Ο νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων πήρε σήμερα το «επίσημο χρίσμα» της λεγόμενης «προεδρίας» του ψευδοκράτους.

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν εξέφρασε τη δέσμευση του, παραλαμβάνοντας την εντολή του σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο «ανώτατο δικαστήριο» από τον «πρόεδρο» του «δικαστηρίου». Ο κ. Έρχουρμαν δήλωσε ότι «η δημοκρατία είναι ριζωμένη στους θεσμούς».

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, με την παραλαβή της εντολής ο κ. Ερχιουρμάν θεωρείται «επισήμως πρόεδρος» από τις 15.00 σήμερα.

Εξέφρασε ικανοποίηση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας από το «ανώτατο εκλογικό συμβούλιο» και πρόσθεσε: «Βλέπουμε πόσο βαθιά έχει ριζώσει η δημοκρατία σε όλους τους θεσμούς. Δεν θα εγκαταλείψω ποτέ ούτε για μια στιγμή τον σεβασμό μου για το σύνταγμα και τη δέσμευσή μου για την προστασία του κράτους δικαίου».

Πρόσθεσε ότι η «προεδρία» θα διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην εποπτεία της «συνταγματικότητας των νόμων», λέγοντας: «Είμαι περήφανος για τη δικαστική μας εξουσία, τους θεσμούς μας και τη δημοκρατία μας».

ΚΥΠΕ