περίπτωση όταν αυτές διευθετηθούν θα ανακοινωθούν και επίσημα όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση».

Σημειώνεται ότι την Κυριακή ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου.

Στο περιθώριο της συνόδου του Σαρμ Ελ-Σέιχ ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης συναντήθηκε με τον Βασιλιά Αμπντάλα Β’ της Ιορδανίας. Κατά τη συνάντηση, αντάλλαξαν απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, τις προοπτικές εφαρμογής της συμφωνίας εκεχειρίας και την επόμενη ημέρα στη Γάζα, καθώς και για τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν η Κύπρος και η Ιορδανία στην περιφερειακή σταθερότητα και την ανοικοδόμηση.

Η ανοικοδόμηση της Γάζας στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στη Μέση Ανατολή θα συζητήσουν οι ηγέτες της ΕΕ κατά το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Οκτωβρίου. Στην πρόσκλησή του προς τους ηγέτες της ΕΕ ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, αναφερόμενος στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή σημειώνει πως «η ειρήνη στη Γάζα μοιάζει εφικτή έπειτα από δύο χρόνια πολέμου και ανθρώπινου πόνου» για να προσθέσει πως «με βάση τις πιο πρόσφατες εξελίξεις θα συζητήσουμε με ποιον τρόπο μπορεί η ΕΕ να στηρίξει τις εν εξελίξει προσπάθειες για την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης, η οποία θα θεμελιώνεται στη λύση των δύο κρατών, καθώς και για την ανοικοδόμηση της Γάζας».

Με την συμφωνία για τη Γάζα να βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή η ΕΕ αναμένεται να ρίξει ακόμα μεγαλύτερο βάρος προς την κατεύθυνση της Ουκρανίας και τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου. Στην πρόσκλησή του προς τους ηγέτες της ΕΕ ο Αντόνιο Κόστα υπογραμμίζει: «Η Ρωσία συνεχίζει τις αδιάκοπες επιθέσεις της κατά των αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών της Ουκρανίας. Θα συζητήσουμε τρόπους για να εντείνουμε τη στήριξή μας προς την Ουκρανία, συγκεκριμένα επιβεβαιώνοντας εκ νέου τη δέσμευσή μας να παρέχουμε χρηματοδοτική στήριξη στη χώρα για τα επόμενα έτη και εξετάζοντας πιθανές επιλογές με βάση τα ακινητοποιημένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία».