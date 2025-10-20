Τον γύρο των διεθνών και τουρκικών ΜΜΕ κάνει η είδηση για τη θριαμβευτική «εκλογή» του Τουφάν Ερχιουρμάν ως Τουρκοκύπριου ηγέτη για την επόμενη πενταετία.

Ως μια πρώτη ανάγνωση, τα διεθνή ΜΜΕ επισημαίνουν την αλλαγή πολιτικής στα κατεχόμενα, βλέποντας παράλληλα μια ευκαιρία για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό.

Την ίδια στιγμή, τα τουρκικά ΜΜΕ επισημαίνουν ότι η αντιπολίτευση επικράτησε στις λεγόμενες «προεδρικές εκλογές».

Τουρκικά ΜΜΕ

TRT – Ο Τουφάν Ερχουρμάν κερδίζει τις «προεδρικές εκλογές στη ‘τδβκ’»

Anadolu Ajansi – «Ο Τουφάν Ερχουρμάν κερδίζει τις προεδρικές εκλογές, νικώντας τον εν ενεργεία πρόεδρο Ερσίν Τατάρ»

Hurriyet Daily News – «Ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης Ερχουρμάν κερδίζει τις εκλογές στα Κατεχόμενα»

Daily Sabah – «Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κερδίζει τις προεδρικές εκλογές των Τουρκοκυπρίων»

Τουρκικά Πρωτοσέλιδα

Η “Χουριέτ” με τίτλο «Στην Κύπρο κέρδισε ο Ερχιουρμάν» κάνει λόγο για «έκπληξη στις εκλογές των Τουρκοκυπρίων που είχαν χαρακτήρα δημοψηφίσματος». Επισημαίνει ότι «οι ψηφοφόροι προτίμησαν τον Ερχιουρμάν που στηρίζει την ομοσπονδία με τους Ελληνοκυπρίους, αντί για τον Ερσίν Τατάρ που υποστηρίζει λύση δύο κρατών». Προσθέτει ότι ο Ερχιουρμάν «δήλωσε πως στα θέματα εξωτερικής πολιτικής θα υπάρχει συνεννόηση με την Τουρκία» και ότι «τον συνεχάρη ο Πρόεδρος Ερντογάν». Η εφημερίδα προβάλλει και τη δήλωση Μπαχτσελί, ότι «η ‘τδβκ’ πρέπει να ενταχθεί στην Τουρκία».

Η “Σαμπάχ” έχει τίτλο «Εποχή Τουφάν Ερχιουρμάν στην ‘τδβκ’» και τονίζει τη συγχαρητήρια δήλωση του Ερντογάν. Ο αρθρογράφος Γιαβούζ Ντονάτ γράφει ότι σε πρόσφατη επίσκεψή του στα κατεχόμενα ο Ερχιουρμάν του είχε πει: «Αν εκλεγώ, θα πορευθούμε μαζί με την Άγκυρα. Όταν ήμουν ‘πρωθυπουργός’, συνεργάστηκα αρμονικά με τον Ερντογάν, το ίδιο θα κάνω και τώρα».

Η “Σοζτζού” έχει τίτλο «Υπόγειο κύμα στην Κύπρο», επισημαίνοντας ότι «ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης Ερχιουρμάν κέρδισε, ενώ ο υποστηριζόμενος από το ΑΚΡ Ερσίν Τατάρ υπέστη βαριά ήττα». Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι «εκλογές» σηματοδοτούν «αλλαγή πορείας υπέρ της ομοσπονδιακής λύσης». Δίπλα στη βασική είδηση φιλοξενεί και δηλώσεις του Ντεβλέτ Μπαχτσελί με τίτλο «Η ‘τδβκ’ πρέπει να ενταχθεί στην Τουρκία».

Η “Τζουμχουριέτ” γράφει για «Εποχή Ερχιουρμάν», ενώ η “Τουρκίγε” τονίζει το μήνυμά του ότι «Δεν λαμβάνουμε αποφάσεις χωρίς την Τουρκία».

Παρόμοιοι τίτλοι στη “Γενί Σαφάκ” («Εποχή Ερχιουρμάν στην τδβκ») και στην “Ακσάμ” («Στην τδβκ νέος πρόεδρος ο Ερχιουρμάν»), ενώ η Μιλλιέτ περιγράφει το κλίμα με τον τίτλο «Νέα σελίδα».

Διεθνή ΜΜΕ

Guardian – «Σαρωτική νίκη για τον Τουρκοκύπριο υποψήφιο υπέρ της ΕΕ αναζωπυρώνει τις ελπίδες για ειρήνη»

Financial Times – «Υποψήφιος υπέρ της επανένωσης κερδίζει τις εκλογές στα κατεχόμενα της Κύπρου»

Politico – «Οι Τουρκοκύπριοι εκλέγουν μετριοπαθή ηγέτη σε μια κρίσιμη αλλαγή πολιτικής»

Associated Press – «Οι Τουρκοκύπριοι εκλέγουν νέο ηγέτη, αναζωπυρώνοντας τις ελπίδες για επανέναρξη συνομιλιών με στόχο την άρση της διαίρεσης της Κύπρου»

Bloomberg – «Ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης κερδίζει τις προεδρικές εκλογές»

The Times of Israel – «Μετριοπαθής Τουρκοκύπριος κερδίζει τις εκλογές σε μια σημαντική αλλαγή πολιτικής στη σύγκρουση»